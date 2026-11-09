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McGregor nařkl Hollowaye, že prosil rozhodčího o zastavení zápasu. Chce odvetu a vysvětlil, proč musí být rychle

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Zápas trval 69 vteřin a Ir se k němu vrací i čtyři měsíce poté. Všechno stojí na jedné větě směrem k rozhodčímu, kterou Holloway popsal sám už v červenci.
McGregor nařkl Hollowaye, že prosil rozhodčího o zastavení zápasu. Chce odvetu a vysvětlil, proč musí být rychle

McGregor nařkl Hollowaye, že prosil rozhodčího o zastavení zápasu. Chce odvetu a vysvětlil, proč musí být rychle

Zdroj: Andrius Petrucenia/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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