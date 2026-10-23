Vasil Fridrich promluvil o budoucnosti Vandy a Luďka v Ulici. „Je to uzavřená kapitola, zničila mu život," prohlásil

V seriálu Ulice hraje Vasil Fridrich postavu Luďka. VIP život zaznamenal, že nově se zřejmě nejostřeji herec vyjádřil v bonusu na webu
TV Nova k páru, který v seriálu tvoří s Vandou a diváci ho sledují už několik sezón. Podle něj je Vanda pro Luďka „úplně uzavřená kapitola“, žádné doteky, žádné pusinky, žádná šance na návrat. Bydlí spolu výhradně proto, aby Esterka měla iluzi úplné rodiny. Jenže právě tohle soužití pod jednou střechou zůstává pro scenáristy jedním z nejsilnějších motorů celé 22. sezóny. Proč Luděk Vandě neodpustí
Fridrichova formulace, že mu „zničila mu život“ není herecká nadsázka. Dějová linka, kterou oficiální materiály TV Nova dokumentují zpětně až do podzimu 2024, skládá sérii konkrétních ran:
Vanda před svatbou zatajila obří dluhy z hazardu. Luďkovi lhala, že řeší dědictví v Kanadě, ve skutečnosti se v Rakousku snažila vydělat na splátky. Následný skandál zasáhl Komoru zubních lékařů a ohrozil Luďkovu kariéru i pověst.
Oficiální článek TV Nova z listopadu 2024 to shrnul bez okolků: Luděk kvůli Vandě
„přišel o všechno“. Když herec teď mluví o uzavřené kapitole, stojí za tím měsíce kumulovaného resentimentu jeho postavy, a divák, který děj sleduje, ví proč. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Sandra jako nová osa příběhu
Luděk se v aktuální sezóně citově přeorientoval na Sandru Středilovou, kterou TV Nova představila v srpnovém preview 22. sezóny jako vdanou ženu hledající mimomanželský poměr. Fridrich v Backstage přiznal, že Luděk má Sandru „opravdu rád“ a v hlavě si vztah racionalizuje i přes nejasný status jejího manželství.
Pro Vandu to znamená dvojí frustraci. Na konci srpna se nečekaně vrátila s Esterkou do Luďkova bytu, a našla tam Sandru. Od té chvíle jí nová Luďkova přítelkyně čím dál víc leží v žaludku. Napětí vygradovalo do fyzické roztržky, při které došlo k nečekanému zranění.
Nová domácnost páru není jen kulisa. TV Nova jí věnovala
samostatný bonus s prohlídkou a sama přiznala, že byt „rozpoutal mezi diváky vlnu spekulací“. Část fanoušků podle dostupných reakcí kritizuje, že po „velkém temném domě“ přišel „malý temný byt“, moderní, ale stísněný a depresivní. Právě v tomhle prostoru se ale odehrává vše podstatné: vynucené soužití, žárlivost, střety dvou žen o jednoho muže. Scenáristicky je to ideální tlakový hrnec. Uzavřená kapitola, nebo otevřená vrátka?
Fridrichova linie je konzistentní minimálně od května. Už tehdy v oficiálním bonusu říkal, že odpustit je „těžké“. Říjnový výrok je tvrdší, definitivnější. Jenže tentýž květnový materiál TV Nova obsahoval i větu, že „hodně záleží i na divácích“. A právě tady se láme interpretace. V denním seriálu neexistuje nezvratný produkční závazek k ukončení páru.
Herec popisuje aktuální nastavení své postavy, ne scénář na příštích šest měsíců. Scenáristé drží Vandu a Luďka ve společné domácnosti, svázané dítětem, bytem i každodenním třením se Sandrou, a přesně tahle konstelace je živnou půdou pro budoucí zvrat stejně jako pro definitivní rozchod.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová