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Češi přišli na geniální způsob, jak postavit skleník za 2 500 Kč. Stačí tahle věc z hobby marketu

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Pevný skleník by si na zahradu přál leckdo, obvykle to ale znamená […]
Češi přišli na geniální způsob, jak postavit skleník za 2 500 Kč. Stačí tahle věc z hobby marketu

Češi přišli na geniální způsob, jak postavit skleník za 2 500 Kč. Stačí tahle věc z hobby marketu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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