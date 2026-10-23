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Pravidelná konzumace cibule může pozitivně ovlivnit několik funkcí organismu. Její přínosy bývají často přehlíženy

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Cibule se v určité formě přidává prakticky do každého slaného jídla buď přímo jako ingredience, nebo jako koření. Je možné ji jíst syrovou, vařenou či pečenou – v každé formě má svou nezaměnitelnou chuť a aroma, které podtrhává ostatní potraviny. Kromě příjemné chuti je však cibule také zdraví prospěšná, a to hned několika způsoby, znáte všechny?
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Zdroj: Neznámý zdroj
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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