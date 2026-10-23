Revolut prodává data do světa: 10 GB za 340 Kč. Místní karta v Egyptě přesto vyjde na méně než polovinu

Revolut prodává data do světa: 10 GB za 340 Kč. Místní karta v Egyptě přesto vyjde na méně než polovinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Revolut prodává data do světa: 10 GB za 340 Kč. Místní karta v Egyptě přesto vyjde na méně než polovinuZdroj: Foto: The original uploader was Snow storm in Eastern Asia at English Wikipedia. - licence CC BY 3.0
Článek byl publikován 23.10.2026 09:14
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Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.Všechny články tohoto autora →
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