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Jak mohl žralok složit hudbu k Čelistem? Na Netflix se vrací geniálně absurdní komedie, která si utahuje z Hollywoodu

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Jak mohl žralok napsat soundtrack k filmu Čelisti? Když se herec snaží dostat do role, lezete do ní předem, nebo zadem? Mají muži radši Marilyn Monroe nebo podcasty? Britská verze Saskie Burešové a Jana Špačka v jednom se nyní se vrací v nové sérii Cunk on Cinema.
Jak mohl žralok složit hudbu k Čelistem? Na Netflix se vrací geniálně absurdní komedie, která si utahuje z Hollywoodu

Jak mohl žralok složit hudbu k Čelistem? Na Netflix se vrací geniálně absurdní komedie, která si utahuje z Hollywoodu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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