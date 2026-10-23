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Telefonát od „ČNB“ vás může stát úspory. Stačí přiložit kartu k mobilu a podvodníci z ní v reálném čase berou peníze

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Podvodníci se v Česku i na Slovensku vydávají po telefonu za Českou národní banku a přemlouvají lidi k instalaci aplikace, která má údajně ochránit jejich peníze. Falešná aplikace s logem centrální banky přitom slouží k jedinému: dostat se k platební kartě oběti.
Telefonát od „ČNB“ vás může stát úspory. Stačí přiložit kartu k mobilu a podvodníci z ní v reálném čase berou peníze

Telefonát od „ČNB“ vás může stát úspory. Stačí přiložit kartu k mobilu a podvodníci z ní v reálném čase berou peníze

Zdroj: Foto: Tangerineduel - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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