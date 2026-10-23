Nela Boudová zavzpomínala na mládí: Seznamování bez mobilů mělo své kouzlo

Křest knihy Valentiny Armandi: Nela Boudová Křest knihy Valentiny Armandi: Michaela Dolinová, Helena Vondráčková, David Novotný Křest knihy Valentiny Armandi: Michaela Dolinová, Jan Sumarta, Valentina Armandi Křest knihy Valentiny Armandi: Moderátoři křtu Michaela Dolinová a Tomáš Hrnčíř Helena Vondráčková s fotografickým obrazem od Jakuba Ludvíka Křest knihy Valentiny Armandi v restauraci na Střeleckém ostrově Křest knihy Valentiny Armandi v restauraci na Střeleckém ostrově Křest knihy Valentiny Armandi: Helena Vondráčková, Marek Taclík Marek Taclík pokřtil knihu své kamarádky Valentiny Armandi s názvem Tady. Teď. Ahoj. s podtitulem Můžeš mě oslovit. Módní návrhářka Marie Zelená s dcerou Martinou Hrnčířovou a vnoučaty Eliškou Hrnčířovou a Tomášem Hrnčířem. Křest knihy Valentiny Armandi: Sámer Issa a Lucie Junková Křest knihy Valentiny Armandi: Markéta Muzikářová, Valentina Armandi, Milan Devinne Křest knihy Valentiny Armandi: Michaela Dolinová, Jakub Ludvík Křest knihy Valentiny Armandi: Zpěvačky Eliška Hrnčířová a Karolína Šturcová. Křest knihy Valentiny Armandi: Nela Boudová Valentina Armandi a moderátoři křtu Michaela Dolinová a Tomáš Hrnčíř Křest knihy Valentiny Armandi: Markéta Muzikářová Anife Vyskočilová se svým psem. Křest knihy Valentiny Armandi: Felix Slováček a houslistka Jolana Szajewská Marek Taclík
Herečka a životní koučka Nela Boudová si nenechala ujít křest knihy Valentiny Armandi Tady. Teď. Ahoj. s podtitulem Můžeš mě oslovit . Právě téma mezilidských vztahů, komunikace a otevřenosti vůči druhým je jí blízké nejen jako herečce, ale především jako koučce.
„Celý projekt je moc hezký, protože komunikace mezi lidmi je jedním ze základních kamenů k tomu, aby byl svět hezčím místem. My jako herci problémy se seznamováním nemáme, naopak jsme dost často rádi, když si nás lidé nevšímají. Mnoho lidí se ale seznamovat bojí,“ uvedla Nela Boudová a dodala: „Muži se například často obávají oslovit ženy kvůli možnému odmítnutí. Potvrdil mi to i jeden kluk na mém workshopu, který už pátým rokem vedu na seznamovacím festivalu v Banátu. Diskutovali jsme tam mimo jiné o tom, že bychom si odmítnutí neměli brát osobně a měli bychom se učit odvaze riskovat.“
Když byla Nela Boudová náctiletá dáma, seznamovali se mladí jinak než dnes. Nebyly mobily ani sociální sítě. „Já jsem v té době studovala konzervatoř, bylo to jednodušší. S kluky jsme přicházeli i do fyzického kontaktu, museli jsme spolu tvořit. Jinak jsme se seznamovali v barech a na diskotékách. Museli jsme vyjít z domova a jít ven. Každá generace je jiná a je to v pořádku, svět se vyvíjí. Ale trošku odstoupit od moderních technologií by bylo fajn,“ usmívala se Nela Budová na křtu knihy.
Výtěžek z prodeje knihy Valentiny Armandi je určen Nadačnímu fondu Český mozek, který podporuje nemocné děti i dospělé a jejich blízké. Věnuje se také podpoře rozvoje vědy, lékařství a vzdělávání.
„K napsání knihy mě přivedla kamarádka, která mi vyprávěla, jak těžké je dnes seznámit se jinak než přes internet. Sama si všímám, jak často se míjíme, aniž bychom se na sebe podívali. Proto vznikl projekt HERE. NOW. HELLO. a jeho symbol, který dává ostatním najevo, že nás mohou oslovit. Přitom někdy stačí jen zvednout oči, rozhlédnout se kolem sebe, usmát se a říct obyčejné ahoj. Možná právě tak začne nové přátelství nebo láska,“ uvedla Valentina Armandi, autorka knihy Tady. Teď. Ahoj. , kterou pokřtily známé osobnosti Helena Vondráčková, Marek Taclík a Nela Boudová, držitel titulu Man oftheWorld Czech Republic 2026 Jan Sumarta a Miss České republiky 2025 Miriam Sais. Slavnostním křtem provázeli moderátoři Michaela Dolinová a Tomáš Hrnčíř. O hudební program se postarali Felix Slováček v doprovodu s houslistkou Jolanou Szajewskou, mladé zpěvačky Eliška Hrnčířová a Karolína Šturcová a houslista Miroslav Ambroš.
Mezi vzácnými hosty nechyběli Radana Labajová a Nikola Šobichová ze skupiny Holki, houslistka Markéta Muzikářová, prezident soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky David Novotný, fotograf Jakub Ludvík, Milan Devinne a JeyBy - Jiří Běla, Tomáš Baloun s kytaristou Davidem Muchou ze skupiny IMAGINE DIAMONDS, zpěvačka Lucy Junk, Sámer Issa, Anife Vyskočilová či návrhářka Marie Zelená. Zdroj: Aplausin.cz