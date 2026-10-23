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Kde si přes mobil ověřit cenu: Rozdíl v ceně benzinu mezi pumpami v jednom městě dělá na jedno tankování velký rozdíl

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Mezi nejlevnější a nejdražší pumpou v Praze dělá Natural 95 rozdíl skoro tři koruny na litr. Při plné nádrži to je přes stokorunu.
Benzinová pumpa Petron

Benzinová pumpa Petron

Zdroj: pxhere
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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