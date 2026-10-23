Bejlek vedla 3:0, pak přišel kolaps. Bouzková otočila český souboj pěti gamy v řadě a je v semifinále

Pátek 23. října, čtvrtfinále turnaje WTA 500 na tvrdém povrchu v čínském Ning-pu. Bouzková zdolala krajanku Bejlek 6:3, 6:4 a postoupila do třetího semifinále letošní sezony. Za výsledkem se ale skrývá zápas, který se mohl stočit úplně jinam. Bejlek měla ve druhém setu soupeřku na lopatkách a tři šance na vedení 4:0. Místo vyrovnání na sety přišla série pěti prohraných gemů. Kolaps, ale čistě herní. Žádné zranění ani zdravotní potíže Bejlek zdroje nezmiňují. Rozhodla vytrvalost Bouzkové, která z nepříjemného skóre udělala zkoušku trpělivosti a zkušeností.
Pět gemů, které otočily druhý set
První set patřil Bouzkové 6:3. Ve druhém se ale karta obrátila. Bejlek rychle vedla 3:0 a při podání soupeřky se dostala do stavu 0:40. Tři brejkboly na vedení 4:0 a prakticky jistý třetí set.
Bouzková ale gem zachránila. Podle Sport.cz jí pomohly dva přímé body z podání a chyby soupeřky. Snížila na 1:3 a tím zápas teprve začal.
Průběh dalších minut:
- 2:3: Bouzková vzala Bejlek podání, přestože ta měla tři gemboly
- 3:3: vyrovnání vlastním servisem
- 4:3: druhý brejk, tentokrát po důrazných returnech
- 5:3: čistá hra na podání
Bejlek pak už jen snížila, zápas Bouzková dotáhla na 6:4. Z pohodlného náskoku se během necelé půlhodiny stala porážka.
Kolaps bez zranění
Slovo kolaps v tomto případě popisuje skóre, ne tělo. Bejlek nesignalizovala zdravotní problém a nečerpala ošetření. Ztratila náskok 3:0, neproměnila šanci na další brejk a pak dvakrát po sobě přišla o vlastní servis.
Pozápasové vyjádření Bejlek jsme nedohledali, příčinu tak nemůžeme potvrdit z jejích úst. Z průběhu ale vyplývá několik věcí. Po nevyužitém stavu 40:0 na příjmu začala chybovat, hlavně z bekhendu. Tři gemboly na vlastním podání nechala ležet. A Bouzková ji stále častěji táhla do dlouhých výměn, ve kterých mladší Češka tahala za kratší konec.
Podle nás ztráta tak komfortního vedení zvedla tlak, který Bejlek v klíčových gemech nezvládla. Je to ale interpretace, nikoli potvrzené psychické selhání. A vcelku pochopitelná: šlo o první vzájemný duel obou hráček na okruhu WTA, takže Bejlek neměla s Bouzkovou zkušenost z dřívějška.
Přitom má za sebou průlomový rok. V únoru vyhrála jako kvalifikantka turnaj WTA 500 v Abú Dhabí, svůj první titul. V srpnu v Cincinnati došla do semifinále tisícovky přes Sabalenkovou, Krejčíkovou, Keysovou a Plíškovou a poprvé se podívala do elitní třicítky. V Ning-pu v osmifinále vyřadila nasazenou osmičku Soranu Cirsteaovou 7:6, 6:4. Formu tedy měla.
Houževnatost jako značka Bouzkové
Zjednodušit derby na selhání Bejlek by bylo nefér vůči vítězce. Bouzková totiž v klíčové sérii nečekala pasivně, až soupeřka zkazí. Body si brala.
V jednom gemu zahrála tři vítězné returny. Trpělivě vodila Bejlek do rohů, nutila ji hrát z běhu, a když přišla příležitost, šla na síť a dorážela volejem. Za stavu 0:40 se podržela servisem, tedy přesně tím úderem, který v krizi pomůže nejvíc.
Tohle je Bouzková v kostce. Nemá ničivé údery tenistek z absolutní špičky, zato umí z výměn udělat vyčerpávající práci, která soupeřky obrušuje. Bejlek hraje aktivněji a riskantněji. Jenže čím déle výměny trvaly, tím víc se zápas přesouval na území osmadvacetileté Pražanky.
Cesta turnajem tomu odpovídá. Rachimovovou porazila 6:4, 6:4, Zacharovovou 7:5, 6:2. Žádná okázalost, dvě vítězství na sety. A statistika sezony je pro Bouzkovou lichotivá: podle Sport.cz oba letošní postupy do semifinále proměnila v titul.
Co postup přináší a co ji čeká
Semifinále v Ning-pu má i hmatatelnou hodnotu. Podle webu WTA vypadá odměna takto:
|Fáze
|Body do žebříčku
|Prémie
|Čtvrtfinále
|108
|asi 770 tisíc Kč
|Semifinále
|195
|asi 1,5 milionu Kč
Postupem si Bouzková polepšila o 87 bodů a zhruba 750 tisíc korun. Celkový balík turnaje dosahuje téměř 28 milionů korun a Ning-po je letos předposlední pětistovkou sezony.
V žebříčku WTA je Bouzková aktuálně 26. s 1 818 body, Bejlek 32. s 1 650 body. Před zápasem tak byla mírnou favoritkou. Jak moc se posune, ukáže až aktualizace žebříčku podle výsledků ostatních hráček. Jisté je minimálně 195 bodů z Ning-pa.
Zápas zároveň ukázal šíři české špičky. V první dvaatřicítce žebříčku je pět Češek: Karolína Muchová sedmá, Linda Nosková osmá, Bouzková 26., Nikola Bartůňková 29. a Bejlek 32. Bouzková v této skupině patří k těm, na které se dá spolehnout v každém týdnu.
V semifinále, naplánovaném na sobotu 24. října, ji čeká vítězka souboje Leylah Fernandezové s Jekatěrinou Alexandrovovou. Přesný čas zatím chybí, turnaj v Česku vysílá CANAL+ Sport 2, online jsou zápasy k dispozici v aplikacích CANAL+ a Skylink Live TV.
Za stavu 0:40 a 0:3 ve druhém setu by na Bouzkovou málokdo vsadil. O pět gemů později už seděla na lavičce s vědomím, že jde hrát o třetí letošní finále. A dvě předchozí si odnesla s pohárem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář