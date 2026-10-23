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Víkend bude chladnější, přes den bude kolem 11 stupňů, na horách může sněžit

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Víkend bude v Česku spíše chladnější, denní teploty se budou pohybovat kolem 11 stupňů Celsia. V neděli se zatáhne a na většině území bude pršet. Na horách může sněžit. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Víkend bude chladnější, přes den bude kolem 11 stupňů, na horách může sněžit

Víkend bude chladnější, přes den bude kolem 11 stupňů, na horách může sněžit

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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