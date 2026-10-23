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Bejlek vedla 3:0, pak přišel kolaps. Bouzková otočila český souboj pěti gamy v řadě a je v semifinále

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Sára Bejlek vedla ve druhém setu 3:0 a na příjmu měla 40:0. Pak nevyhrála pět gemů za sebou a Marie Bouzková slaví postup do semifinále v Ning-pu.
Bejlek vedla 3:0, pak přišel kolaps. Bouzková otočila český souboj pěti gamy v řadě a je v semifinále

Bejlek vedla 3:0, pak přišel kolaps. Bouzková otočila český souboj pěti gamy v řadě a je v semifinále

Zdroj: Mubadala Abu Dhabi Open
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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