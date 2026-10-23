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Zloději si na domy malovali křídou značky, kterým ostatní nerozuměli. Prozrazovaly, kde bydlí starosta či soudce

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Dennívýzva
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Zloději a tuláci se v minulosti dorozumívali tajnými symboly na fasádách domů. Kresby křídou policie sbírala a rakouský soudce Hans Gross vědecky zkoumal.
Křídou nakreslené značky prozrazovaly zlodějům bydliště policistů.

Křídou nakreslené značky prozrazovaly zlodějům bydliště policistů.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:47

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