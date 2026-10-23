Android Auto měsíce skrývalo ukazatel signálu a řidiči netušili proč. Google konečně přiznal chybu a poslal opravu

Tam, kde se na displeji auta běžně zobrazuje čas, stav baterie a síla mobilního signálu, zůstala řadě uživatelů Android Auto pouze ikona baterie. Ukazatel mobilního signálu, ať už šlo o 4G, nebo 5G, jednoduše zmizel. Nejstarší dohledané veřejné hlášení pochází z 1. dubna 2026, další uživatel však v červencovém vlákně na fóru Googlu uvedl, že se s problémem potýká už od března. Přesto se v oficiálních materiálech Googlu dlouhé měsíce neobjevilo žádné vysvětlení. Řidiči tak nevěděli, zda skutečně ztratili mobilní signál, nebo zda jde pouze o chybu rozhraní aplikace. Změna přišla až na začátku října, kdy Google problém veřejně potvrdil a začal distribuovat opravu v rámci Android Auto 17.8.
Půl roku bez odpovědi
Vývoj celé chyby lze sledovat prostřednictvím série stále frustrovanějších příspěvků. V dubnu 2026 se na komunitním fóru Android Auto objevily první stížnosti. Majitelé telefonů Samsung Galaxy S23+, S25 Ultra i A55 hlásili, že jim zmizel ukazatel mobilního signálu, a to při kabelovém i bezdrátovém připojení. Problém navíc nebyl omezený na jedinou značku automobilů. Uživatelé ho popisovali například u vozů Toyota a Mazda, ale také u dalších značek.
Během léta přibývala další hlášení. Uživatelé zkoušeli mazat mezipaměť aplikace, přeinstalovávat ji nebo přecházet mezi beta a stabilní verzí. Žádný z těchto postupů však nepřinášel spolehlivé výsledky. Google přitom dlouho nevydal oficiální potvrzení problému, nevysvětlil jeho příčinu ani neuvedl, kdy by mohla dorazit oprava. Diskuse tak pokračovaly především v komunitních fórech, kde si řidiči navzájem doporučovali různé postupy, většinou bez jasného výsledku.
Co přesně zmizelo a proč to vadilo
Je důležité rozlišovat dvě věci: samotné mobilní připojení nemuselo přestat fungovat. Zmizel pouze ukazatel jeho síly. Podle oficiální nápovědy Googlu se ve stavové oblasti Android Auto běžně zobrazuje čas, síla mobilního signálu a stav baterie telefonu. Pokud ukazatel signálu chybí, řidič přichází o rychlou vizuální informaci o kvalitě pokrytí.
V praxi to mohlo komplikovat orientaci při jízdě oblastmi se slabým signálem. Pokud například přestala fungovat některá online funkce navigace, nebylo na první pohled jasné, zda je příčinou výpadek mobilní sítě, nebo softwarová chyba. Jeden z uživatelů na Redditu výslovně uvedl, že mu chybějící indikátor vadil právě v místech se špatným pokrytím. Nešlo tedy jen o kosmetickou závadu, ale o ztrátu užitečné informace.
Google promluvil až v říjnu
Zlom nastal 2. října 2026. Na subredditu r/AndroidAuto zveřejnil Mishaal Rahman, známý analytik zaměřující se na Android, komentář, v němž zprostředkoval vyjádření Googlu. Společnost podle něj věděla o hlášeních týkajících se chybějícího ukazatele mobilního signálu a uvedla, že „aktuálně zavádí opravu“. Jako možnost, jak se k opravě dostat dříve, Google doporučil beta verzi aplikace, protože opravená stabilní verze v té době ještě nebyla široce dostupná.
Beta verze 17.8 se na APKMirror objevila už 19. září 2026. Stabilní sestavení 17.8.6638 následovalo 13. října, zatímco na Google Play bylo jako datum aktualizace uvedeno 12. října 2026. Rozdíl mezi těmito daty nemusí znamenat rozpor: jednotlivé distribuční kanály mohou aktualizace zpřístupňovat v různou dobu.
Proč Google doporučoval beta verzi místo samostatné rychlé záplaty? Beta kanál obvykle zpřístupňuje novější sestavení dříve než stabilní distribuce. Uživatelé se tak mohou k opravě dostat přednostně, musí však počítat s tím, že beta verze může obsahovat i další chyby.
Přesnou technickou příčinu problému Google nezveřejnil. Z uživatelských hlášení vyplývá, že se chyba začala objevovat přibližně u verzí 16.5 a 16.6 a přetrvávala i v následujících aktualizacích. Nezasáhla však všechny uživatele. U některých ukazatel zmizel natrvalo, u jiných se opakovaně vracel a znovu mizel po aktualizaci aplikace. Právě tato nekonzistentnost mohla ztěžovat hledání příčiny i ověřování opravy.
Jak ověřit opravu a co dělat, když nepřišla
Aktualizace se distribuuje standardně prostřednictvím obchodu Google Play, a to i českým uživatelům. Google však nové verze zavádí postupně, takže se aktualizace nemusí všem zobrazit ve stejnou dobu. Dostupnost se může lišit podle účtu, zařízení nebo distribučního kanálu.
Číslo nainstalované verze lze ověřit v nastavení Android Auto, v části „Verze a informace o oprávněních“. Pokud používáte verzi 17.8, máte nainstalované sestavení z opravné řady. Samotné číslo verze však ještě nezaručuje, že problém na konkrétním zařízení skutečně zmizel.
Pokud aktualizace stále není dostupná:
- Ručně zkontrolujte dostupné aktualizace v obchodě Google Play.
- Zkontrolujte také aktualizace Služeb Google Play, které mohou ovlivňovat fungování Android Auto.
- Pokud problém přetrvává i po aktualizaci na verzi 17.8, odešlete hlášení podle oficiálního postupu Googlu.
- Jako alternativu lze zvážit beta verzi nebo ruční instalaci balíčku z APKMirror. Ani jedna možnost ale není pro běžného uživatele nezbytná a ruční instalace vyžaduje větší opatrnost.
Někteří řidiči i po instalaci verze 17.8 hlásili, že se ukazatel signálu objevil až po opětovném připojení telefonu k automobilu nebo s určitým zpožděním. Vzhledem k postupnému zavádění aktualizace a rozdílům mezi zařízeními proto nelze bez dalších potvrzení tvrdit, že je problém definitivně vyřešen úplně pro všechny.
Aplikace s deseti miliardami stažení a opakujícími se bugy
Android Auto má v obchodě Google Play přes deset miliard stažení a hodnocení kolem 4,1 hvězdičky. Jde tedy o službu používanou ve velkém měřítku, a každá chyba po aktualizaci může zasáhnout značné množství řidičů. V komunitních diskusích se vedle chybějícího ukazatele signálu objevují také stížnosti na odpojování, zasekávání a pády aplikace.
To samo o sobě neznamená, že je Android Auto jako celek nespolehlivé. Ukazuje to však, jak obtížné je u široce používané služby zajistit, aby nové aktualizace nepřinášely nečekané problémy na různých kombinacích telefonů a automobilů.
Případ chybějícího ukazatele signálu zároveň upozornil na další slabinu: komunikaci o známých chybách. Uživatelé na řešení čekali několik měsíců, aniž by měli k dispozici jasné oficiální vysvětlení nebo časový odhad. Google nakonec opravu oznámil, ale zkušenost řidičů ukazuje, že včasné informování o problémech je stejně důležité jako jejich samotné odstranění.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík