Sparta padla v Pireu 0:1 a čtyři hráči výrazně zklamali. Známkování odhalilo nejslabší články sestavy

Dvanáct minut chybělo Spartě do bodu, který by si z Řecka odvezla hlavně díky blokům a stoperům. V 78. minutě poslal střídající Armando González hlavou centr zprava k bráně a Sivert Mannsverk si míč tečoval do vlastní sítě. Olympiakos vyhrál 1:0 a Sparta má po třech kolech bilanci jedné výhry, jedné remízy a jedné prohry, skóre 5:3 a čtyři body. Deník Sport a web iSport ve svém známkování na tradiční škále od 10 do 1 vytáhly tři jména rovnou do titulku: Hugo Sochůrek, Ki-Jana Hoever a Matěj Jurásek. Čtvrtého, Matyáše Vojtu, kritizoval už zápasový report. Všechny čtyři výkony mají společného jmenovatele: Sparta neměla čím ulevit vlastní obraně.
Tlak, který neměl konec
Ve čtvrtek 22. října 2026 se v Pireu hrálo převážně na jednu branku. Už v první půli měl Olympiakos 33 doteků ve sparťanské šestnáctce, hosté jen šest. Domácí vyslali patnáct střeleckých pokusů, Sparta brankáře Ortegu do poločasu neohrozila ani jednou. Za celý zápas Řekové kopali čtrnáct rohů.
Takové číslo u Olympiakosu nepřekvapí. Z prvních tří gólů v ligové fázi dal dva po rohu a jeden po autovém vhazování. Sparta tak věděla, co ji čeká, a dlouho to ustála. Jenže tým, který nedokáže podržet míč ani na deset vteřin, se dřív nebo později pod náporem podlomí.
Trenér Brian Priske po zápase nic nepřikrášloval. Výsledek označil za spravedlivý a mluvil o poklesu intenzity i o tom, že proti tak kvalitnímu soupeři nesmí jeho tým dávat tolik času na míči. Před gólem podle něj Sparta prohrála souboj v rohu hřiště, teč už byla smolná.
Hrot bez opory: Vojta a Jurásek
Podle nás leží jádro porážky právě tady. Priske poslal na hrot Vojtu místo Jonatana Brunese, který podle trenéra potřeboval načerpat síly. Vojta se ale ukázal jako těžkopádný, ztrácel míče zády k brance a nedal obraně čas vydechnout. Ve 30. minutě se dostal do slušné pozice, jenže obránce jeho pokus o individuální průnik přečetl. I Priske připustil, že by si u něj přál lepší udržení míče. Další šanci si Vojta podle reportu nevybojoval.
Jurásek naskočil na pravé křídlo za zraněného Johna Mercada a nepůsobil svěže. „Tohle bylo málo,“ stojí v titulku známkování. Priske ho přesto veřejně podržel a ocenil jeho rychlost, sílu, mentalitu i práci v presinku. Obě hodnocení se nevylučují. Jurásek běhal, ale dopředu toho Spartě mnoho nepřinesl.
Když nefunguje hrot ani křídlo, celé mužstvo couvá a čeká na další nápor. Ofenzivní rotace měla Spartu vytáhnout výš. Místo toho ji nechala ve vlastní šestnáctce.
Sochůrek a Hoever: zdravotní otazník a postupný pád
U Sochůrka je potřeba připojit kontext. Hrál první poločas, ve známkování „se trápil“, ale o přestávce šel ze hřiště. Priske střídání nevysvětloval výkonem: mladý hráč měl bolesti břicha. Kritická známka tak hodnotí reálný výkon na trávníku, ovšem s hvězdičkou, kterou je férové zmínit.
Hoever podle hodnocení „postupně padal“. Pro hráče na kraji obrany je dlouhý zápas pod tlakem nejtvrdší zkouškou. Čím déle Sparta nemohla odehrát míč dopředu, tím víc soubojů musela zadní řada svádět. A Olympiakos rozhodl právě akcí po křídle.
Kdo podržel
Obraz zápasu ale není jen černý. iSport výslovně chválí stoperskou dvojici Jaroslava Zeleného a Tobiase Guddala. Norský obránce nezačal nejlépe, pak se ale zvedl. Pochvalu si vysloužila i obětavost celého týmu při blokování střel; bez ní by se o výsledku rozhodlo mnohem dřív. Priske zvlášť ocenil Martina Suchomela za univerzální roli při rozehrávce.
Kontrast mezi defenzivou a ofenzivou je proto ve známkování nepřehlédnutelný. Vzadu Sparta obstála, vpředu zmizela.
Počty do postupu: šest bodů z pěti zápasů
V jednotné tabulce 36 týmů figurovala Sparta po třech kolech na 16. místě. Prvních osm klubů jde přímo do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě do play-off. iSport uvádí jako praktickou hranici postupu zhruba deset bodů. Spartě jich tedy chybí přibližně šest, což znamená dvě výhry nebo kombinaci jedné výhry a několika remíz.
Podle kalendáře UEFA Spartu ještě čeká:
|Soupeř
|Místo
|Bournemouth (5. listopadu)
|doma
|AZ Alkmaar
|doma
|Salzburg
|venku
|Crystal Palace
|venku
|Rennes
|doma
Tři domácí zápasy jsou pro Spartu výhodou, dva výjezdy do Anglie a Rakouska naopak budou těžké. Podle nás tu bolí hlavně ztracené body z Lillestrømu, kde podle Priskeho měla Sparta vyhrát a o výhru přišla v nastavení. Bez nich by se teď počítalo mnohem pohodlněji.
Řecko zůstává pro české kluby prokletou zemí. Podle ČT Sport tam český tým nevyhrál ani jedno z 20 utkání a Sparta odjela bez vítězství už popáté. Tentokrát jí k bodu chybělo nejméně ze všech zápasů.
Než přijede Bournemouth, hraje Sparta v neděli doma ligu se Slováckem. Brunes bude odpočatý a Priske ví, kde hledat odpověď: Sparta potřebuje hráče, který vpředu podrží míč déle než pár vteřin.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner