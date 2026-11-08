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Co hrát od 9. listopadu? Dorazí Football Manager 27, nový Warhammer a další překvapivé hry

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Od 9. do 15. listopadu čeká hráče pořádně pestrý týden. Vyjde Football Manager 27, akční Warhammer Survivors i vesmírná strategie Ashes of the Singularity II. Nejpodivnější novinkou je ale DREADMOOR, ve kterém může být obyčejný rybolov smrtelně nebezpečný.
Co hrát od 9. listopadu? Dorazí Football Manager 27, nový Warhammer a další překvapivé hry

Co hrát od 9. listopadu? Dorazí Football Manager 27, nový Warhammer a další překvapivé hry

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 15:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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