Schick poprvé v kariéře nastoupil za Leverkusen jako kapitán. Hložek se v Evropské lize trefil poprvé v sezoně

Čtvrteční večer 22. října nabídl v Evropské lize dva české příběhy. Každý byl jiný a oba stojí za pozornost. Schick nastoupil v Heraklionu v základní sestavě Leverkusenu, na rukávu měl kapitánskou pásku a tým vedl až do 63. minuty. Gól nepřidal, i když to zkusil čtyřikrát, ale Bayer si odvezl třetí výhru ze tří zápasů. O více než dva tisíce kilometrů severněji, v Sinsheimu, šel Hložek na hřiště v 65. minutě a o osmnáct minut později zpečetil skóre 3:0 proti Lyonu. Podle nás má Schickova páska větší symbolickou váhu než jeden gól. Hložkův zásah zase přinesl přesně to, co se od střídajícího hráče čeká: okamžitý dopad.
Páska po nečekané absenci
Proč zrovna Schick? Nejbližší vysvětlení nabízí oficiální zpráva Bayeru Leverkusen. Robert Andrich zůstal doma, protože se mu v den zápasu narodilo třetí dítě. Jeden z lídrů kabiny tak chyběl a kapitánská páska připadla českému útočníkovi. Klub ho ve zprávě výslovně označuje jako kapitána. Po jeho střídání převzal pásku Aleix García.
Ze samotného zápasu nelze vyvozovat, že se v Leverkusenu mění hierarchie. Bez vyjádření trenéra by to byla příliš odvážná interpretace. Jako signál důvěry ale páska funguje dobře. Kapitánem se nestává hráč, který je v týmu na okraji. Schick přitom do zápasu šel s bilancí, která jeho postavení podpírá. Před cestou na Krétu měl v sezoně devět soutěžních gólů: šest v bundeslize, dva v Evropské lize proti Lechu Poznaň a jeden v poháru proti Wehenu Wiesbaden. Desátý nepřidal. Klubový profil u utkání s OFI eviduje čtyři střely a žádný gól.
Českého útočníka bylo na hřišti hodně vidět, i když na sebe gólem neupozornil. Leverkusen měl hru pod kontrolou a soupeře zavalil střelami. Podle klubové zprávy padl první gól až z patnácté střely týmu. Domácí brankář se dlouho držel, dokud zápas nerozsekl jiný muž.
Hofmann rozhodl, Bayer drží nulu
Tím mužem byl Jonas Hofmann. Trenér oproti ligovému zápasu udělal pět změn v základní sestavě a Hofmann, kterého klub dopsal do nominace za zraněného Martina Terriera, dostal příležitost od začátku. Využil ji během tří minut. Ve 35. minutě otevřel skóre, ve 38. minutě přidal druhý gól. Víc už se nestalo a víc nebylo potřeba.
Leverkusen má po třech kolech plný počet devíti bodů a skóre 8:0. Celje porazil 2:0, v Poznani vyhrál 4:0 a na Krétě 2:0. Klub po zápase uvedl, že se dočasně dostal do čela tabulky ligové fáze. Devět bodů mají podle výsledků UEFA také Bournemouth, Benfica, Ferencváros a Olympiacos. Žádný z nich ale nedrží čisté konto.
Když jsme sečetli poslední soutěžní výsledky Bayeru, vyšla nám působivá série. Union Berlín 4:0, Lipsko 2:0, Mohuč 4:3, Lech 4:0, Freiburg 2:1 a teď OFI 2:0. Podle tohoto přehledu jde o šestou výhru v řadě. Schick je v takovém týmu jednou z opor, ne jen doplňkem.
Hložek vstoupil a dorazil Lyon
Hoffenheim šel do třetího kola s nulou. V úvodu ligové fáze prohrál 0:2 právě na Krétě s OFI, potom podlehl Beşiktaşi 2:3. Proti Lyonu potřeboval body a dostal je v podobě, kterou Bundesliga.com popsala jako dominantní výkon.
Zápas se zlomil kolem poločasu. Andrej Kramarić skóroval v nastavení první půle, Daghim přidal druhý gól krátce po přestávce. Hložek naskočil v 65. minutě a v 83. minutě uzavřel skóre na konečných 3:0. Lyonu tím vzal poslední šanci na zdramatizování závěru. Hoffenheimu zajistil první výhru v ligové fázi.
