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Uplynulo třicet let od smrti Michala Hejného. Čenda Bujnoch z Dívky na koštěti podlehl v USA nevyléčitelné nemoci

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Právě uplynulo přesně třicet let od předčasného úmrtí herce Michala Hejného. Rošťák z oblíbené komedie Dívka na koštěti zemřel v USA na AIDS.
Michal Hejný

Michal Hejný

Zdroj: FOTO:Feťour, CC0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:04

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