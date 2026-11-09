McGregor nařkl Hollowaye, že prosil rozhodčího o zastavení zápasu. Chce odvetu a vysvětlil, proč musí být rychle

Pódium, mikrofon, vulgarity a pořád dokola jediný zápas, který se nedostal ani přes minutu a deset vteřin. Conor McGregor si z něj odnesl operované koleno, prohru a pocit, že ho soupeř o souboj připravil. Samotný večer je přitom starý čtyři měsíce, odehrál se 11. července 2026 v Las Vegas a nové je jen to, co o něm Ir tvrdí teď. Mluví o šoku, se kterým se podle svých slov pořád vyrovnává, a vinu nevidí v dopadu na pravou nohu, ale u muže na druhé straně klece. Redakce MMAmag postavila jeho listopadová slova vedle toho, co o témže okamžiku řekl agentuře Associated Press po zápase Max Holloway, americký bojovník z Havaje a bývalý šampion pérové váhy do 66 kg, a vedle oficiálního zápisu turnaje.
Šedesát devět vteřin, se kterými se Ir pořád nevyrovnal
Conor McGregor, 38letý irský bojovník ve welterové váze do 77 kg a bývalý šampion dvou divizí UFC, největší světové organizace MMA, s bilancí 22-7-0, mluvil na tiskové konferenci po turnaji BKFC 96 v Glasgow. Ten se konal 7. listopadu 2026 a pořádala ho organizace Bare Knuckle Fighting Championship, která pořádá zápasy holýma rukama. Přepis vystoupení zveřejnil 8. listopadu 2026 server MMA Fighting.
Trilogii si Ir vybral sám a bez okolků: „Musí to být Holloway. Prostě ten zas*aný zápas udělejme znovu.“ Vzápětí přešel k obvinění, které je jádrem celé věci: „Ten chlap se ani jednou nezapojil. On byl ten, kdo volal po zastavení zápasu. Říkal: ‚rozhodčí, rozhodčí!‘“ A dodal: „Na jedné noze se ke mně ani nepřibližoval.“ Citace jsou v překladu redakce MMAmag.
Je to McGregorovo čtení scény, ne popis faktu. Zaznělo navíc na tiskové konferenci organizace pro zápasy holýma rukama, ne na akci UFC, a žádnou odvetu tím nikdo neoznámil. Větu o rozhodčím ovšem Ir nevymyslel. Řekl ji jako první Holloway, čtyři měsíce před ním.
Havajan tu samou scénu popsal už v létě
Max Holloway vysvětloval svůj pokyn k rozhodčímu hned po turnaji. Agentuře Associated Press tehdy řekl: „Během zápasu bylo vidět, že se jeho chování změnilo. Když jsem viděl, že je zraněný, řekl jsem: ‚Ukončete to, je zraněný.‘“
Postavte obě verze vedle sebe. V červenci 2026 Holloway popisuje upozornění, že soupeř nemůže pokračovat. V listopadu 2026 z téhož gesta dělá McGregor důkaz, že se k němu Havajan neodvážil přiblížit. Neliší se v tom, co se stalo, ale v tom, co to znamenalo.
Hollowayova bilance je po tom večeru podle Sherdogu a Associated Press 28-9-0, profil na webu UFC měl k 9. listopadu 2026 v záhlaví ještě 27-9-0, přestože výhru nad McGregorem v historii zápasů evidoval. Třetímu souboji se Havajan dříve nebránil, podle MMA Fighting o trilogii mluvil sám už v pozápasovém rozhovoru.
Co o tom večeru říká oficiální zápis
Z databázového zápisu turnaje na Sherdogu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne jasné pořadí rolí. UFC 329 se konalo 11. července 2026 v Las Vegas, hlavní zápas welterové váhy vyhrál Holloway technickým knockoutem kvůli zranění kolene v 1. kole v čase 1:09 a souboj ukončil rozhodčí Mike Beltran. Pravomoc zastavit zápas má rozhodčí, ne soupeř.
Z času 1:09 vychází i celý argument o nedokončené práci. Zastavení přišlo po 69 sekundách, plánovaných pět kol po pěti minutách dává 1 500 sekund čistého času, odbojovalo se tedy 4,6 procenta. Přestávky mezi koly se do propočtu nepočítají.
U zdravotní stránky platí jen to, co zveřejnili aktéři. Prezident UFC Dana White po turnaji mluvil o předpokladu natrženého předního zkříženého vazu, tedy o odhadu, ne o diagnóze. McGregor v listopadu uvedl, že je tři měsíce po operaci. Zbývá otázka, proč s odvetou tak spěchá.
Smlouva, operace a datum, které si Ir určil sám
Vysvětlení nabídl sám a je ryze kalendářní: „Co teď máme, listopad? Jsem tři měsíce po operaci. Tohle zranění už jsem měl a vrátil jsem se do devíti měsíců. Devět měsíců je před létem.“ K tomu podle MMA Fighting opakovaně mluví o posledním zápase, který mu ve smlouvě s UFC zbývá. Veřejný doklad o stavu kontraktu ale neexistuje, jde o jeho tvrzení.
Precedent, na který se odvolává, sedí. V zápisu turnaje UFC Fight Night 26 ze 17. srpna 2013 redakce MMAmag dohledala, že McGregor porazil Hollowaye v Bostonu jednomyslným rozhodnutím 30-27, 30-27 a 30-26. Podle Sherdogu později vyšlo najevo natržení předního zkříženého vazu a po operaci Ir téměř rok nezápasil.
Oficiální oznámení třetího zápasu redakce MMAmag k 9. listopadu 2026 v kalendáři turnajů na webu UFC nenašla. Série je zatím 1:1 a požadavek na její rozseknutí stojí na jedné větě směrem k rozhodčímu, kterou McGregorovi připravil jeho vlastní soupeř a kterou oficiální zápis vykládá úplně jinak.
Proč se tenhle spor nevede o koleno
GLOSA Trilogie se neprodává bilancí ani rankingem, prodává se verzí příběhu. McGregor to ví a dělá přesně to, co umí nejlíp: bere patnáct vteřin zmatku v kleci a staví z nich motiv, který se dá opakovat na každé tiskové konferenci až do podpisu smlouvy.
Problém je, že tahle konkrétní munice má na obalu cizí jméno. Kdyby Holloway v červenci mlčel, neměl by Ir o čem mluvit. Scénu, ze které se teď dělá obvinění, popsal jako první ten, koho má usvědčovat.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s databázovým zápisem turnaje UFC 329 na Sherdogu, se zprávou agentury AP z 12. 7. 2026, s texty MMA Fighting z 12. 7. a 8. 11. 2026, s oficiální stránkou BKFC k turnaji v Glasgow a se zápisem turnaje UFC Fight Night 26 z roku 2013. McGregorovy listopadové citace stojí na přepisu MMA Fighting, který odkazuje na záznam tiskové konference po BKFC 96, originální video se otevřít nepodařilo a všechny citace jsou překlad redakce MMAmag z angličtiny. Do výpočtu odbojovaného podílu vstoupily dvě hodnoty: čas zastavení 1:09, tedy 69 sekund, a plánovaných 5 kol po 5 minutách, tedy 1 500 sekund čistého času; vzorec 69 / 1 500 × 100 dává 4,6 % a přestávky mezi koly do něj nevstupují. Stav platí k 9. 11. 2026, kdy v kalendáři turnajů na webu UFC třetí zápas McGregora s Hollowayem uveden nebyl a kdy se profil UFC a Sherdog lišily v Hollowayově bilanci. Článek nezahrnuje lékařskou dokumentaci ke kolenu ani veřejný doklad o počtu zbývajících zápasů v McGregorově smlouvě, obojí zůstává u tvrzení aktérů, stejně jako otázka, zda k odvetě vůbec dojde.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka