Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

I silně připálenou pánev lze zachránit bez úmorného drhnutí. Překvapivě snadný postup odstraní nejhorší nečistoty

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S umýváním nádobí bývá často spousta práce, obzvláště pak pokud máte drhnout připáleniny. Někdo to nejhorší nádobí vyhazuje, lze jej však ještě zachránit.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:51

Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Rez, plíseň ani vodní kámen nemusí koupelnu hyzdit navždy. Jednoduché postupy fungují bez zdlouhavého drhnutí
Rez, plíseň ani vodní kámen nemusí koupelnu hyzdit navždy. Jednoduché postupy fungují bez zdlouhavého drhnutí
Zanesená sprchová hlavice zbytečně zvyšuje spotřebu vody. Vodní kámen lze odstranit snadno a bez agresivní chemie
Zanesená sprchová hlavice zbytečně zvyšuje spotřebu vody. Vodní kámen lze odstranit snadno a bez agresivní chemie

Teče vám špatně sprcha a nevíte si rady. Nejspíše jsou ucpané trysky. My vám ukážeme, jak hlavici sprchy...

Za věčným nepořádkem v domácnosti často stojí 9 organizačních přešlapů. Jejich náprava přitom není složitá
Za věčným nepořádkem v domácnosti často stojí 9 organizačních přešlapů. Jejich náprava přitom není složitá

Správně zorganizované věci v domácnosti vám ušetří i nějakou tu minutu navíc. Hromadění věcí ve skříňkách...

Zaprášené žaluzie už nemusí znamenat hodiny nepříjemného čištění. Několik chytrých metod výrazně usnadní práci
Zaprášené žaluzie už nemusí znamenat hodiny nepříjemného čištění. Několik chytrých metod výrazně usnadní práci

Pokud nečistíte vaše okenní žaluzie, může se jednoho dne stát, že přestanou správně plnit svoji funkci a...

Těchto 8 věcí do pračky za žádných okolností nepatří. Jediná chyba může skončit velmi drahou škodou
Těchto 8 věcí do pračky za žádných okolností nepatří. Jediná chyba může skončit velmi drahou škodou

Pračka je v dnešní době běžnou součástí každé domácnosti, ale jen správná péče vám zaručí, že v ní bude...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.