Pravidelná konzumace cibule může pozitivně ovlivnit několik funkcí organismu. Její přínosy bývají často přehlíženy

Cibule se v určité formě přidává prakticky do každého slaného jídla buď přímo jako ingredience, nebo jako koření. Je možné ji jíst syrovou, vařenou či pečenou – v každé formě má svou nezaměnitelnou chuť a aroma, které podtrhává ostatní potraviny. Kromě příjemné chuti je však cibule také zdraví prospěšná, a to hned několika způsoby, znáte všechny?
Druhy cibule a jejich vlastnosti
Cibule je k dostání v různých odrůdách, jež jsou charakteristické především podílem obsažených látek. Nejčastější jsou tyto druhy:
Kromě nich je velmi oblíbená také jarní cibulka, která je používá především jako ozdoba.
Bílá cibule
Tato odrůda cibule je obvykle křupavá s výrazně ostrou chutí. Hodí se jako základ do omáček nebo pro dochucení ve studené kuchyni v případě, že je potřeba zvýraznit nasládlou chuť dalších ingrediencí.
Žlutá cibule
V porovnání s bílou cibulí je o něco sladší a jemnější. Používá se především na vaření, jelikož rychleji ztrácí křupavý charakter a dosahuje homogenní konzistence.
Červená cibule
Tato odrůda je chuťově jemná s křupavou strukturou. Červená cibule obsahuje největší podíl zdraví prospěšných látek (vitamínů a minerálů), proto se nejčastěji konzumuje v syrovém stavu.
Výhody a účinky cibule na lidský organismus
Díky vysokému obsahu zdraví prospěšných látek pomáhá cibule jako prevence i lék při různých neduzích. Své využití cibule nalézá především díky následujícím účinkům.
Živiny pomáhající pročištění
Cibule obsahuje velký podíl vitamínů B a C, a také antioxidanty. Pravidelná konzumace cibule tak chrání lidský organismus před škodlivinami z potravy a pomáhá odstraňovat volné radikály.
Prevence proti nemocím srdce
Díky nízkému obsahu tuků a vysokému podílu kvercetinu je cibule vhodná jako prevence proti ucpávání cév, které bývají přímou příčinou chorob kardiovaskulárního systému. Jeho prostřednictvím tak konzumace cibule snižuje tlak i riziko srdeční příhody.
Ochrana proti rakovinnému bujení
Látky obsažené v cibuli přímo působí jako bariéra proti tvorbě rakovinných buněk v konkrétních orgánech – především žaludku, plicích a vaječnících. To je způsobeno obsahem flavonoidů, které přímo omezují rakovinné bujení.
Snižování hladiny cholesterolu
Jak už bylo uvedeno výše, cibule pomáhá čistit kardiovaskulární systém a zabraňuje cholesterolu v ukládání na stěnách cév. To je výhodné jak při rizicích spojených s infarktem, tak v boji proti obezitě.
Podpora zdravé kůže
Konzumace cibule vede také k pročišťování pórů kůže. Pokožka se pak vyznačuje velmi zdravým vzhledem a vlasy vyšší kvalitou.
Vyrovnávání hladiny cukru v krvi
Kromě cholesterolu působí prospěšné látky v cibuli také na metabolismus cukrů. Je proto výhodná také pro lidi trpící cukrovkou, protože napomáhá vyrovnávat hladinu cukru v krevním oběhu.
Posilování imunitního systému
Díky vitamínům působí cibule pozitivně na imunitní systém. Zvýšená konzumace zejména v chladnějších měsících umožňuje lépe snášet nápory bakterií.
Budování silné kostry
Pravidelný příjem cibule pomáhá také posilovat strukturu kostí. Z tohoto důvodu je také doporučována starším lidem jako prevence artrózy.
Podpora trávicího systému
Velký podíl cibule tvoří vláknina, která je prospěšná především pro střevní pochody. V tomto směru je však nutné nepřehánět denní příjem této potraviny, jinak může být účinek opačný.
Okamžitý účinek při bolestech hlavy, chřipce a nachlazení
Směs cibulové šťávy s medem je léčivým prostředkem se spoustou vitamínů a minerálů, které tiší bolest a napomáhají imunitnímu systému bojovat s viry a bakteriemi.
Dávejte pozor na nadměrnou konzumaci
Pokud zařadíte pravidelnou konzumaci syrové cibule do svého jídelníčku, dávejte si pozor na vyváženou stravu a nepřehánějte to. Nadměrná konzumace cibule může způsobit nadýmání, pálení žáhy, podráždění nebo alergie. Cibuli vždy jezte s mírou.
Fotografie: Pixabay
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