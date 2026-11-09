Český Outspace vyvíjí jediný člověk už 10 let. Teď přidává přes 100 nových misí

Foto: outspace
Vytvořit vlastní vesmírnou strategii je ambiciózní plán i pro zkušené herní studio.
Český vývojář Martin „Marty“ Sadílek se však rozhodl vybudovat rozsáhlý online svět sám. Na projektu Outspace pracuje už deset let a podle aktuálních informací, které poskytl redakci Gamebot.cz, si jeho hru dosud vyzkoušelo přibližně 11 tisíc hráčů. Nyní přichází aktualizace, která má dát průzkumu vesmíru další význam.
Outspace ve verzi 1.8.3 rozšiřuje obsah o více než stovku misí. Hráči na ně narazí při cestování a objevování jednotlivých oblastí. Nejde přitom pouze o další úkoly. Mise postupně odhalují minulost herního světa a rozvíjejí příběh civilizace, jejíž osud poznamenala záhadná Událost.
Součástí novinek je také databáze poznatků, která shromažďuje informace a stopy související s historií tohoto světa. Hráči tak dostávají další důvod opustit známé obchodní trasy a vydat se do dosud neprozkoumaných oblastí.
Přes 100 misí má odhalit tajemství ztracené civilizace
Outspace nestaví na tradiční lineární kampani, v níž hráč pouze postupuje od jednoho příběhového úkolu k dalšímu. Základem je otevřený a trvale fungující vesmír, v němž se prolíná průzkum, ekonomika, obchodování, výroba a boj.
Právě proto je rozšíření o příběhové mise důležité. Hráči dosud mohli velkou část svého času věnovat budování vlastního podnikání nebo získávání surovin. Nový obsah jim nabízí také možnost postupně skládat dohromady historii světa, ve kterém se pohybují.
Příběhové pozadí Outspace vychází z budoucnosti lidstva, které opustilo Zemi a přišlo o značnou část původního technologického poznání. Ve vesmíru proto hledá nejen zdroje potřebné k přežití, ale také informace umožňující znovu získat ztracené znalosti. Významnou roli hrají záhadné signály obsahující technologická data a existence nebezpečných mimozemských entit.
Nová databáze a mise mohou tuto dosud roztříštěnou historii přiblížit i
hráčům, kteří se jinak soustředí především na ekonomickou stránku hry. Autor zatím neupřesnil přesné podmínky jednotlivých misí ani způsob jejich odměňování.
Vedle příběhového rozšíření Sadílek oznámil také krátkodobé zpřístupnění halloweenské minihry Gunman. Ta mění perspektivu a umožňuje hráčům vyzkoušet si roli palubního střelce. Jde o speciální režim, který se objevuje pouze při vybraných příležitostech. Přesný termín ukončení letošního zpřístupnění autor v zaslaných informacích neuvedl.
Outspace si můžeš zahrát zdarma přímo v prohlížeči, bez instalace:
Hrát Outspace zdarma v češtině Deset let vývoje bez velkého studia. A hra běží i bez zapnutého počítače
Na Outspace je pozoruhodné také jeho technické řešení. Přestože jde o prostorovou online strategii s rozsáhlým vesmírem, hráči nepotřebují instalovat samostatného herního klienta. Hra využívá technologie webového prohlížeče a její základní verze je dostupná zdarma, včetně české lokalizace.
Sadílek si pro projekt vytvořil vlastní herní engine. Ten umožňuje provozovat sdílený vesmír, ve kterém se jednotlivé aktivity odehrávají nezávisle na tom, zda má konkrétní hráč právě otevřené herní okno.
Principem se tak Outspace liší od klasických vesmírných simulátorů, kde hráč většinu času přímo pilotuje svou loď. Zde může řídit vlastní korporaci, organizovat těžbu, přepravovat suroviny mezi stanicemi, obchodovat nebo rozvíjet výrobní infrastrukturu.
Jednotlivé činnosti na sebe navazují. Těžař získává z asteroidů suroviny, které je nutné přepravit a zpracovat. Výrobce potřebuje vhodné materiály a obchodník zase hledá místo, kde dokáže zboží výhodně prodat. Fungování ekonomiky ovlivňuje dostupnost surovin, dopravní vzdálenosti i potřeby jednotlivých korporací.
Hráč přitom nemusí sedět před monitorem několik hodin v kuse. Může zadat příkazy, věnovat se něčemu jinému a později zkontrolovat výsledek. Herní svět mezitím pokračuje ve svém vlastním tempu. Pro příznivce starších prohlížečových strategií, jako jsou Travian nebo Divoké kmeny, může být tento způsob hraní povědomý. Outspace jej ovšem zasazuje do trojrozměrného vesmírného prostředí s podstatně složitější ekonomikou.
Vývoj hry navíc stále pokračuje v otevřené betaverzi. Předchozí aktualizace 1.8.2 přinesla například systém Fog of War, úpravy chování nepřátelské umělé inteligence a změny pravidel chráněných oblastí, ve kterých mohou vedle sebe působit hráči zaměření na PvP i ti, kteří dávají přednost pokojnějším aktivitám.
Outspace se tedy neomezuje pouze na rozšiřování počtu objektů nebo lodí. Přidáním více než stovky misí se autor snaží posílit také samotný důvod, proč se do jeho vesmíru opakovaně vracet.
Zájemci mohou Outspace vyzkoušet zdarma přímo v internetovém prohlížeči. Hra je dostupná v češtině, obsahuje volitelné placené prvky a aktuálně běží ve verzi 1.8.3. S jejím autorem se mohou návštěvníci setkat také na Comic-Conu Brno & Junior od 13. do 15. listopadu 2026 nebo na prosincové akci GDS Prague.
Zdroje:
Informace a tiskové podklady Martina „Martyho“ Sadílka zaslané redakci Gamebot.cz.
https://outspacegame.com/playnow/?language=cs
https://source.outspacegame.com/changelog
https://source.outspacegame.com/cs/ekonomika/penize