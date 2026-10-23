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Android Auto měsíce skrývalo ukazatel signálu a řidiči netušili proč. Google konečně přiznal chybu a poslal opravu

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Ikona síly mobilního signálu v Android Auto zmizela části řidičů nejpozději v březnu 2026. Google chybu veřejně uznal až 2. října, po více než půl roce.
Android Auto, hudební přehrávač

Android Auto, hudební přehrávač

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 07:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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