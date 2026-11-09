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Nejlepší země na důchod v ČR. V Praze dostanou penzi i 22 386 Kč

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Kdo se blíží důchodu, občas přemýšlí, jestli by si jinde nepolepšil. Statistici srovnávají, kolik berou senioři v jednotlivých krajích, a rozdíly mezi nimi jsou znatelné. Kolik dostanete vy, ale určuje vaše vlastní pracovní minulost. Z mapy důchodů se dá vyčíst...
Nejlepší země na důchod v ČR. V Praze dostanou penzi i 22 386 Kč

Nejlepší země na důchod v ČR. V Praze dostanou penzi i 22 386 Kč

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

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