U Hložka jde o dílčí pozitivní signál, ne definitivní zlom. V bundeslize má v této sezoně dva góly a teď přidal evropský zásah z lavičky. Vzorek je menší než u Schicka, ale jeho efektivita v omezeném herním čase je zřetelná. Navíc nejde o ojedinělý záblesk. Už v předchozích sezonách v Hoffenheimu se Hložek v evropských zápasech prosazoval. Pro trenéra je to argument, aby mu dával víc času na hřišti.
Zápas měl i druhou českou stopu, tentokrát bez šťastného konce. Pavel Šulc podle zápisu Sky Sports v nominaci Lyonu nefiguroval, chyběl v základní sestavě i mezi náhradníky. Dva čeští ofenzivní hráči se tak na jednom hřišti nepotkali.
Ostatním Čechům v zahraničních klubech večer moc minut nepřinesl. Ondřej Kričfaluši v zápisu Sky Sports nefiguroval při výhře Union Saint-Gilloise 4:0 nad Hapoelem Beer Ševa. Václav Černý byl podle dostupných sestav na lavičce Beşiktaşe, který remizoval s Crystal Palace 2:2. Lukáš Ambros zůstává v kádru Anderlechtu pro Evropskou ligu.
Co výsledky znamenají v tabulce
Evropská liga se hraje v novém formátu s jednou tabulkou pro šestatřicet týmů. Pravidla shrnuje vysvětlení postupového systému od UEFA:
|Umístění
|Co znamená
|1. až 8. místo
|přímý postup do osmifinále
|9. až 24. místo
|play-off o osmifinále
|25. až 36. místo
|konec v soutěži
Pevnou bodovou hranici UEFA předem nestanoví. Podle našeho odhadu se bude pro účast v play-off hodit alespoň dvouciferný zisk a pro elitní osmičku zhruba patnáct bodů a víc. Leverkusen má po třech kolech polovinu cesty k přímému postupu za sebou a s takovým skóre míří jasně k první osmičce. Hoffenheim se třemi body teprve začíná dohánět ztrátu. Výhra nad Lyonem ho ale vrátila do hry o play-off.
Z českých klubů je na tom lépe Sparta. Po výhře 4:1 nad Araratem-Armenia, remíze 1:1 s Lillestrømem a porážce 0:1 v Pireu má čtyři body. Kdyby ligová fáze skončila dnes, hrála by play-off. Plzeň je na tom hůř: prohrála 0:3 s Unionem SG, 1:2 s Ferencvárosem a 1:2 s Levski Sofia. S nulou na kontě potřebuje začít bodovat co nejdřív.
Další program: Marseille, Crystal Palace a Bournemouth na Letné
Čtvrté kolo se hraje ve čtvrtek 5. listopadu a podle rozpisu UEFA začínají všechny zápasy, které Čechy zajímají, v 18:45.
- Leverkusen proti Olympique Marseille (doma): zatím nejtěžší soupeř Bayeru. Pro Schicka příležitost jít za desátým gólem sezony.
- Crystal Palace proti Hoffenheimu (venku): londýnský test, kde se ukáže, jestli výhra nad Lyonem byla začátek obratu.
- Sparta proti Bournemouthu (Letná): soupeř přijede se třemi výhrami a skóre 8:1.
- Lillestrøm proti Plzni (venku): zápas, ve kterém Plzeň potřebuje první body.
Bournemouth naposledy porazil AC Milán 3:0. K výsledku mu ale pomohly dvě penalty v první půli a červená karta Mika Maignana zhruba po půlhodině hry. Forma Angličanů je přesto výrazně lepší než forma Sparty a Sparta půjde do zápasu jako papírový outsider. Domácí prostředí jí ale dává reálnou šanci na bodový zisk. Konkrétní televizní kanál pro tento zápas zatím není potvrzený, proto doporučujeme zkontrolovat program těsně před výkopem.
Schick s páskou a Hložek s gólem v 83. minutě ukázali dvě různé podoby téhož: Češi z bundesligy hrají v Evropě důležité role. Za dva týdny čeká jednoho Marseille a druhého Londýn.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle