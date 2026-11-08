Co hrát od 9. listopadu? Dorazí Football Manager 27, nový Warhammer a další překvapivé hry

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Rybaření mezi mutanty a návrat fotbalového manažera
Druhý listopadový týden přinese překvapivě silnou nabídku nových her. Od pondělí 9. listopadu se na PC objeví temné survivalové dobrodružství DREADMOOR, následovat bude Football Manager 27, akční Warhammer Survivors a pokračování vesmírné strategie Ashes of the Singularity. Na své si přijdou také příznivci budování, průzkumu a náročných survivalů. Zajímavé přitom není jen množství novinek, ale především rozdílné herní zážitky, které nabízejí.
9. LISTOPADU | DREADMOOR
Jednou z nejzajímavějších novinek je DREADMOOR od studia Dream Dock. Hráč se ujme rybářské lodi ve světě, jehož velkou část pohltila voda po katastrofě způsobené lidmi. Místo poklidného rybaření ho ale čekají nebezpečné výpravy, zmutovaná stvoření a prostředí inspirované lovecraftovským hororem.
Základem hratelnosti je lov ryb, obchodování s přeživšími, výroba vybavení a postupné vylepšování plavidla. Výpravy však komplikují nejen omezené zásoby, ale také nepřátelské bytosti ve vodě i na souši. DREADMOOR tak kombinuje prvky rybářského simulátoru, průzkumu a survival hororu.
Hra vstoupí 9. listopadu do předběžného přístupu na Steamu. Vývojáři počítají s jeho přibližně šesti až dvanáctiměsíčním trváním a v plné verzi plánují další oblasti, rybářské mechanismy i vylepšení lodí.
9. LISTOPADU | CASUALTIES: UNKNOWN
Ve stejný den dorazí také Casualties: Unknown, nekompromisní survival zasazený do podzemí cizí planety. Hráč představuje jednoho z testovacích subjektů, kterého jeho věznitelé vyslali hledat ztracený náklad.
Čeká ho jedenáct podzemních vrstev s odlišnými nebezpečími. Zajímavostí je propracovaný systém poranění končetin, krvácení a dalších zdravotních komplikací. Nestačí tedy jen hledat zásoby. Každá chyba může postupně zhoršit schopnost postavy pokračovat v průzkumu.
Hra navíc počítá s výrobou nástrojů a několika herními styly.
10. LISTOPADU | FOOTBALL MANAGER 27
Úterý bude patřit také fanouškům fotbalu. Football Manager 27 nabídne další ročník populární manažerské simulace od Sports Interactive a společnosti SEGA. Hráči opět převezmou vedení vybraného klubu a rozhodnou o taktice, přestupech, sestavě i rozvoji mladých talentů.
Nový ročník láká na přepracované uživatelské prostředí, pohodlnější navigaci a vylepšení zápasového zážitku. Vývojáři se zaměřili také na prezentaci událostí mimo hřiště, například přestupových uzávěrek nebo pohárových losování.
Plná digitální verze vyjde 10. listopadu na podporovaných platformách včetně PC, Xboxu a PlayStationu 5. Mobilní varianta bude dostupná prostřednictvím Netflixu. Hráči na PC, kteří si titul předobjednali u schváleného prodejce, navíc získali přístup k předběžné verzi Launch Preview již 3. listopadu.
10. LISTOPADU | WARHAMMER SURVIVORS
Výrazně odlišnou zábavu nabídne Warhammer Survivors, arkádová akce od studia Auroch Digital, které stojí také za Warhammer 40,000: Boltgun.
Novinka převádí světy Warhammer 40,000 a Warhammer Age of Sigmar do podoby hry inspirované žánrem Vampire Survivors. Hráči budou čelit stále početnějším hordám nepřátel, získávat zkušenosti a postupně sestavovat ničivé kombinace zbraní a schopností.
