Nejlepší země na důchod v ČR. V Praze dostanou penzi i 22 386 Kč

Kdo se blíží důchodu, občas přemýšlí, jestli by si jinde nepolepšil. Statistici srovnávají, kolik berou senioři v jednotlivých krajích, a rozdíly mezi nimi jsou znatelné. Kolik dostanete vy, ale určuje vaše vlastní pracovní minulost. Z mapy důchodů se dá vyčíst hlavně to, kde lidé dřív víc vydělávali.
Praha vede s jasným náskokem
Pražští senioři měli k prosinci 2025 průměrný starobní důchod 22 386 Kč, nejvyšší ze všech krajů. Vyplývá to z údajů ČSSZ, které zpracoval ČSÚ. Jde o průměr, takže část pražských důchodců bere víc a část méně. Celostátní průměr byl ve stejné době 21 175 Kč, Praha ho tedy převyšovala o 1 211 Kč.
Pražští senioři měli k prosinci 2025 nejvyšší průměrný starobní důchod ze všech krajů, o 1 211 Kč nad celostátním průměrem. Ilustrační foto. Zdroj: Ema Bebjakova / Pexels.
Statistici přitom srovnávají takzvaný plný starobní důchod vyplácený sólo. Je to penze, ke které člověk nebere vdovský ani vdovecký důchod a která není poměrná. Pokud jinde narazíte na o něco nižší čísla, například v tabulce ČSSZ, vycházejí z jinak vymezeného ukazatele.
Za Prahou se k prosinci 2025 seřadily kraje Středočeský, Moravskoslezský a Plzeňský. Pro srovnání přidáváme průměr celého Česka a kraj s nejnižší penzí.
Kraj Průměrný důchod k prosinci 2025 Praha 22 386 Kč Středočeský 21 466 Kč Moravskoslezský 21 251 Kč průměr Česka 21 175 Kč Plzeňský 21 038 Kč Karlovarský 20 329 Kč Na chvostu žebříčku: Karlovarský kraj
Opačný konec žebříčku patří Karlovarskému kraji. Tamní senioři měli k prosinci 2025 v průměru o 2 057 Kč méně než senioři v Praze a o 846 Kč méně, než činil průměr republiky. Hned nad Karlovarskem skončily kraje Olomoucký a Ústecký, po nich Pardubický, Liberecký a Vysočina.
Muži na Karvinsku vedou, ženy tam mají nejméně
Když se srovná všech 77 okresů zvlášť u mužů, nejvyšší průměr měl k prosinci 2025 okres Karviná, a to 24 252 Kč. Za ním skončila Praha a okres Praha-západ. Ženy ze stejného okresu přitom měly nejnižší průměr ze všech okresů, 18 750 Kč. Těsně za nimi byly ženy na Znojemsku a Jesenicku.
Mezi kraji vede Praha u obou pohlaví. Pražští muži brali k prosinci 2025 v průměru 23 732 Kč, Pražanky 21 268 Kč. Statistici to vysvětlují tím, že ženy mívají za sebou méně odpracovaných let a během kariéry obvykle braly nižší mzdy než muži. Rozdíl podle statistiků zmenšuje výchovné, tedy příspěvek za každé vychované dítě, který dostávají většinou ženy.
Stěhováním si důchod nezvýšíte
Starobní důchod má dvě části. Základní výměra je pro všechny stejná. Procentní výměra se počítá podle toho, kolik člověk vydělával a jak dlouho byl pojištěný. Na tom, kde bydlíte, výše penze nezávisí.
Krajský průměr je tak spíš ozvěnou dávných výplatních pásek: kde se dřív dobře platilo, jako v hlavním městě, tam jsou dnes vyšší i penze.
Jenže kolik z té pražské penze zbude po zaplacení bydlení? Praha je v Česku nejdražší na nájem a podle analytiků i na vlastní byt. Podle kombinovaného indexu životních nákladů a nájemného databáze Numbeo z ledna 2026 je dokonce nejdražším městem východní Evropy. Nejnižší nabídkové nájmy naopak měly podle analýzy portálu Reality.iDNES.cz za duben 2026 Ústecký a Karlovarský kraj. Kraj s nejnižšími důchody tak zároveň patří k místům, kde se v nabídkách pronajímá nejlevněji.
Od ledna 2026 přibyly peníze
Všechna krajská čísla platí k prosinci 2025, tedy před valorizací. Od 1. ledna 2026 se průměrný starobní důchod podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí zvýšil zhruba o 668 Kč.
O zvýšení nikdo žádat nemusel, přidalo se samo. Část lidí v předčasném důchodu, kteří ještě nedosáhli důchodového věku, ale v lednu dostala přidáno jen na pevné části penze.
Pokud chcete vědět, kolik budete brát vy, krajský průměr vám mnoho neřekne. Vlastní nárok a odhad výše důchodu podle svého skutečného pojištění si můžete ověřit v Informativní důchodové aplikaci na ePortálu ČSSZ.
Zdroje: https://csu.gov.cz/msk/duchody-a-jejich-prijemci-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2025, https://csu.gov.cz/kvk/v-roce-2025-mel-karlovarsky-kraj-nejnizsi-duchody-i-vysoky-podil-predcasnych-penzi, https://csu.gov.cz/vys/duchody-a-duchodci-v-kraji-vysocina-v-roce-2025, https://csu.gov.cz/plk/duchody-v-plzenskem-kraji-v-prosinci-2025, https://csu.gov.cz/ulk/duchody-a-duchodci-v-usteckem-kraji-v-roce-2025, https://www.cssz.cz/documents/20143/99389/2025Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1%20v%C3%BD%C5%A1e%20s%C3%B3lo%20d%C5%AFchod%C5%AF%20v%20okresech%20a%20kraj%C3%ADch%20%C4%8CR.pdf/0c7b619f-6f9c-bb20-76c4-4d82f1fcb38b, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2026, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2764466, https://www.e15.cz/finexpert/duchody/duchody-v-roce-2026-valorizace-termin-vyplaty-minimalni-a-prumerna-penze-1428137, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-prumerny-cesky-duchod-je-10-741-korun-mezi-kraji-se-lisi-az-o-tisicovku-316316, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2777214, https://zpravy.kurzy.cz/861073-pronajem-bytu-v-cr-za-poslednich-5-let-najemne-vzrostlo-na-324-kc-m2-nabidka-mezirocne-vyskocila/, https://csu.gov.cz/pak/duchody-a-prijemci-duchodu-v-pardubickem-kraji-v-roce-2025