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Revolut prodává data do světa: 10 GB za 340 Kč. Místní karta v Egyptě přesto vyjde na méně než polovinu

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Finanční aplikace Revolut nabízí ve spolupráci se společností 1GLOBAL vlastní eSIM pro cestovatele. Proti roamingu u českého operátora vychází několikanásobně levněji. Srovnání z Egypta přitom ukazuje, že tamní operátor prodává data ještě o dost levněji.
Revolut prodává data do světa: 10 GB za 340 Kč. Místní karta v Egyptě přesto vyjde na méně než polovinu

Revolut prodává data do světa: 10 GB za 340 Kč. Místní karta v Egyptě přesto vyjde na méně než polovinu

Zdroj: Foto: The original uploader was Snow storm in Eastern Asia at English Wikipedia. - licence CC BY 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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