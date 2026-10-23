Kde si přes mobil ověřit cenu: Rozdíl v ceně benzinu mezi pumpami v jednom městě dělá na jedno tankování velký rozdíl

Zní to banálně: vytáhnout mobil a podívat se, kolik stojí benzin na čerpací stanici o dvě ulice dál. Přesto to většina řidičů nedělá. Podle vlastních statistik serveru mBenzin.cz tankuje 64 % jeho uživatelů s telefonem v ruce a více než 21 tisíc lidí denně si na něm ověřuje ceny paliv. Nástroje, které s tím pomohou, jsou zdarma a fungují i mimo velká města. Stačí vědět, které použít a na co si dát pozor.
Příkladem může být Praha. Podle uvedených cen prodává čerpací stanice CS Point v Černokostelecké ulici v Praze 10 benzin Natural 95 za 43,89 Kč/l, zatímco několik stanic OMV ve stejném městě ho nabízí za 46,80 Kč/l. Rozdíl činí 2,91 Kč na litr. Při tankování 40 litrů tak zaplatíte o 116,40 Kč více, při naplnění padesátilitrové nádrže dokonce o 145,50 Kč. To vše jen proto, že nezastavíte u levnější pumpy o pár kilometrů dál.
Kolik korun mizí za rok bez srovnání
Modelový výpočet ukazuje, jak se i malý rozdíl v ceně paliva postupně nasčítá. Průměrný roční nájezd osobního auta v Česku činí podle údajů Ministerstva dopravy 10 471 km. Při průměrné spotřebě 7 litrů na 100 kilometrů řidič za rok spotřebuje přibližně 733 litrů paliva. Pokud by pokaždé tankoval u dražší stanice a rozdíl oproti levnější pumpě činil 2,91 Kč/l, zaplatil by za rok navíc zhruba 2 130 Kč. Při úspornější spotřebě 6,5 l/100 km by rozdíl stále dosahoval přibližně 1 980 Kč.
Jde samozřejmě o modelový příklad, nikoli o částku, kterou každý řidič automaticky ušetří. Skutečná úspora závisí na ročním nájezdu, spotřebě, místě tankování i aktuálních cenách. Výpočet ale ukazuje, že krátká kontrola ceny před cestou na čerpací stanici může mít smysl.
A nejde jen o Prahu. V Jihlavě server mBenzin eviduje Natural 95 u Tank ONO za 43,50 Kč/l a u OMV za 46,90 Kč/l. Rozdíl tak činí 3,40 Kč na litr. V Litomyšli se podle uvedených údajů ceny liší o 2,71 Kč/l. Podobné rozdíly se mohou objevit všude tam, kde vedle sebe působí levnější samoobslužná stanice a značková pumpa na frekventované silnici.
Pět nástrojů, které fungují z mobilu
Řidič nepotřebuje žádné speciální vybavení. Stačí mu telefon a některá z následujících služeb:
- Google Maps – ceny paliv mohou být uvedeny přímo v profilu čerpací stanice. Mapy navíc umožňují vyhledat pumpy podél naplánované trasy, takže si můžete vybrat zastávku bez zbytečné zajížďky. Dostupnost cen a jejich aktuálnost se ale liší podle konkrétní stanice a regionu. Informace o správě údajů v profilech firem najdete v nápovědě Googlu.
- Pumpdroid (Android) – vyhledává okolní čerpací stanice, zobrazuje dostupné ceny a umožňuje spustit navigaci. Uživatelé mohou ceny také sami aktualizovat.
- iPumpuj (iOS) – nabízí mapu čerpacích stanic, přehled cen a možnost upravovat údaje. Podle dostupných informací sdílí data s aplikací Pumpdroid, takže se záznamy mohou vzájemně doplňovat.
- mBenzin.cz – funguje přímo v mobilním prohlížeči a nabízí přehledy pro jednotlivá města, včetně menších lokalit, jako jsou Svitavy nebo Litomyšl. Ceny do databáze přispívají také samotní řidiči.
- CeskyBenzin.cz – nabízí mapové vyhledávání čerpacích stanic a možnost doplňovat informace o cenách i nových provozovnách.
Pro běžné tankování ve známém městě obvykle stačí jedna služba. Před delší cestou nebo při tankování většího množství paliva se vyplatí porovnat Google Maps s některým z komunitních srovnávačů. Mapy pomohou najít stanice podél trasy, zatímco komunitní databáze mohou obsahovat aktuální údaje i od řidičů, kteří danou pumpu navštívili nedávno.
Proč se ceny ve stejném městě tak liší
Ceny paliv se mezi čerpacími stanicemi mohou výrazně lišit, i když nakupují palivo na podobném trhu. Do konečné ceny se promítají náklady na dopravu a skladování, provoz stanice, energie, mzdy, poplatky za platby i marže provozovatele. Roli hraje také konkurence v okolí a to, jakou část ceny jsou zákazníci ochotni zaplatit za pohodlí.
Čerpací stanice u dálnic a hlavních tahů mohou mít vyšší ceny, protože řidiči často nemají čas nebo možnost hledat jinou pumpu. Samoobslužné stanice a pumpy u supermarketů naopak mohou těžit z nižších provozních nákladů nebo z toho, že palivo používají jako prostředek k přilákání zákazníků. Neplatí to ale bez výjimky.
Výsledkem jsou cenové rozdíly, které mohou v rámci jednoho města dosahovat několika korun na litr. Při tankování desítek litrů už jde o částku, kterou má smysl předem prověřit.
Na co si dát pozor: stáří ceny rozhoduje
Žádná z těchto služeb nezaručuje, že zobrazená cena přesně odpovídá částce na stojanu v daném okamžiku. U mBenzin.cz a Pumpdroidu závisí aktuálnost údajů mimo jiné na tom, kdy cenu naposledy nahlásil některý z uživatelů. Vedle čerstvých záznamů se tak mohou objevovat i údaje staré devět nebo čtrnáct dní. Ani v Google Maps nemusí být cena aktualizována okamžitě.
Praktické pravidlo je jednoduché: před větším tankováním dávejte přednost údajům označeným jako dnešní nebo včerejší. Ceny starší než týden berte pouze orientačně a pokud možno je ověřte v dalším zdroji. Rozhodující není jen to, kterou aplikaci používáte, ale také stáří konkrétního údaje.
Pár korun navíc při každém tankování se může během roku proměnit ve zbytečně vysoký výdaj. Přitom někdy stačí půl minuty strávená kontrolou ceny v telefonu. Pokud si z toho uděláte zvyk, můžete ušetřit stovky až tisíce korun ročně, aniž byste museli měnit auto, styl jízdy nebo své běžné trasy. Stačí si jen vybrat výhodnější čerpací stanici.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík