Kam se poděli hrdinové Nekonečného příběhu? Jedna dostala obscénní nabídku, druhá málem přišla o život

Osmdesátá a devadesátá léta patřila bezpochyby obrovskému létajícímu drakovi (spíš psovi) štěstí Falcovi, Orinu, tajemné knize a chlapci, který se díky své fantazii vydal zachránit celý svět. Nekonečný příběh z roku 1984 se stal jedním z nejvýraznějších fantasy své doby.
Dobrodružství Bastiena, Atreje a Dětské císařovny okouzlilo diváky po celém světě a nezapomenutelnou atmosféru podtrhla také titulní píseň, kterou dokáže i o půlnoci zabroukat snad každý. Jenže zatímco první díl si drží kultovní status, jeho pokračování už takové nadšení nevzbudila. Jak dnes vypadají tři dětské hvězdy původního snímku a kam je osud zavedl?
Film, který se stal legendou
Snímek německého režiséra Wolfganga Petersena vznikl podle stejnojmenné knihy Michaela Endeho. Do kin zamířil v roce 1984 a na svou dobu šlo o mimořádně ambiciózní projekt. Rozpočet se pohyboval mezi 25 a 27 miliony dolarů, a snímek se tak tehdy stal nejdražší filmovou produkcí v historii
Německa. Producentům se tato mimořádně nákladná sázka vyplatila.
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Pokračování bylo v podstatě nevyhnutelné, a tak druhý díl dorazil v roce 1990, třetí v roce 1994. Změnilo se ale snad úplně všechno – od režisérů až po hlavní představitele. Ve druhém díle Bastiena po Barretu Oliverovi převzal Jonathan Brandis a Atreje po Noahu Hathawayovi ztvárnil Kenny Morrison.
Ve třetím filmu z roku 1994 se do role Bastiena obsadil Jason James Richter známý později především ze snímku Zachraňte Willyho. Pokračování už ale nikdy nedosáhla takového věhlasu a ruku na srdce, bylo by lepší, kdyby žádné raději nevzniklo.
Příběh sleduje osamělého chlapce Bastiena, který se ukryje před spolužáky v antikvariátu. Tam objeví tajemnou knihu, jejíž stránky ho vtáhnou do světa Fantazie. Hrozí jí zánik a jedinou nadějí je statečný bojovník Atrej. Bastien zjišťuje, že mezi knihou a jeho vlastním životem existuje mnohem těsnější spojení, než si zprvu dokázal představit.
Foto: Warner Bros. Foto: Warner Bros. Foto: Warner Bros. Foto: Warner Bros. Foto: Warner Bros. Foto: Warner Bros. Foto: Warner Bros. Foto: Warner Bros. Foto: Warner Bros. Barret Oliver (Bastien) – Z vycházející hvězdy fotografem
Bastien byl kluk, se kterým se mohl ztotožnit nejeden dětský divák. Plachý outsider, který se raději schovával mezi stránkami knih, než aby se snažil zapadnout mezi spolužáky. Jeho představitel Barret Oliver se stal výraznou dětskou tváří osmdesátých let.
V době premiéry Nekonečného příběhu mu bylo deset let a další role na sebe nenechaly dlouho čekat – zahrál si například Daryla v rodinném
sci-fi filmu DARYL nebo Davida v dobrodružné komedii Rona Howarda s názvem Zámotek, která se dočkala i pokračování. Pak se před kamerou přestal objevovat a vydal se úplně jiným směrem. Foto: HBO
Oliver propadl historické fotografii a stal se odborníkem na fotografické postupy 19. století, mezi něž patří například mokrý kolodiový proces. Své znalosti později shrnul v odborné knize A History of the Woodburytype. V roce 2012 se podílel také na krátkém dokumentu In the Usual Manner, který přibližuje fotografické techniky používané v době americké občanské války.
Jak výrazně se Oliverův život změnil, naznačil i jeho někdejší kolega Noah Hathaway. V jednom z rozhovorů
přiznal, že se od natáčení Nekonečného příběhu vůbec neviděli. S nadsázkou popsal, jak jeho bývalý filmový parťák zmizel z Hollywoodu, nechal si narůst dlouhé vlasy a vousy a našel si úplně jiný svět. Z Bastiena, který kdysi zachraňoval Fantazii, se tak stal muž, jehož dnešní život má se stříbrným plátnem pramálo společného.
Noah Hathaway (Atrej) – od tance zpátky k herectví
Odvážný mladý bojovník Atrej se vydal na nebezpečnou cestu, aby zachránil říši před Nicotou. V jedné z nejsmutnějších scén filmového světa, kdy jeho koně Artaxe pohlcuje bažina, šlo ale o život také samotnému Noahovi Hathawayovi. Pod hladinou se totiž nacházela vrstva suchého ledu, kvůli níž neměl dostatek kyslíku. Štáb ho musel vytáhnout z vody a dostat zpět na hladinu.
Foto: HBO
Hereckou kariéru přitom rozjížděl už před Nekonečným příběhem. Objevil se jako Boxey ve sci-fi seriálu Battlestar Galactica, později zaujal také v
hororu Skřítek, kde si zahrál postavu jménem Harry Potter Jr.
Herectví ale postupně ustupovalo do pozadí. Noah se věnoval tanci, motocyklovým závodům a ponořil se hlouběji do bojových sportů. K hraní se pomalu vrátil až v roce 2012 v krimi thrilleru Sushi Girl. V roce 2024 se objevil v dokumentu Life After the NeverEnding Story, který mapuje osudy dětských hvězd slavného fantasy filmu.
V současné době se Hathaway příležitostně účastní fanouškovských setkání a projekcí, kde se vrací ke vzpomínkám na natáčení. Jedno takové setkání se uskutečnilo v květnu 2026 v kalifornském Gardena Cinema.
Tami Stronach (Dětská císařovna) – od tance zpátky k herectví vol. 2
Pro tehdy jedenáctiletou herečku íránského původu šlo o první velkou filmovou zkušenost. Její Dětská císařovna byla éterickou bytostí, ztělesněním dobra, které si zamiloval každý. Sláva ale měla i svou velmi nepříjemnou stránku. Tami později
vzpomínala, že jí jeden muž poslal zásnubní prsten.
Ještě bizarnější zkušenost přišla ve chvíli, kdy se u dveří rodinného domu objevili producenti s nabídkou role ve fimlu pro dospělé. Její rodiče navíc nebyli z branže a nedokázali si představit, jak by dceru před podobnými nástrahami ochránili. Rozhodli se proto, že další hollywoodskou kariéru podporovat nebudou, a tak se herečka začala naplno věnovat tanci.
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New Yorku založila taneční společnost Tami Stronach Dance a později také produkční společnost Paper Canoe Company, kterou vede společně se svým manželem Gregem Steinbrunerem. Věnuje se především divadelním projektům a tvorbě pro dětské publikum.
Na herectví ale úplně nezanevřela. Po letech se vrátila před kameru ve fantasy snímku Man and Witch, v němž si zahrála čarodějnici. Na jeho vzniku se podílela také jako producentka. Do projektu zapojila i svou dceru Mayu. Ani ona na říši Fantazie nezanevřela a ke svému nejslavnějšímu filmu se pravidelně vrací při setkáních s fanoušky.
Zdroje: American Cinematographer, ČSFD, The Huntington, Remind, Vice, ComingSoon