Telefonát od „ČNB“ vás může stát úspory. Stačí přiložit kartu k mobilu a podvodníci z ní v reálném čase berou peníze

Telefonát od „ČNB“ vás může stát úspory. Stačí přiložit kartu k mobilu a podvodníci z ní v reálném čase berou penízePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Telefonát od „ČNB“ vás může stát úspory. Stačí přiložit kartu k mobilu a podvodníci z ní v reálném čase berou penízeZdroj: Foto: Tangerineduel - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 23.10.2026 09:13
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Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.Všechny články tohoto autora →
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