Záchranáři na lince 155 vás nově uvidí přes kameru telefonu. Funkce už v Česku běží, ale zatím jen na iPhonech

Za novinkou stojí systémová funkce Applu s názvem Emergency SOS Live Video, kterou v Česku zajišťuje platforma Záchranka. Princip je poměrně jednoduchý: když zavoláte na linku 155, dispečerský systém rozpozná, že používáte podporovaný iPhone. Operátor vám následně jedním kliknutím odešle žádost o sdílení obrazu z kamery. Na displeji telefonu se zobrazí náhled a dvě možnosti: „Sdílet video“ a „Teď ne“. Dokud sdílení sami nepotvrdíte, operátor žádný obraz neuvidí.
Celý proces probíhá přímo během tísňového hovoru. Nemusíte instalovat žádnou další aplikaci ani otevírat odkaz. Omezení na iPhony vychází z toho, že jde o nativní funkci systému iOS 18, dostupnou na modelech iPhone 14 a novějších. Dispečerský software musel projít integrací a bezpečnostním ověřením ze strany Applu, který zatím podporuje pouze vlastní platformu. Podpora Androidu je podle dostupných informací ve vývoji a její spuštění se plánuje do konce roku 2026. Přesný termín však zatím nebyl oficiálně potvrzen.
Kde přesně funkce běží a kam se rozšíří
Podle tiskové zprávy Záchranky z 27. října 2026 je Emergency SOS Live Video dostupná na většině území České republiky. Veřejně doložené informace o pilotním provozu pocházejí z Královéhradeckého a Karlovarského kraje, kde se funkce začala testovat. Úplný seznam krajů, v nichž je již služba aktivní, však Záchranka ani Apple nezveřejnily.
Cílem je pokrýt celou republiku do konce roku 2026. Základní infrastruktura už přitom existuje: aplikace Záchranka je napojena na všech čtrnáct krajských zdravotnických operačních středisek. Nová funkce tak nevzniká od nuly, ale rozšiřuje již fungující systém.
Co přesně operátor vidí a co všechno umí
Živý přenos obrazu není jedinou možností. Operátor může během hovoru požádat také o fotografie nebo videa, která už máte uložená v galerii. Může jít například o snímek vyrážky, popáleniny nebo místa nehody pořízený ještě před zavoláním na tísňovou linku. Soubory odešlete přímo z rozhraní hovoru, aniž byste museli přecházet do jiné aplikace.
Během přenosu máte nad sdílením plnou kontrolu:
- Můžete přepínat mezi přední a zadní kamerou.
- Obraz lze přiblížit pomocí zoomu.
- Přenos můžete pozastavit a později znovu obnovit.
- Sdílení můžete kdykoli ukončit.
Hlasový hovor přitom pokračuje bez přerušení. Pokud je signál slabý nebo dochází baterie, iPhone automaticky upřednostní hlasové spojení a video vypne. Apple také uvádí, že telefon během přenosu sám od sebe nezapne hlasitý odposlech. Nemusíte se tedy obávat, že by se bez vašeho vědomí zvuk hovoru začal přehrávat nahlas do okolí.
Čím se liší od starších videohovorů přes Záchranku
Videopřenos se záchranáři není v Česku úplnou novinkou. Aplikace Záchranka umožňuje sdílet obraz už od roku 2020. Dosavadní řešení však funguje jinak: operátor pošle volajícímu SMS s jednorázovým odkazem. Ten je potřeba otevřít v internetovém prohlížeči, čímž se spustí videopřenos. Hlasový hovor přitom pokračuje na pozadí.
Hlavní rozdíl spočívá v rychlosti a jednoduchosti použití. U nové funkce Applu odpadá nutnost čekat na SMS a otevírat odkaz v prohlížeči. Vše probíhá přímo v nativním rozhraní tísňového hovoru. Stačí potvrdit sdílení a operátor může okamžitě sledovat situaci na místě. Ve stresu, kdy člověk může mít problém najít správnou zprávu nebo otevřít odkaz, jde o významné zjednodušení.
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje ve své zprávě o činnosti za rok 2024 popisuje několik praktických využití videopřenosu. Patří mezi ně telefonicky asistovaná první pomoc, kontrola správného provádění resuscitace, vyhodnocení situace při více zraněných, posouzení rizik na místě události nebo předání důležitých informací zasahující posádce ještě před jejím příjezdem.
Soukromí a bezpečnost: kdo vidí záznam a jak dlouho
Přenos je šifrován metodou end-to-end. Apple podle svého popisu nemá přístup k obsahu videa ani odesílaných souborů a nedokáže je dešifrovat. Data putují přímo k poskytovateli dispečerského systému. Ten je musí uchovávat v šifrované podobě a nejpozději do 90 dnů smazat, pokud právní předpisy nevyžadují delší dobu uchování. Operační střediska si během této lhůty mohou záznamy stáhnout například pro potřeby vyšetřování, právních sporů nebo kontroly kvality poskytované péče.
Kamera se bez vašeho souhlasu nikdy nespustí. Operátor může pouze odeslat žádost o sdílení. Na displeji iPhonu se vždy zobrazí náhled a možnost sdílení odmítnout. Na straně uživatele je nutné mít aktivovanou systémovou funkci Emergency Calls & SOS, která bývá ve výchozím nastavení zapnutá. Sdílení údajů ze Zdravotního ID je dobrovolné a představuje další možnost, nikoli podmínku využití videopřenosu.
Co potřebujete vědět, než to budete potřebovat
Žádná zvláštní příprava není nutná. Potřebujete pouze iPhone 14 nebo novější s iOS 18 a aktivovanou funkcí tísňového volání. Video sami nespouštíte. Nejprve musíte zavolat na linku 155, počkat na výzvu operátora a následně sdílení potvrdit.
Pokud máte starší iPhone nebo telefon s Androidem, tísňový hovor samozřejmě proběhne standardním způsobem. Jen zatím nebudete moci využít tuto konkrétní možnost živého přenosu obrazu.
Až se podpora rozšíří také na Android a funkce bude dostupná v celé republice, získají čeští záchranáři další užitečný nástroj. V kritických okamžicích jim umožní lépe posoudit situaci ještě před příjezdem sanitky a podle potřeby poskytnout volajícímu přesnější instrukce.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman