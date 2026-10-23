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Důležitý lék začne v Česku brzy chybět. Výpadek potrvá několik měsíců, dodávky se vrátí až v létě

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Pacienti v České republice se musí připravit na dlouhodobé omezení dostupnosti jednoho z léků používaných při léčbě závažných duševních onemocnění. Výrobce oznámil přerušení dodávek přípravku Invega v devítimiligramové variantě. Problémy se zásobováním se přitom projevují už nyní a podle současného harmonogramu se mají pravidelné dodávky obnovit až v srpnu příštího roku. Pro pacienty, kteří lék dlouhodobě užívají, bude zásadní včasná konzultace s ošetřujícím lékařem.Na českém trhu se očekává několikaměsíční výpadek léčivého přípravku Invega 9 mg, který obsahuje účinnou látku paliperidon. Lék se používá při léčbě schizofrenie a schizoafektivní poruchy. Společnost Janssen-Cilag oznámila, že pravidelné dodávky přeruší od 21. ledna 2027, přičemž jejich obnovení předpokládá nejdříve 7. srpna 2027. Dostupnost konkrétního balení je však omezená už od 13. října letošního roku. V praxi to znamená, že někteří pacienti mohou mít s jeho získáním potíže ještě před oficiálním začátkem výpadku. Omezení se týká devítimiligramových tablet v balení po 49 kusech, nikoliv všech variant tohoto léčiva. Za dlouhodobým výpadkem stojí technický problém ve výrobě Příčinou komplikací je neočekávaná závada na výrobním zařízení v jednom ze závodů, která narušila produkci účinné látky paliperidon. Výrobní potíže přetrvávají a jejich odstranění si vyžádá několik měsíců. Situace tak neovlivňuje pouze nejbližší dodávku, ale celý plán zásobování na první polovinu příštího roku. Výrobce proto přistoupil k předběžnému oznámení výpadku, aby zdravotníci mohli připravit vhodný postup pro pacienty odkázané na pravidelnou léčbu. Současně spolupracuje s odborníky a dodavatelskými partnery na obnovení výroby. Přesný termín návratu přípravku na trh nicméně zatím zůstává předpokladem, nikoliv zárukou. Důležité je, že omezení nesouvisí se závadou již vyrobených tablet. U přípravků, které byly uvolněny na trh, nebyly zjištěny problémy s kvalitou. Pacienti se proto nemusí obávat, že by samotné oznámení výpadku znamenalo závadnost jejich současných léků. Komplikace spočívá v množství přípravku, které bude možné v následujících měsících dodávat do lékáren. Ostatní síly přípravku Invega podle aktuálního oznámení zůstávají dostupné. Jejich případné využití však musí vždy posoudit lékař s ohledem na konkrétní léčbu. Lék pomáhá pacientům se závažnými duševními poruchami Invega patří mezi antipsychotika, tedy léčivé přípravky ovlivňující některé chemické procesy v mozku. Obsahuje paliperidon, který působí především na receptory pro dopamin a serotonin. Přípravek se používá u dospělých a dospívajících od 15 let při léčbě schizofrenie, která může být spojena s halucinacemi, bludy nebo poruchami myšlení. Dalším schváleným využitím je léčba schizoafektivní poruchy u dospělých, při níž se psychotické příznaky kombinují s výraznými změnami nálady. Tablety mají prodloužené uvolňování, takže se účinná látka dostává do organismu postupně během několika hodin. Pravidelné užívání je důležitou součástí dlouhodobé stabilizace zdravotního stavu. Lékaři mají k dispozici další možnosti léčby Pro pacienty, kteří přípravek Invega 9 mg užívají dlouhodobě, bude důležité nepřerušovat léčbu bez odborné konzultace. Zdravotníkům bylo doporučeno, aby při rozdělování omezených zásob upřednostnili dosavadní uživatele a pacienty, pro které neexistuje vhodná alternativa. V některých případech lze zvážit jinou lékovou formu obsahující paliperidon, například dlouhodobě působící injekční přípravek. Další možnost představují antipsychotika s účinnými látkami risperidon, lurasidon nebo ziprasidon. Taková změna však nemusí být vhodná pro každého, protože jednotlivé přípravky se liší působením, dávkováním i možnými nežádoucími účinky. O nejvhodnějším řešení proto musí rozhodnout ošetřující psychiatr. Dostupnost léčiv lze průběžně kontrolovat Podobné výpadky neznamenají automaticky, že konkrétní lék okamžitě zmizí ze všech českých lékáren. Mezi přerušením nových dodávek a skutečnou nedostupností totiž může být rozdíl podle množství zbývajících zásob. Informace o zásobování jednotlivými přípravky shromažďuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, který také vyhodnocuje jejich případnou nahraditelnost. Pacienti mohou aktuální údaje vyhledat v databázi léčiv, kde jsou uvedeny informace o dostupnosti i možnostech náhrady. U dlouhodobě užívaných léků je vhodné řešit případné potíže s předstihem, ještě před spotřebováním posledního balení. V případě přípravku Invega 9 mg se počítá s obnovením dodávek 7. srpna 2027, tento termín se však může podle vývoje výroby změnit. Použité a ověřené zdroje: sukl.gov.cz | ema.europa.eu | sukl.gov.cz | tn.nova.cz
Důležitý lék začne v Česku brzy chybět. Výpadek potrvá několik měsíců, dodávky se vrátí až v létě

Důležitý lék začne v Česku brzy chybět. Výpadek potrvá několik měsíců, dodávky se vrátí až v létě

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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