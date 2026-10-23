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Kdo má platit za čistší vodu? Evropa hledá cestu k odstranění zbytků léčiv

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Dennívýzva
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Na tom, že všichni chceme mít tu nejčistší vodu panuje naprostá shoda. Jakmile ale přijde řeč na to, kdo má nové…
ksenia-yakovleva-YT6COuf1gY0-unsplash

ksenia-yakovleva-YT6COuf1gY0-unsplash

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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