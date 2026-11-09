Autoservis v Karviné zachvátil rozsáhlý požár. Škoda dosáhla pěti milionů

Autoservis v Karviné zachvátil rozsáhlý požár. Škoda dosáhla pěti milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Autoservis v Karviné zachvátil rozsáhlý požár. Škoda dosáhla pěti milionůZdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 09.11.2026 11:05
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