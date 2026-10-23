I silně připálenou pánev lze zachránit bez úmorného drhnutí. Překvapivě snadný postup odstraní nejhorší nečistoty

S umýváním nádobí bývá často spousta práce, obzvláště pak pokud máte drhnout připáleniny. Někdo to nejhorší nádobí vyhazuje, lze jej však ještě zachránit.
Pokud máte doma starou pánev, kterou jste kdysi používali dennodenně, nejspíše nebude patřit mezi ty nejčistější. Někteří takový kousek stále schraňují, ale nepoužívají, jiní takovou pánev rovnou
vyhodí do popelnice. K takovému drastickému řešení však nemusíte přistupovat ihned, nejdříve ji zkuste důkladně umýt. Lze přitom použít rovnou několik způsobů čištění, z nichž si pak vyberete ten nejvhodnější pro vás. Fotografie: Unsplash Pomůže vám spousta jedlé sody
Připálená špína na pánvi je především mastného původu, což znamená, že bude potřeba použít přípravek na čištění usazeného tuku. Na to nejlépe hodí
kombinace jedlé sody a horké vody, pomocí nichž se běžně čistí mastné povrchy. Nebude vám přitom stačit řádně znečištěnou pánev pouze polít, ale ve vodě byste ji měli nějakou dobu povařit, aby připálená špína povolila a šla z nádobí dolů. Fotografie: Pixabay
Ve velikém kastrolu byste tak měli mít dostatek vroucí vody, v níž rozpustíte přibližně polovinu menší krabičky jedlé sody. Do tohoto roztoku vložíte zanesenou pánev a
půl hodiny necháte vařit. Po určené době můžete nádobu vyjmout, nechat zchladnout a důkladně otřít hrubou houbičkou. Ve směsi horké vody a sody by měly nečistoty povolit a z pánve tak půjdou setřít mnohem snáz.
Kdyby to nezabralo, zkuste čpavek
Další látkou, která by mohla pomoci rozpustit připáleniny na staré pánvi, je amoniak. Pokud jej použijete dostatečné množství, sleze špína téměř sama. Měli byste však pánev
nechat ve čpavku ponořenou po delší dobu, v těch nejhorších případech i 2 dny. Měli byste přitom zajistit, že se výpary z něj nedostanou do okolí, abyste se jím doma neotrávili. Ideální je na to neprodyšný pytlík s uzávěrem u otvoru. Fotografie: Pixnio
Do sáčku vložte pánev a nalijte k ní 100 ml čpavku (případně více tak, aby byla po uzavření pytlíku pánev celá ponořena). Sáček zavřete, protřepejte, aby amoniak působil na všechny nečistoty a položte na rovný povrch.
Pánev by měla být ve čpavku celá ponořena a odmáčet se minimálně přes noc. Po vytažení z pytlíku nádobu důkladně opláchněte a ještě vydrhněte tak, jak jste zvyklí to dělat s ostatními pánvemi. Někdy bude potřeba připáleniny strhnout silou
Občas je na starších pánvích špína tak zažraná, že po drhnutí obyčejnou houbičkou nepustí. V takovém případě vám nezbývá jiná možnost než použít násilí a nečistoty jednoduše omlátit.
Před tím však pánev vařte jednu hodinu spolu s jedlou sodou stejně jako v prvním případě. Po určené době ji vytáhněte, a dokud je ještě horká, vezměte do ruky tupý nůž a zkuste změklé připáleniny na vnější straně pánve oškrábat.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Drobné připáleniny na pánvi jdou umýt snadno. Vydrhnout ty nejhorší bývá problém, který má však překvapivě snadné řešení appeared first on BydlímeÚtulně.cz.