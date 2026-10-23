Zloději si na domy malovali křídou značky, kterým ostatní nerozuměli. Prozrazovaly, kde bydlí starosta či soudce

V minulosti sloužily křídou nebo cihlou nakreslené symboly na domech jako primitivní, ale efektivní dorozumívací prostředek lidí na okraji společnosti. Zlodějům a tulákům takzvané cinky prozrazovaly, kde bydlí četník nebo soudce. S rozvojem moderní kriminalistiky začala justice tyto tajné značky systematicky sbírat a využívat jako usvědčující důkaz u soudu.
Značky pro negramotné zloděje
Na fasádách domů se v minulých dobách objevovaly primitivní kresby, kterým obyčejní lidé nerozuměli. Pro zloděje a žebráky měly tyto symboly nakreslené křídou nebo kouskem cihly vysokou informační hodnotu. Upozorňovaly totiž na možné nebezpečí nebo radily nejvhodnější způsob obživy. Kresba pachatelům předem prozradila, zda v domě bydlí policista, soudce nebo přísný starosta obce.
Většina zlodějů a tuláků tehdy neuměla číst ani psát. Značky byly proto z velké části obrázkové. Fungovaly jako srozumitelný těsnopis, který dokázali přečíst i zločinci mluvící jiným jazykem. Zločinecký argot pro ně používal označení cinky.
Vzkazy na hřbitovech
Specifické vzkazy se objevovaly také na zdech kostelů a hřbitovů. Jejich prostřednictvím pachatelé svolávali komplice na schůzky do nejbližšího hostince. Kriminálníci se tam potkávali po propuštění z vězení, nebo si předávali žádosti od zatčených vyšetřovanců, kteří potřebovali zajistit falešné alibi.
Kromě kreseb na zdech využívalo podsvětí také tetování a vypálené cejchy na těle. Znaky umožňovaly rychlé navázání kontaktu a prokazovaly příslušnost k určité lupičské tlupě operující na daném území. Tento postup měl skupiny chránit před konkurencí a zamezit pronikání policejních informátorů do jejich řad.
Vypalování cejchů do kůže v minulosti praktikovala i samotná státní moc. Za vlády Marie Terezie dostávali odsouzení zločinci na tělo značky tvořené písmeny. Znaky přesně určovaly spáchaný delikt a korunní zemi, ve které úřady pachatele evidovaly.
První policejní sbírky
Policie i soudy tajné zlodějské symboly pilně sbíraly a analyzovaly. Vyšetřovatelé nalezené znaky využívali v trestním řízení jako usvědčující materiál. Největší sbírku těchto cejchů a značek v tehdejším Rakousku shromáždil kolem roku 1840 soudní úředník Karmeyer z Horního Rakouska. Další podobné evidence se dochovaly v německých a švýcarských kriminálních archivech.
Ústup kreslených symbolů přinesl až rozvoj moderní komunikace a zvyšující se vzdělanost. Primitivní dorozumívání nahradily jiné metody, ačkoli označení pro tajné značky přetrvalo v podvodném hráčském prostředí u cinknutých karet. Obdobné značkování a cejchování se objevilo i u příslušníků východních organizovaných skupin.
Zrod vědecké kriminalistiky
Analýza tajných kódů, chování pachatelů a vyhodnocování hmotných stop se na konci 19. století stala pevnou součástí nově vznikající kriminalistiky. Její základy položil rakouský právník Hans Gross, který se narodil v roce 1847 ve Štýrském Hradci. Po studiu práv působil jako vyšetřující soudce a žalobce. Během své praxe denně řešil případy podvodů a násilných trestných činů.
Gross si brzy všiml zásadních nedostatků tehdejšího justičního systému. Vyšetřování v té době vedli převážně dobrovolníci nebo bývalí policisté s minimálním odborným zázemím. Soudci při rozhodování spoléhali především na vlastní úsudek a omezené množství důkazů. Rakouský právník navrhoval objektivní zkoumání nalezených stop a vyžadoval naprostou neutralitu soudců.
V roce 1893 vydal zásadní příručku pro vyšetřující soudce, ve které propojil právní vědu s přírodními obory. Zkoumal motivy zločinců i řeč těla. Při vyšetřování doporučoval využívat poznatky z chemie, fyziky a botaniky. Detailně se věnoval postupům při ohledání místa činu, využití mikroskopie, rentgenového záření nebo zkoumání krevních stop a tajných kódů pachatelů.
Od roku 1897 přednášel Hans Gross na univerzitě v Černovicích. Později působil také v Praze a nakonec se vrátil na univerzitu do rodného Štýrského Hradce. Tam v roce 1898 založil kriminologický institut. Část tehdejší společnosti sice vznik nového oboru zpochybňovala, ale zavedení vědeckých postupů nakonec zásadně změnilo celou justiční praxi.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kriminalistika.eu, en.wikipedia).