Polohu blízkých ukáže WhatsApp i Mapy Google přes telefonní číslo. Weby, které slibují sledovat kohokoli, jsou past

Polohu blízkých ukáže WhatsApp i Mapy Google přes telefonní číslo. Weby, které slibují sledovat kohokoli, jsou pastPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Polohu blízkých ukáže WhatsApp i Mapy Google přes telefonní číslo. Weby, které slibují sledovat kohokoli, jsou pastZdroj: Foto: Devaar100 - licence CC BY-SA 3.0
Článek byl publikován 23.10.2026 09:13
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Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.Všechny články tohoto autora →
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