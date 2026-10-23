Páteční díl Ulice: Podezření na Jirkovu nevěru, pravda o Klárčině otci a Veronika odepsala Blanku

Jaká bude poslední Ulice tohoto týdne? Adriana se konečně rozhoupala a řekla Klárce pravdu o jejím otci. Veronika odepsala Blanku a Milena má podezření, že se z Jirky stane nevěrník.
Dnes jí to řeknu
Klárka chce jet ráno do školy na kole a natočit pro tátu video. Adriana s Prokopem se na sebe jen podívají a jí je jasné, že jí to dnes opravdu musí říct. Plánuje holčičí odpoledne, během kterého jí to poví. „Takže dneska je den D,“ zhodnotí situaci Eddie, když se za ním ve škole Adriana zastaví a svěří se, že Klárce vše řekne. Rafael se od té doby, co poslal e-mail neozval – je to tedy pro něj uzavřené. A musí to teď uzavřít i ona. I podle Vlasty Peška si Klárka pravdu zaslouží a co více, má Prokopa, se kterým jí to skvěle klape.
Adriana odpoledne dceři konečně řekne, jak to s jejím otcem doopravdy je. Klárka jí to nejprve nevěří, ale pozdější rozhovor ji přesvědčí. Adriana totiž přizná, že Rafael rozhodně nezůstane sám – má vlastní rodinu a děti. Klárka se rozpláče, že mohli být přece všichni kamarádi. Hodně ji to zasáhlo a je zlomená. Vlasta se pak nabídne, že by si ji vzal s sebou na Harasov a ona by aspoň přišla na jiné myšlenky.
Pozvání na oběd a nedůvěřivá Milena
Jirka si před Pavlem pochvaluje společnou večeři s Lindou, moc si to užil. Linda později bratrovi vypráví, jak to probíhalo a jak ji Jirka svým profesionálním zásahem ohromil. Pavel chce ještě vědět, o čem si celý večer povídali, ale podle Lindy mu do toho nic není. „On to nemá lehký. Ale Gábina taky ne,“ zhodnotí Jirkovu rodinnou situaci.
Když Jirka dorazí do Království, chce se Lindě omluvit. Ta prohlásí, že není za co a zve jej na oběd. Jirka hned nemůže kvůli práci, ale v pět by se mohli sejít na večeři. Společně pak zamíří do hospody. „Gábina se tady neukázala a on tady sedí s cizí hezkou ženskou,“ vzteká se u baru Milena a dívá se na skvěle se bavícího Jirku s Lindou a na Radka se otočí s tím, jestli mu to není divné. „Já bych pochopil, kdyby žárlila Gábina. Ale proč zrovna ty ji chceš suplovat, to mi hlava nebere.“ Milena se rozčílí, jestli by snad bylo lepší je až nachytat spolu v posteli.
Nechci se tebou nic mít
Blanka se rozhodla si to vyříkat s Veronikou a zamíří k ní do salonu. Jenže Veronika ji naprosto přehlíží a místo toho mluví s Jitkou, která se jen diví, o nabídce v bistru. Když Blanka řekne, že to není fér, Veroniku to naštve. Přeci jen ji podrazila – ale Blanka to tak necítí. Později se Veronika Jitce svěří, že jí Blanka měla jít za svědka a přitom věděla, že ji Patrik podváděl.
Seriál Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autor, Epizoda Ulice 5215).