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S tímhle autíčkem si hrál za Husáka každý kluk. Kdo mu neutrhl kolečko, dostane dnes od sběratelů 2 500 Kč

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Pamatujete si vůni dětského pokojíku v 70. letech, kdy se po koberci proháněl těžký náklaďák, který stál pár korun? Dnes po něm pase sběratel a za nenápadný kousek z chaty nebo babiččiny půdy nabízí šokující částky. Jaká hračka to je a podle čeho ji poznáte?
S tímhle autíčkem si hrál za Husáka každý kluk. Kdo mu neutrhl kolečko, dostane dnes od sběratelů 2 500 Kč

S tímhle autíčkem si hrál za Husáka každý kluk. Kdo mu neutrhl kolečko, dostane dnes od sběratelů 2 500 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:30

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