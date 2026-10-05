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Chcete výkonný smartphone? Použijte větráček. Mobilní procesory narazily na své teplotní maximum

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Nejnovější mobilní čipy zvládnou spočítat prakticky cokoliv. Jenže tenký telefon nedokáže odvést teplo, které při tom vzniká, a výkon padá.
Malý větráček pro mobilní telefon

Malý větráček pro mobilní telefon

Zdroj: Public Domain
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 19:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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