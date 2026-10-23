Android 17 je venku a přináší funkci, kterou uživatelé chtěli roky. A dokonce má fungovat v každé aplikaci

Plovoucí bubliny nejsou v Androidu žádnou novinkou. Od verze Android 11, která vyšla v roce 2020, však sloužily především ke komunikaci – například k rychlému přístupu k chatům a zprávám. Kdo chtěl mít nad právě otevřenou aplikací malé okno s kalkulačkou, mapou nebo videem, musel se spolehnout na omezený režim obrazu v obraze nebo na speciální funkce konkrétního výrobce. Android 17 tento přístup rozšiřuje. Funkce App Bubbles umožňuje otevírat aplikace v plovoucích oknech přímo nad ostatním obsahem. Stačí dlouze podržet ikonu podporované aplikace v launcheru a zvolit její otevření v bublině. Nejde tedy o funkci jediné aplikace, ale o systémový způsob práce s okny. Má to však jeden háček: aby vše fungovalo správně, musí aplikace podporovat režim více oken a přizpůsobit své rozhraní různým velikostem obrazovky. U novějších aplikací by to neměl být zásadní problém, u starších nebo méně přizpůsobivých programů ale může být zobrazení v malém okně nepohodlné.
Od chatovacích bublin k mini desktopu
Vývoj této funkce navazuje na několik let starý koncept. Android 11 přinesl v roce 2020 notifikační bubliny určené především pro konverzace. Na okraji displeje se objevil malý kruh, jehož rozbalením bylo možné rychle otevřít chat, aniž by uživatel musel opustit právě používanou aplikaci. Šlo o praktickou funkci, její využití však bylo omezené hlavně na komunikaci.
Uživatelé i vývojáři dlouhodobě požadovali možnost podobným způsobem otevírat také další aplikace. Google nyní v dokumentaci k Androidu 17 popisuje rozšířené využití bublin jako součást práce s okny. Zásadní změna spočívá v tom, že se původní funkce pro chaty mění v obecnější nástroj pro multitasking.
Na běžném telefonu lze takto otevřít aplikaci v plovoucím okně, které je možné přesouvat, upravovat jeho velikost nebo ho zavřít. Na tabletech a skládacích telefonech může být práce s více okny ještě praktičtější. Bubliny lze sdružovat do lišty ve spodní části obrazovky, odkud se k nim uživatel snadno vrací. Připomíná to hlavní panel na počítači a může to usnadnit práci například na zařízeních Galaxy Z Fold8 nebo Pixel Fold. Konkrétní možnosti ale závisejí na zařízení, verzi systému a podpoře jednotlivých aplikací.
Co dalšího Android 17 přináší, a co zatím ne
Android 17 nepřináší pouze nové možnosti práce s plovoucími okny. Google také vylepšuje režim obrazu v obraze pro prostředí s desktopovým rozložením, upravuje bezpečnostní a soukromí chránící funkce a pokračuje v rozvoji adaptivního uživatelského rozhraní. Součástí širšího designového směřování je Material 3 Expressive, který pracuje s výraznějšími barvami, rozmanitějšími tvary a animacemi navrženými tak, aby rozhraní působilo přehledněji a přirozeněji.
Je ale důležité rozlišovat mezi funkcemi samotného Androidu 17 a novinkami, které Google nabízí v rámci své platformy Gemini Intelligence. Funkce jako Rambler, která má převádět mluvený vstup do plynulejšího textu, nebo Create My Widget, určená k vytváření widgetů podle přirozeného zadání, mají vlastní podmínky dostupnosti a mohou se zavádět nezávisle na aktualizaci systému. Podrobnosti Google zveřejňuje na stránce věnované Gemini Intelligence.
Dostupnost těchto funkcí se může lišit podle konkrétního zařízení, země a podporovaného jazyka. Přestože aplikace Gemini češtinu podporuje, neznamená to automaticky, že jsou v češtině dostupné všechny její funkce. Čeština například není uvedena mezi oficiálně podporovanými jazyky funkce Rambler. Kdo tedy očekává, že si hned po aktualizaci jednoduše řekne „vytvoř mi widget s předpovědí větru pro cyklisty“ a systém mu ho automaticky připraví, může být zatím zklamaný.
Kdo Android 17 dostane a kdy
První vlna aktualizací OTA je určena pro podporované telefony Google Pixel, počínaje řadou Pixel 6. Patří sem modely Pixel 6, 6 Pro a 6a i novější generace včetně variant řady A, skládacích modelů a tabletu Pixel Tablet. Dostupnost konkrétní verze se může lišit podle zařízení a distribučního kanálu. Pixel 11 a Samsung Galaxy Z Fold8 mají podle uvedených informací přicházet s Androidem 17 již z výroby.
U ostatních výrobců záleží na jejich vlastních nadstavbách a harmonogramu aktualizací:
- Samsung – One UI 9, založené na Androidu 17, má nejprve zamířit na modely Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 a Z Flip8. Dne 16. září 2026 Samsung oznámil rozšíření aktualizace také na řadu Galaxy S26, přičemž další zařízení mají následovat postupně. Samsung využívá vlastní beta program prostřednictvím aplikace Samsung Members, který je oddělený od beta programu Googlu.
- Xiaomi – HyperOS 3 založený na Androidu 17 je k dispozici ve formě vývojářského náhledu. Dostupnost se liší podle regionu a přesný seznam podporovaných modelů má výrobce zveřejnit samostatně.
- OPPO – ColorOS 17 byl podle uvedených informací globálně představen 13. října 2026. Aktualizace má být distribuována postupně, konkrétní harmonogram pro český trh a jednotlivé modely však zatím není uveden.
Proč červen, a ne podzim
Kdo sleduje vývoj Androidu delší dobu, mohl si všimnout změny v načasování vydání. Stabilní verze systému tradičně přicházely ve třetím čtvrtletí, často v září. Google však už při přípravách Androidu 16 avizoval změnu harmonogramu: hlavní vydání se přesouvá do druhého čtvrtletí, aby lépe odpovídalo cyklu uvádění nových zařízení a aktualizací v celém ekosystému.
Android 17, vydaný 16. června 2026, tuto změnu potvrzuje. Beta testování začalo 13. února 2026 a před vydáním stabilní verze tak probíhaly přibližně čtyři měsíce testů a ladění.
Pro uživatele to znamená, že se nová verze systému může dostat na podporované telefony dříve během roku. Výrobci zároveň získávají více času na přípravu vlastních nadstaveb a aktualizací ještě před podzimním uvedením nových modelů.
App Bubbles samy o sobě možná nepůsobí revolučně. Plovoucí okna existují na počítačích už desítky let a některé mobilní nadstavby je nabízejí také dlouho. Důležité je ale to, že Android rozšiřuje podobné možnosti přímo na úrovni systému, místo aby se spoléhal pouze na řešení jednotlivých výrobců. Největší přínos lze očekávat u skládacích telefonů a tabletů, kde větší displej umožňuje pohodlně pracovat s několika aplikacemi současně. Právě tam mohou plovoucí okna přiblížit Android tradičnímu počítačovému prostředí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman