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Nela Boudová zavzpomínala na mládí: Seznamování bez mobilů mělo své kouzlo

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Herečka a životní koučka Nela Boudová si nenechala ujít křest knihy Valentiny Armandi Tady. Teď. Ahoj. s podtitulem Můžeš mě oslovit. Právě téma mezilidských vztahů, komunikace a otevřenosti vůči druhým je jí blízké nejen jako herečce, ale především jako koučce.
Nela Boudová

Nela Boudová

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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