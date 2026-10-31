Kdo se zbavil obývací stěny po rodičích, možná vyhodil kus nábytku, který dnes stojí víc než nová skříň z obchodu

V roce 1991 otevřela v pražském obchodním domě DBK první československá IKEA a podle Seznam Zpráv tehdy odstartoval skutečný nákupní boom. Domácnosti toužily po světlém, západně působícím vybavení. Dýhované stěny, ořechové komody a křesla na tenkých nožkách se pro mnohé staly symbolem starého režimu a při modernizacích bytů mizely ve sklepech, na chatách i u kontejnerů. O tři dekády později se karta obrátila. Adam Karásek z pražského obchodu Nanovo pro CzechCrunch popsal, že lidé mají často doma nábytek po babičce za desítky tisíc korun, aniž by to tušili. Ne každá obývací stěna je poklad. Ty správné kusy ale dnes porážejí novou výrobu cenou i materiálem.
Od kontejneru k aukci: jak se socialistický nábytek zbavil stigmatu
Nanovo se na opomíjený československý design soustředí od roku 2011. Zakladatelé v počátcích čelili výčitkám, že prodejem socialistického nábytku propagují komunismus. Jejich zákazníky dnes tvoří pestrá směs běžných rodin i cizinců žijících v Česku, kteří hledají alternativu k okoukanému dánskému či italskému designu. Obchod nabízí výhradně originály z druhé poloviny 20. století, renovované částečně nebo kompletně a s cílem vrátit je do co nejpůvodnější podoby.
Proměnu vkusu pohání několik sil najednou. Generační odstup otupil politické asociace. Celosvětová vlna zájmu o takzvaný mid-century modern, tedy poválečný modernismus, přiměla lidi podívat se pozorněji i na domácí produkci. A k tomu se přidává ekologické uvažování: kus, který vydržel šedesát let, má k udržitelnosti blíž než skříňka z lisovaných desek.
Retro nábytek se mezitím přestěhoval i do veřejného prostoru. Brněnské Café Paměti národa kombinuje staré dřevo s novými prvky a pracuje s restaurovaným nábytkem od Novoretra. Pražský podnik Cože? zařídil interiér nábytkem z druhé ruky jako součást své udržitelné filozofie. Navazuje se tím na hlubší tradici. Mramorové stolky a ohýbané thonetky patřily k pražským kavárnám vídeňského typu odjakživa.
Cenová mapa: za kolik se dnes prodává obývací stěna, Jitona nebo thonetka
Bazarový trh s retro nábytkem je rozkolísaný a ceny se rozcházejí v řádu desítek tisíc. Přehled aktuálních nabídek ukazuje, kde leží jednotlivé hladiny:
Kus Orientační cena Běžná dýhovaná obývací stěna bez původu zdarma až cca 5 000 Kč Obývací stěny Jitona na Bazoši 1 000 až 8 900 Kč Retro židle bez značky 500 až 790 Kč za kus Židle TON od Antonína Šumana cca 2 800 Kč Sada šesti retro židlí TON cca 6 800 Kč Skříňky a komody Jiřího Jiroutka cca 500 až 19 000 Kč Komoda Jiroutek U-450 (aukce) cca 13 000 Kč
Proti tomu stojí nová výroba. Nejlevnější obývací stěny ve Scontu startují na 1 599 Kč, běžné modely se pohybují mezi 3 999 a 12 999 Kč a vyšší třída atakuje hranici 21 000 Kč. Kompletní třímetrová šatní sestava PAX/STORKLINTA z IKEA stojí 28 190 Kč, samotné rámy bez dveří a vnitřního vybavení 7 200 Kč. Ty jsou podle produktové stránky zhotoveny z dřevotřísky, dřevovláknité desky a papírové fólie.
Právě tady se láme hodnota. Jiroutkova komoda, která se podle záznamu na OneBid vydražila za 534 eur včetně poplatku, tedy zhruba za 13 000 Kč, nese přírodní dýhu, autorský návrh a dobový příběh. Nová skříň srovnatelné ceny nabízí hlavně úložný prostor. Podle nás je u kvalitních originálů srovnání jednoznačné: za stejné peníze dostanete předmět, jehož cena časem spíš poroste, než aby se propadla.
