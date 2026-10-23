Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Android 17 je venku a přináší funkci, kterou uživatelé chtěli roky. A dokonce má fungovat v každé aplikaci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Google spustil Android 17 a hlavní novinkou jsou plovoucí okna, která lze otevřít z libovolné aplikace. Systém je zatím dostupný pro telefony Pixel 6 a novější.
Mobilní telefon Android, aplikace na displeji

Mobilní telefon Android, aplikace na displeji

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:59

Reklama
Další články z Mobify.cz
Slova, která nikdy nesmíte psát podvodníkům: Stačí jeden kód a přijdete o bankovní účet, e-mail i identitu najednou
Slova, která nikdy nesmíte psát podvodníkům: Stačí jeden kód a přijdete o bankovní účet, e-mail i identitu najednou
Starý router nevyhazujte, vyřeší slabý signál i nedostatek portů. Stačí změnit nastavení, které nezná každý
Starý router nevyhazujte, vyřeší slabý signál i nedostatek portů. Stačí změnit nastavení, které nezná každý

Router ze šuplíku dokáže fungovat jako druhý vysílací bod Wi‑Fi i jako rozbočovač síťových portů. Stačí v...

Amazon konečně povolil Google Play na svých tabletech. Jeden háček si ale neodpustil a chce za něj 435 Kč navíc
Amazon konečně povolil Google Play na svých tabletech. Jeden háček si ale neodpustil a chce za něj 435 Kč navíc

Nové tablety Amazon Alexa Tablet mají poprvé v historii plný přístup ke Google Play. Levnější modely ale...

Google Asistenta měla nahradit Gemini, ale uživatel Redditu našel způsob, jak ho vrátit zpět. Stačí jeden krok v nastavení
Google Asistenta měla nahradit Gemini, ale uživatel Redditu našel způsob, jak ho vrátit zpět. Stačí jeden krok v nastavení

Google na mobilech postupně vypíná klasického Asistenta a nahrazuje ho Gemini. Komunitní trik přes rollback...

GTA VI na PC už v prvním čtvrtletí 2027. Čtyři nezávislé zdroje se shodují na stejném termínu
GTA VI na PC už v prvním čtvrtletí 2027. Čtyři nezávislé zdroje se shodují na stejném termínu

Podle serveru GamesBeat má PC verze Grand Theft Auto VI vyjít mezi lednem a březnem 2027, tedy pouhé měsíce...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.