Vývojáři slibují více než 40 hratelných postav a přes 75 zbraní. Na rozdíl od některých předběžných přehledů přitom 10. listopadu nevychází pouze demo, ale plná hra. Zkušební verze je dostupná už od října.
Vesmírné války, nebezpečné bouře a stavění vlastního impéria
10. LISTOPADU | ASHES OF THE SINGULARITY II
Milovníci rozsáhlých strategií dostanou Ashes of the Singularity II. Pokračování od Oxide Games se soustředí na masivní bitvy v reálném čase, kde hráči velí tisícům jednotek na rozlehlých bojištích.
Na výběr budou tři frakce: lidstvo, strojová inteligence Substrate a Post-Human Coalition. Důležitou roli má hrát nejen výroba vojenských jednotek, ale především strategické plánování, správa zdrojů a koordinace armád.
Hra nabídne kampaň pro jednoho hráče, kooperativní režim i soupeření s ostatními. Pro příznivce klasických RTS jde o jednu z nejvýraznějších listopadových premiér.
10. LISTOPADU | STORMFORGE
Příznivce survivalů může zaujmout Stormforge, který vstoupí do předběžného přístupu. Odehrává se ve fantasy světě sužovaném ničivými magickými bouřemi.
Hráči budou shromažďovat suroviny, stavět základny, prozkoumávat ostrovy a bojovat s nepřáteli. Zvláštností jsou nebezpečná tornáda, která mohou zásadně ovlivnit průběh výpravy. Hra podporuje samostatné hraní i kooperaci až osmi hráčů.
10. LISTOPADU | TANUKI: PON’S SUMMER A ANNIHILATED
Od náročného přežívání si hráči odpočinou v barevném dobrodružství TANUKI: Pon’s Summer. Hlavním hrdinou je tanuki Pon, který rozváží zásilky na BMX, seznamuje se s obyvateli japonského ostrova a snaží se obnovit místní svatyni před začátkem festivalu.
Ve stejný den vyjde také Annihilated, příběhové roguelite RPG s tahovými souboji. Hlavní postava se vydává do prokletého podzemí a musí se vypořádat s následky katastrofální výpravy. Hra kombinuje rozhodování, vztahy mezi postavami a opakované průchody nebezpečným prostředím.
11. LISTOPADU | WALL WORLD STRATEGY
Středa přinese Wall World Strategy od společnosti Alawar. Neobvyklá budovatelská strategie postaví hráče do role správce kolonie vybudované přímo na povrchu gigantické vertikální stěny.
Vedle získávání surovin a rozšiřování osady bude potřeba chránit obyvatele před útoky nepřátelských tvorů označovaných jako Zyrex. Součástí hry jsou také průzkumné výpravy robotických pavouků do nebezpečných oblastí.
12. LISTOPADU | MAIN SEQUENCE
Čtvrtek uzavře sled výraznějších premiér vesmírným simulátorem Main Sequence od Tumbling Dumpling Studio.
Hráči začnou s jedinou vesmírnou lodí a postupně mohou vybudovat rozsáhlou průmyslovou síť. Budou navrhovat plavidla, stavět vesmírné stanice, získávat suroviny a automatizovat výrobní procesy. Titul kombinuje pohled z první osoby s budovatelskými a ekonomickými mechanismy.
Také Main Sequence vychází v předběžném přístupu, nikoliv pouze jako demo. Vývojáři předběžně počítají s jedním až dvěma lety dalšího vývoje, během kterých chtějí rozšiřovat nabídku stavebních prvků a herního obsahu. Steam Store
Z nabídky novinek je patrné, že týden od 9. listopadu nebude stát na jediném velkém titulu. Football Manager 27 osloví zájemce o sportovní simulace, Warhammer Survivors nabídne rychlou arkádovou akci a Ashes of the Singularity II rozsáhlé strategické bitvy. DREADMOOR zase ukazuje, že i zdánlivě obyčejný rybolov může posloužit jako základ působivého hororového dobrodružství.
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