Jiroutek, Jitona, TON: jména, která zvedají cenu retro nábytku
Kořeny dnešní poptávky sahají do Bruselu. Na světové výstavě EXPO 58 získal československý pavilon Zlatou hvězdu a dalších 13 ocenění. Porota podle
historie EXPO 58 chválila mimo jiné interiér s originálním nábytkem a užitkovými předměty. Lehké tvary, šikmé nožky, barevná čela a hravé detaily se pak rozšířily do domácností pod souhrnným označením bruselský styl. Kusy s jeho rukopisem patří dnes k nejžádanějším.
Na trhu se opakuje několik jmen:
Interiér Praha a Jiří Jiroutek: řady U-450, U-453 a U-460. Komody a skříňky s čistými proporcemi, které dosahují nejvyšších cen. Jitona Soběslav: podle Slovenského centra dizajnu udávala v 60. letech tón československému nábytkovému designu. Řady U-300, Opál a Rubín označuje za ikony socialistického bydlení. TON z Bystřice pod Hostýnem: ohýbaný nábytek tu vzniká nepřetržitě od roku 1861 a podnik v socialistickém období provozoval vlastní ateliér i dodával křesla pro EXPO 58. Legendární židle č. 14 se poprvé vyrobila v roce 1859, skládá se ze šesti dílů ohýbaného dřeva a prodalo se jí přes 80 milionů kusů.
Naopak skromnou cenu mívají anonymní masivní stěny z pozdních 70. a 80. let, kusy přelakované, polepené fólií nebo rozměrově nepoužitelné v dnešních bytech. Jedna aukce retro stěny z 50. až 60. let skončila na Aukru na 500 Kč. Stáří samo o sobě cenu netáhne. Rozhoduje kombinace autora, materiálu a zachovalosti.
Štítek, dýha, nožky: jak rozpoznat cenný kus po babičce
Než nábytek odvezete do sběrného dvora, vyplatí se mu věnovat půl hodiny pozornosti. Tyto znaky prozradí, zda máte doma běžné vybavení, nebo hledaný originál:
Štítek výrobce: hledejte na zadní stěně, na spodku zásuvek nebo uvnitř dvířek. Názvy Jitona, Interiér Praha, TON či UP závody výrazně zvyšují atraktivitu. Typové označení: kódy jako U-300, U-450, U-453 nebo U-460 umožní kus přesně dohledat. Dýha versus fólie: přírodní kresba dřeva plynule pokračuje přes plochu a nemá opakující se tištěný vzor. Na hranách bývá vidět tenká dřevěná vrstva. Proporce a nožky: subtilní, často šikmé nohy a lehká silueta odkazují k bruselskému stylu. Úchyty, skla a kování: původní posuvná skla, barevná čela a dobové úchytky zvyšují cenu, náhrady ji srážejí. Celkový stav: původní lak bez hrubých zásahů má vyšší hodnotu než amatérsky přetřený povrch.
U nejasných případů doporučuje Nanovo pátrat podle fotografie a případně se obrátit na odborníka. Prohledat se vyplatí i půdu, garáž či chalupu příbuzných. Cenu mají samostatné komody, stolky, lampy, křesla nebo vybavení z bývalých hotelů, škol a klubů.
Renovace, která hodnotu zvýší, a kde retro nábytek prodat
Dýha je tenká vrstva přírodního dřeva nalepená na dřevotřísku nebo MDF, takže se dá snadno probrousit. Návod výrobce laků Adler radí nejprve rozebrat úchyty, skla a zásuvky, důkladně očistit povrch, opravit spoje a uvolněnou dýhu a teprve pak ručně brousit po směru vláken jemným papírem o zrnitosti 180 až 240. Přirozený vzhled podtrhne olej nebo lazura, odolnost dodá matný lak či vosk. Krycí barva přes kvalitní dýhu nebo výměna originálních detailů hodnotu nenávratně pohřbí.
Pro prodej se nabízí několik cest. Bazoš a Sbazar slouží k rychlému lokálnímu prodeji, Aukro otestuje skutečnou poptávku a cennější kusy má smysl nabídnout specializovaným obchodům nebo renovátorským dílnám. Inzerát by měl obsahovat celkový snímek, detaily dýhy a štítku, přesné rozměry, popis vad a informaci o demontáži. U rozměrných stěn rozhoduje odvoz, který kupující započítává do ceny. Kdo naopak nakupuje, ať si vyžádá fotky zadní strany, ověří chod posuvných dvířek a kompletnost skel a úchytů.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková