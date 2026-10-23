Galaxy Watch špatně měří tep přes tetování. Uživatel Redditu přišel na bizarní řešení za pár korun z lékárny

Uživatel s přezdívkou u/moyersteven popsal na Redditu, jak se pokusil vyřešit problém s chytrými hodinkami Galaxy Watch Ultra2, které mu kvůli tetování na zápěstí nespolehlivě měřily tep a krevní tlak. Použil průhlednou hydrokoloidní náplast bez léčivých látek, jaká se běžně prodává v lékárnách proti akné, a nalepil ji přímo na optické senzory na zadní straně hodinek. Nikoli na kůži, ale na samotné hodinky.
Podle jeho zkušeností se během týdenního testování naměřené hodnoty téměř shodovaly s výsledky externího přístroje. Ten ukázal tepovou frekvenci 75 tepů za minutu a krevní tlak 128/72 mmHg, zatímco hodinky s náplastí naměřily 76 tepů za minutu a tlak 129/70 mmHg. Autor příspěvku uvádí, že odchylka tepové frekvence se obvykle pohybovala do dvou úderů za minutu. Jde však o zkušenost jednoho uživatele, nikoli o nezávisle ověřené měření přesnosti.
Řešení přitom může vyjít na pouhé jednotky korun za kus. Balení podobných náplastí se v českých lékárnách podle uvedených příkladů prodávají přibližně za 137 až 289 Kč, takže cena jedné náplasti se pohybuje zhruba od 3 do 13 Kč.
Proč tetování mate optické senzory
Chytré hodinky měří tepovou frekvenci pomocí optických senzorů, které osvětlují pokožku, obvykle zeleným světlem, a sledují jeho změny při průchodu nebo odrazu od tkáně. Protože se množství krve v drobných cévách mění s každým srdečním tepem, senzor dokáže z těchto změn odhadnout tepovou frekvenci.
Tetovací inkoust však může světlo pohlcovat nebo rozptylovat, takže senzor nedokáže změny správně vyhodnotit. Výsledkem mohou být nepřesné údaje, výpadky měření nebo úplná neschopnost tepovou frekvenci zaznamenat.
Nejde přitom o problém jediné značky. Apple upozorňuje, že inkoust i vzor tetování mohou ovlivnit světlo používané senzory a narušit detekci zápěstí. Podobné upozornění najdeme také v dokumentaci společnosti COROS. Withings řadí tetování mezi faktory, které mohou zhoršit měření okysličení krve (SpO2). Samsung ve své oficiální dokumentaci k měření krevního tlaku upozorňuje na omezení spojená s tetováním v oblasti zápěstí. U funkce EKG zároveň varuje, že tmavé tetování může záznam narušit nebo znemožnit.
Mezi doporučená řešení patří posunutí hodinek na místo, kde pokožka není potetovaná. To ovšem není vždy praktické, zvlášť pokud tetování pokrývá větší část zápěstí.
Lékárenský trik za tři koruny
Právě proto je postup uživatele moyersteven tak zajímavý. Místo speciálního příslušenství sáhl po výrobku, který běžně najdete v oddělení pleťové kosmetiky. Hydrokoloidní náplasti proti akné jsou tenké, průhledné a některé neobsahují léčivé látky. Jejich běžným účelem je chránit postižené místo a absorbovat tekutinu z pupínků.
Podle autora příspěvku může náplast fungovat také jako optická mezivrstva mezi senzorem a pokožkou. Je možné, že její materiál ovlivňuje průchod a rozptyl světla natolik, aby senzor dokázal lépe zaznamenat změny související s tepem. Přesný mechanismus ale nebyl nezávisle ověřen, a nelze proto tvrdit, že náplast spolehlivě řeší problém s každým typem tetování.
Na levém zápěstí, kde měl autor světle červené a černé linky, mu podle jeho slov stačila jedna náplast. Na pravém zápěstí, které měl pokryté téměř souvislou černou plochou, použil dvě vrstvy.
V českých lékárnách lze najít například tyto produkty:
- 3M Nexcare (15 ks, Dr. Max), 194 Kč, tedy přibližně 13 Kč za kus
- Hero Mighty Patch INVISIBLE+ (24 ks, Dr. Max), 249 Kč, tedy přibližně 10 Kč za kus
- Mizon Good Bye Blemish (44 ks, Dr. Max), 137 Kč, tedy přibližně 3 Kč za kus
- AnsCare (36 ks, BENU), 289 Kč, tedy přibližně 8 Kč za kus
Pokud chcete tento postup vyzkoušet, důležité je zvolit průhlednou náplast bez léčivých přísad. Ani to však nezaručuje, že bude fungovat. Jednotlivé výrobky se mohou lišit materiálem, tloušťkou i optickými vlastnostmi.
Na co si dát pozor
Než se vydáte do lékárny, je důležité znát i omezení tohoto řešení.
Za prvé jde pouze o zkušenost jednoho člověka. Nešlo o kontrolovaný experiment, testování na větším počtu uživatelů ani o ověření ze strany Samsungu. Autor příspěvku sám uvádí, že největší odchylka tepové frekvence během týdne dosáhla pěti tepů za minutu. Takový výsledek může být zajímavý pro osobní experiment, sám o sobě ale nedokazuje přesnost měření ani vhodnost pro zdravotní účely.
Za druhé může náplast komplikovat nabíjení. Jiný uživatel v diskusi upozornil, že mu náplast na senzorech znemožňovala bezdrátové nabíjení, takže ji musel před každým nabíjením odstranit. Před nabíjením je proto vhodné náplast sundat a dodržovat pokyny výrobce. Nečistoty, zbytky lepidla nebo nevhodné předměty na zadní straně hodinek mohou způsobit problémy s jejich správným usazením na nabíječce.
Za třetí je třeba myslet na možné poškození zařízení. Samotné použití odnímatelné náplasti automaticky neznamená ztrátu záruky. Pokud by však lepidlo zanechalo zbytky, poškodilo povrch nebo narušilo funkci senzorů, posouzení případné reklamace by záviselo na konkrétních okolnostech a záručních podmínkách.
Zvláštní opatrnost je namístě při měření krevního tlaku a EKG. Jde o zdravotní funkce, u kterých může nesprávný výsledek vést k chybnému vyhodnocení zdravotního stavu. Náplast proto nelze považovat za ověřenou úpravu, která zajistí spolehlivost těchto měření.
Proč Samsung nenabídl vlastní řešení
Samsung o vlivu tetování na měření pomocí chytrých hodinek ví a upozorňuje na něj v dokumentaci k různým zdravotním funkcím i v obecných pokynech pro používání zařízení. Přesto není ve veřejně dostupných materiálech běžně uváděno oficiální řešení v podobě speciální fólie nebo samostatného režimu pro tetovanou pokožku.
Jedním z možných důvodů je značná rozmanitost tetování. Inkoust se liší barvou, hustotou, hloubkou i složením a důležitou roli hraje také umístění a rozsah tetování. Vyvinout a ověřit univerzální řešení, které by spolehlivě fungovalo ve všech těchto případech, je proto technicky náročné. U zdravotních funkcí by navíc bylo potřeba důkladně ověřit, že úprava nezhoršuje přesnost výsledků.
Samsung Health Monitor je dostupný také v Česku a podporuje kompatibilní telefony Galaxy a hodinky Galaxy Watch4 a novější. Dostupnost konkrétních funkcí se však může lišit podle modelu, regionu a požadavků aplikace. Problém s tetováním se tak může týkat i českých uživatelů.
Hydrokoloidní náplast za pár korun není oficiální opravou drahých hodinek. Jde o zajímavý komunitní experiment, který podle zkušenosti jednoho uživatele může v určitých podmínkách pomoci. Dokud však nebude nezávisle ověřena jeho účinnost a vliv na přesnost jednotlivých měření, je potřeba brát výsledky pouze jako orientační. Pokud se rozhodnete postup vyzkoušet, náplast před nabíjením odstraňujte a na naměřené hodnoty se nespoléhejte jako na jediný podklad pro zdravotní rozhodnutí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík