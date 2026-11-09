Word a Excel můžete používat legálně a zdarma. Microsoft to umožňuje každému, nic si platit nemusíte

Když se řekne „Word a Excel zdarma“, většina lidí si představí pirátskou kopii, pochybný aktivátor nebo zkušební verzi, která po měsíci vyprší. Jenže Microsoft už řadu let nabízí plně legální bezplatné verze obou programů na adrese Microsoft365.com. Stačí se přihlásit účtem Microsoft. Pokud ho ještě nemáte, můžete si ho během chvíle vytvořit, a to i pomocí své stávající e-mailové adresy. Nemusíte zadávat platební údaje a přístup není časově omezený. Word i Excel pak fungují přímo v internetovém prohlížeči, podporují češtinu a nabízejí kontrolu pravopisu i gramatiky. Navíc získáte 5 GB úložného prostoru na OneDrivu, kam se dokumenty automaticky ukládají. Pro běžné psaní, práci s tabulkami nebo sdílení souborů s kolegy jde o plnohodnotné pracovní prostředí. Kdo ale potřebuje pracovat bez internetu, používat makra nebo využívat pokročilé funkce pro úpravu dokumentů, narazí na určitá omezení. A právě tyto rozdíly je dobré znát ještě předtím, než se rozhodnete, zda vám bezplatná verze stačí.
Co přesně dostanete bez koruny
Bezplatná nabídka Microsoftu stojí na třech hlavních možnostech. První jsou webové aplikace Word, Excel a PowerPoint, které fungují v prohlížeči a jsou dostupné každému, kdo má účet Microsoft.
Druhou možností jsou mobilní aplikace pro iOS a Android. Od února 2026 jsou k dispozici jako samostatné aplikace Word, Excel a PowerPoint. Na telefonech a tabletech s úhlopříčkou displeje do 25,7 cm (10,1 palce) umožňují bezplatné základní úpravy dokumentů.
Třetí cestou je program Office 365 Education. Studenti a pedagogové na způsobilých školách mohou prostřednictvím školního e-mailu získat rozšířený přístup k aplikacím zdarma. Záleží však na konkrétní instituci a na tom, zda splňuje podmínky Microsoftu. Ověření může v některých případech trvat i několik týdnů.
Důležité je také vědět, co bezplatná nabídka není. Nejde o zkušební verzi s časovým limitem. Časově omezené zkušební období se vztahuje na placené tarify, například Microsoft 365 Personal. Webové verze Wordu a Excelu jsou naproti tomu trvale dostupné zdarma. Microsoft je sám odlišuje od předplatného a nabízí je jako legální alternativu k neoficiálním kopiím Office.
Kde bezplatná verze končí
Webový Word a Excel nejsou jen jednoduché prohlížeče dokumentů. Umožňují vytvářet a upravovat soubory, přidávat komentáře, sdílet dokumenty a spolupracovat na nich s dalšími lidmi v reálném čase. Excel pro web zvládá základní vzorce, grafy, formátování i tisk. Word pro web nabízí styly, obrázky, tabulky a export do PDF. Bez problémů v něm otevřete také dokumenty od kolegů nebo ze školy. Excel pro web podporuje například formáty .xlsx, .xls, .csv, .xlsb a .ods.
Existuje však několik důležitých omezení:
- Offline práce – bez připojení k internetu nemůžete s webovými aplikacemi běžně pracovat.
- Makra a VBA – v Excelu pro web nelze vytvářet, spouštět ani upravovat makra VBA. Soubor s příponou .xlsm sice otevřete, samotná makra se ale nespustí.
- Hromadná korespondence – Word pro web tuto funkci nepodporuje.
- Bibliografie a citace – chybí pokročilé nástroje pro správu citací a automatické vytváření bibliografie, což může být problém zejména při psaní závěrečných prací.
- Pokročilé grafy – některé typy grafů, například 3D nebo burzovní grafy, případně některé kombinace grafů, nejsou ve webové verzi plně podporované.
- Vložené objekty a porovnávání revizí – Word pro web nenabízí všechny možnosti práce s vloženými objekty ani pokročilé funkce pro porovnávání a slučování dokumentů.
U mobilních aplikací pak záleží také na velikosti displeje. Na zařízeních s úhlopříčkou do 25,7 cm (10,1 palce) je základní editace dostupná zdarma, zatímco u větších zařízení může být pro úpravy dokumentů potřeba předplatné. Microsoft toto omezení uvádí například u iPadu Pro, na kterém lze bez placeného tarifu dokumenty pouze prohlížet.
Komu to reálně stačí, a komu ne
Podle našeho odhadu bezplatná verze pokryje potřeby překvapivě velké skupiny uživatelů. Pokud doma píšete dopisy, vyplňujete jednoduché tabulky, vedete si přehled rodinného rozpočtu nebo připravujete školní referáty bez složitých citačních požadavků, desktopovou verzi Office pravděpodobně nepotřebujete. Webové aplikace Word a Excel podporují češtinu a nabízejí kontrolu pravopisu, gramatiky i stylistická doporučení prostřednictvím nástroje Microsoft Editor.
Naopak problémy mohou nastat u lidí, kteří pravidelně pracují s makry v Excelu. To se týká například účetních, analytiků nebo pracovníků, kteří automatizují tvorbu reportů. Omezení pocítí také administrativní pracovníci využívající hromadnou korespondenci nebo studenti, kteří potřebují pokročilé nástroje pro správu citací a automatické generování bibliografie. A samozřejmě každý, kdo chce pracovat bez internetu, například ve vlaku, na chatě nebo v letadle.
Proč o této možnosti tolik lidí neví? Microsoft bezplatnou variantu nepropaguje tak výrazně jako placené produkty. Na hlavních produktových stránkách totiž dává přednost předplatnému Microsoft 365 Personal, které stojí přibližně 1 800 Kč ročně, nebo jednorázovému nákupu Office Home 2024. Bezplatná verze je méně nápadná a zároveň slouží jako vstupní brána do ekosystému Microsoftu. Společnost přirozeně doufá, že část uživatelů časem přejde na některý z placených tarifů.
Alternativy, které stojí za zmínku
Pokud hledáte bezplatné řešení, které funguje i bez internetu, máte několik možností. LibreOffice je plnohodnotný kancelářský balík pro Windows, macOS i Linux. Zvládá otevírat i ukládat soubory ve formátech Microsoft Office a nabízí širokou škálu funkcí pro práci s dokumenty, tabulkami i prezentacemi.
Další možností jsou Google Docs, které umožňují pracovat s dokumenty v prohlížeči a při správném nastavení také offline. Podporují import i export souborů Wordu a Excelu.
Obě alternativy však mají jedno potenciální úskalí: při převodu složitějších souborů .docx nebo .xlsx se může změnit formátování, posunout grafické prvky nebo ztratit některá nastavení, například podmíněné formátování. Pokud potřebujete co nejvyšší kompatibilitu s dokumenty kolegů, kteří pracují v Microsoft Office, nejbezpečnější bezplatnou volbou zůstávají webové verze Wordu a Excelu.
Jak začít za pět minut
Postup je jednoduchý. Otevřete internetový prohlížeč, přejděte na Microsoft365.com a přihlaste se ke svému účtu Microsoft. Pokud ho ještě nemáte, můžete si ho rovnou vytvořit. Po přihlášení se zobrazí nabídka aplikací, ve které vyberete Word nebo Excel. Následně můžete vytvořit nový prázdný dokument, případně nahrát existující soubor z počítače. Dokumenty se automaticky ukládají na OneDrive, takže k nim budete mít přístup z jakéhokoli zařízení s internetovým prohlížečem.
Na telefonu si stačí stáhnout samostatnou aplikaci Word nebo Excel z App Storu či Google Play a přihlásit se stejným účtem. Získáte tak přístup k synchronizovaným souborům. U zařízení s displejem do 25,7 cm (10,1 palce) můžete dokumenty také bezplatně upravovat.
Microsoft tímto modelem v podstatě nabízí základní kancelářské nástroje zdarma a poplatky si nechává za pokročilejší funkce, offline přístup a větší kapacitu cloudového úložiště. Pro miliony lidí, kteří Word a Excel používají jen občas a na běžné úkoly, tak může jít o velmi rozumnou volbu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda