S tímhle autíčkem si hrál za Husáka každý kluk. Kdo mu neutrhl kolečko, dostane dnes od sběratelů 2 500 Kč

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Kdo by si nepamatoval ten okamžik, kdy pod stromečkem zašustil papír a uvnitř čekal plechový náklaďák? Řeč je o modelu Škoda 706 RTTN, kterému celé generace říkaly prostě „Barča“. Věrně napodobovala bezkapotový nákladní vůz, který tehdy brázdil silnice napříč republikou. Vyráběla se jako valník, sklápěč, vyprošťovací vůz s jeřábem, montážní plošina i osvětlovací vůz s lampičkou, která opravdu svítila. Každý kluk měl svou oblíbenou verzi a každý ji tahal po koberci, pískovišti i chalupářské zahradě. Možná ji máte dodnes někde v krabici na chalupě. A právě v tom spočívá její kouzlo. Předmět, který jste kdysi bezmyšlenkovitě odložili na botník, dnes patří k vyhledávaným kouskům na sběratelských burzách.
Jihočeské řemeslo, které přežilo desetiletí
Příběh Barči začal v roce 1953 v jihočeských Trhových Svinech, kde závod patřil pod národní podnik IGLA. Po reorganizaci hračkářské výroby v roce 1968 přešla produkce pod značku ITES. Konstruktéři tehdy vymysleli model, který na svou dobu zněl jako malý zázrak: plechový podvozek, kovové převody, pryžové pneumatiky a detailně lisovaná plastová kabina. Hračka se dělala na klíček s pružinovým strojkem, na setrvačník a existovaly i varianty s kabelovým ovládáním přes bowden. Tehdy stála pár korun československých, dnes je to kus technické historie, který se dá držet v ruce. Pro sběratele je to svatý grál nenápadné jihočeské šikovnosti.
Jak poznat, že máte doma poklad
Ne každé autíčko z půdy je zlatý důl. Rozhoduje stav plastových dílů, které po desetiletích rády křehnou a praskají, dále neporušené nápravy a kompletní drobnosti, tedy nárazníky, zrcátka nebo světla. Úplně nejvíc se cení původní papírová krabice, hlavně nepolepená a nepomačkaná. Většina z nich totiž skončila v koši ještě v době, kdy se hračka rozbalovala.
Odborný pohled shrnují kurátoři muzejních sbírek starých hraček a historici modelářství: „Hračky z Trhových Svinů patřily k technické špičce své doby díky kombinaci lisovaného plastu a plechových převodů. U modelu Škoda 706 je dnes kritickým faktorem stav plastu, který po desetiletích degraduje. Kompletní kusy s funkčním pohonem a původním obalem jsou vyhledávanou sběratelskou komoditou.“ Zkrátka: než autíčko vyhodíte, otočte ho, zkontrolujte kolečka a podívejte se, jestli tam neleží i s krabicí.
Z pár korun na tisíce
Zatímco za socialismu šlo o hračku z kapesného rodičů, dnes se ceny pohybují v pěkném rozptylu. Ohrané a poškozené kusy bez krabice se prodávají zhruba za 300 až 1 500 Kč a často slouží jako zdroj náhradních dílů. Kompletní, zachovalé a funkční autíčko bez obalu se vyšplhá na 2 000 až 3 500 Kč. A pokud se vám podařilo uchovat nehranou raritu, třeba osvětlovací vůz s lampičkou v původní nepoškozené krabici, může cena přeskočit hranici 12 700 Kč. Pro někoho kapesné, pro jiného pěkný příspěvek na dovolenou.
Realitu trhu potvrzují i sami sběratelé. Jak uvádí zkušený prodejce v diskusi na sběratelském aukčním fóru: „Lidé si myslí, že když najdou na půdě staré autíčko, zbohatnou. Jenže největší hodnotu má to, co děti tenkrát okamžitě zničily, tedy papírová krabička a drobné plastové detaily. Netknutou Barču v krabici jsem prodal za devět tisíc, zatímco ohraný valník bez kolečka nechtěl nikdo ani za pět stovek.“ Pokud tedy máte chuť na malý objevitelský výlet, vydejte se na půdu, do garáže nebo k prarodičům do skříně. Prodávat se dá přes Aukro nebo na sběratelských burzách. A co vy? Jezdila vám po koberci Barča, nebo jiná legenda z dětství? Podělte se o vzpomínky v diskusi.
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová