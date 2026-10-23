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Kateřina Brožová se opřela do politiků i prezidenta Pavla. „Má zásadní škraloup z minulosti," prohlásila bez obalu

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Herečka a zpěvačka v aktuálním rozhovoru nešetřila politiky napříč spektrem. Nejostřejší výtku adresovala prezidentu Pavlovi.
Kateřina Brožová se opřela do politiků i prezidenta Pavla. „Má zásadní škraloup z minulosti," prohlásila bez obalu

Kateřina Brožová se opřela do politiků i prezidenta Pavla. „Má zásadní škraloup z minulosti," prohlásila bez obalu

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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