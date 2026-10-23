Kandidát na zákrok roku. Ruský brankář v NHL zareagoval tak rychle, že si toho nevšiml ani soupeř před brankou

Druhá třetina ve čtvrtek 22. října, Canadian Tire Centre v Ottawě. Sharks vedou 4:1, domácí mají přesilovku a puk drží Tim Stützle. Askarov je srovnaný na jeho střelu, jenže německý centr místo zakončení pošle puk křížem přes celé pásmo na Drakea Bathersona. Ten má před sebou prakticky prázdnou branku. Ruský brankář se odrazí napříč brankovištěm, natáhne lapačku a sebere puk z místa, kde už byl skoro gól. Klip okamžitě obletěl hokejový internet. Web San Jose Hockey Now se rovnou zeptal, jestli Askarov nepředvedl zákrok roku.
Pozdě, a přesto včas
Na videu je nejdřív vidět, jak je Askarov ve špatné pozici. Postavení měl správné, jenže na hráče, který nakonec nestřílel. Ve chvíli, kdy Stützle puk posunul, měl Batherson na pravém kruhu volný prostor a brankář byl celou šíři branky daleko.
Žádné měření reakční doby k zákroku zveřejněné není. Ze záběru je ale dobře poznat, jak pozdě se lapačka objeví. Batherson zakončoval jako hráč, který si je gólem jistý. Puk ale skončil v rukavici a Askarov ho ještě v pádu přitiskl k tělu.
Fanoušci na Redditu v diskusi pod klipem psali o „jistém gólu“, rozebírali záběr shora a obdivovali, jak brankář nespustil oči z puku. Objevila se i zajímavá teorie: Askarov chytá lapačkou na pravé ruce, takže střelci z podobných úhlů často míří tam, kde by u většiny brankářů čekala vyrážečka. Je to fanouškovský postřeh, ne ověřená analýza. Na videu je to ale znát.
Má zákrok na titul nejlepšího v sezoně?
NHL vede vlastní rubriku The Greatest Save, kam průběžně řadí kandidáty na nejlepší zákroky. Askarovův zákrok v ní zatím zařazený není. Mediální a fanouškovskou kandidaturu ale má jistou.
Podle nás ji drží čtyři věci najednou. Branka byla odkrytá, brankář se musel přesunout přes celou šíři branky, zachraňoval lapačkou z nepohodlné pozice a celé se to stalo v momentě, kdy mohla Ottawa snížit na 2:4 a vrátit se do zápasu. Reflexních zákroků z postoje vidí NHL každý večer desítky. Tenhle k nim nepatří.
Zákrok si můžete pustit v příspěvku Sharks on NBCS na síti X, který je vložený v článku San Jose Hockey Now. Celý sestřih zápasu nabízí kanadský Sportsnet.
Udržel Sharks v klidu
Vítězný gól zápasu dal Collin Graf, který v oslabení zvýšil na 3:1. San Jose ve druhé třetině během krátké chvíle odskočilo Ottawě na rozdíl tří gólů. Nejdřív se v přesilovce trefil Tyler Toffoli, pak Graf v oslabení a Jacob Trouba po návratu vyloučeného hráče zvýšil na 4:1. Graf mu na gól přihrával.
Hned potom přišla Bathersonova šance. Kdyby Ottawa v přesilovce snížila, šla by do poslední třetiny se ztrátou dvou gólů a s publikem v zádech. Takhle dál ztrácela tři góly. Jordan Spence snížil na 4:2 až v čase 6:24 třetí třetiny a Sharks pak dvěma góly do prázdné branky upravili skóre na konečných 6:2.
Výsledek přitom zkresluje, jak zápas vypadal na ledě. Ottawa vystřelila 43krát, San Jose jen 28krát. Askarov zastavil 41 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Některé zdroje uvádějí 39 zákroků, ale podle oficiálního zápisu NHL to vychází na 41. Senators navíc hráli po vypjatém utkání s Floridou. Sharks vyhráli podruhé za sebou a poprvé v sezoně v základní hrací době.
Drahá investice, která hledá stabilitu
Askarov není neznámý mladík, který se proslavil jedním klipem. Rodák z Omsku v sedmnácti letech nastoupil od začátku utkání KHL za Petrohrad jako druhý nejmladší brankář v historii soutěže. V roce 2020 si ho Nashville vybral v draftu jako jedenáctého. Výš nebyl nikdy draftován žádný ruský brankář.
San Jose ho v srpnu 2024 získalo za vysokou cenu. Do Nashvillu poslalo Davida Edströma, Magnuse Chronu a volbu v prvním kole draftu 2025. Spolu s Askarovem přišli Nolan Burke a volba ve třetím kole. Sharks tím dali jasně najevo, koho vidí jako budoucí jedničku.
Letošní čísla ale zatím kolísají. Před zápasem v Ottawě měl Askarov bilanci 2-4-0, průměr 3,67 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost 86,5 %. Po 41 zákrocích ze 43 střel mu podle našeho výpočtu vychází bilance 3-4-0, úspěšnost zhruba 88,3 % a průměr kolem 3,43. Lepší, ale pořád pod úrovní týmové dvojky Alexe Nedeljkovice, který šel do zápasu s bilancí 3-0-1, průměrem 2,37 a úspěšností 91,7 %.
Proto má tenhle zákrok větší váhu než jen jako ozdoba sestřihu. Ukazuje, proč San Jose na Askarova vsadilo. Jeho talent nikdo nezpochybňuje, zatím mu chybí stabilita. Sharks se po výhře posunuli na 13 bodů, Ottawa zůstala na 14. V říjnu to o play-off nerozhoduje, pro brankáře, který potřebuje důvěru, je to ale důležitý večer.
Bez Čechů, ale k vidění i u nás
Na soupisce ani jednoho z týmů letos český hráč není. Starší české databáze sice u Ottawy uvádějí Jana Jeníka, oficiální soupiska Senators pro sezonu 2026/27 ho ale nemá. Zápasy Sharks se přesto dají v Česku sledovat. Nova a Prima letos vysílají až 24 utkání týdně, vybraná zdarma na Nova Action a Prima Sport. Podrobnosti uvádí přehled NHL; všechny zápasy jsou dostupné i přes NHL.tv na DAZN.
Batherson se po zákroku chvíli díval na prázdné místo v brance, kde měl puk skončit. Askarov už ho v tu chvíli držel v lapačce. Jeden zákrok sezonu nezachrání, Sharks ale připomněl, proč za něj tolik zaplatili.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka