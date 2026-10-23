Magic Earth vyzývá Google Mapy i Waze na souboj. Navigace funguje bez internetu a vaše data na servery neposílá

Magic Earth vyzývá Google Mapy i Waze na souboj. Navigace funguje bez internetu a vaše data na servery neposíláPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Magic Earth vyzývá Google Mapy i Waze na souboj. Navigace funguje bez internetu a vaše data na servery neposíláZdroj: Foto: Victor Shcherb et. al. - licence Public domain
Článek byl publikován 23.10.2026 09:14
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