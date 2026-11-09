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Český Outspace vyvíjí jediný člověk už 10 let. Teď přidává přes 100 nových misí

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Deset let vývoje, 11 tisíc hráčů a obrovský vesmír, který funguje přímo v prohlížeči. Česká MMO strategie Outspace dostává přes stovku nových misí, rozšiřuje svůj příběh a láká také na speciální halloweenskou minihru.
Český Outspace vyvíjí jediný člověk už 10 let. Teď přidává přes 100 nových misí

Český Outspace vyvíjí jediný člověk už 10 let. Teď přidává přes 100 nových misí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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