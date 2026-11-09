Největší diamant světa darovali britskému králi. Při jeho broušení rozhodoval jediný úder

Kámen, který nebylo možné prodat jako obyčejný diamant
Když byl 26. ledna 1905 nalezen v jihoafrickém dole Premier poblíž Pretorie diamant mimořádných rozměrů, představoval senzaci i problém. V surovém stavu vážil 3 106 metrických karátů, tedy přibližně 621 gramů. Byl největším dosud objeveným surovým diamantem drahokamové kvality. Jeho rozměry a průzračnost byly úžasné, ale najít kupce pro tak drahý a jedinečný předmět nebylo snadné.
Společnost vlastnící důl musela zvažovat nejen cenu, ale také rizika spojená s přepravou a uchováním. Takový kámen nebylo možné prodávat stejným způsobem jako běžné drahokamy. Velikost, která z něj dělala zázrak přírody, zároveň komplikovala jeho komerční využití. V té době navíc nebylo jasné, kolik větších kamenů z něj bude možné vybrousit a jak vysoké ztráty při tom vzniknou.
Z minerálně-vědeckého hlediska je diamant krystalická forma uhlíku, která vzniká za vysokého tlaku a teploty hluboko v zemském plášti. To, co v klenotnictví vypadá jako dokonale hladký třpytivý předmět, začíná zpravidla jako nepravidelný přírodní krystal. Brousit a štípat takový materiál znamená respektovat jeho vnitřní strukturu. V případě Cullinanu mělo každé rozhodnutí finanční i historický význam.
Kopie surového diamantu Cullinan, Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, FOTO WIKIMEDIA COMMONS CC BY 2.0
Královský dar, který byl také politickým gestem
V roce 1907 se vláda Transvaalu rozhodla diamant zakoupit a darovat Eduardu VII. Transvaal byl přitom oblastí s čerstvou zkušeností britské nadvlády po druhé búrské válce. Dar tak nebyl pouze projevem obdivu ke vzácnému kameni. Měl symbolicky potvrzovat politické vztahy v době, kdy se po válce formovalo nové uspořádání jižní Afriky.
Dne 9. listopadu 1907, v den králových šestašedesátých narozenin, byl Cullinan předán britskému panovníkovi. Představme si ten kontrast: kámen, který vznikal miliony či miliardy let hluboko pod povrchem Země, se stal nástrojem moderní imperiální diplomacie. Jeho hodnota nebyla pouze mineralogická a klenotnická, ale také politická.
Označení „dar obyvatel Transvaalu“ přitom vyžaduje kontext. V regionu existovaly velké sociální a rasové nerovnosti a rozhodování o veřejných prostředcích nebylo reprezentativním hlasováním všech jeho obyvatel. Z dobového oficiálního vyjádření proto nelze automaticky vyvozovat souhlas celé společnosti. Především jde o doložené rozhodnutí tehdejší vlády a jeho diplomatickou interpretaci.
Jedna chyba mohla zničit nenahraditelný kámen
Rozhodnutí o opracování diamantu připadlo amsterdamské firmě Asscher. Její odborníci museli předem promyslet, kudy krystal rozdělit, aby využili jeho vnitřní strukturu a získali co nejlepší konečné kameny. Diamant je sice mimořádně tvrdý proti poškrábání, ale tvrdost neznamená nezničitelnost. Při působení síly v určitých směrech se může štípat podle krystalových rovin.
Joseph Asscher proto připravil nástroj a přesně vedenou štěpnou linii. Dobová zpráva popisuje, že při prvním pokusu se nástroj poškodil, zatímco diamant zůstal celistvý. Úspěšné rozdělení se podařilo při dalším úderu. Historické popisy se liší v tom, jak jednotlivé fáze pokusů vyprávějí, ale Královská sbírka i odborný Gemological Institute of America potvrzují, že rozdělení bylo pečlivě připraveným technickým zákrokem, nikoli šťastným rozbitím kamene.
Nebyl to tedy okamžik, při němž klenotník zavřel oči a udeřil naslepo. Předcházel mu dlouhý průzkum krystalu, plánování a výroba vhodného nástroje. Teprve potom bylo možné přistoupit k práci, jejíž výsledek už nešlo vzít zpět.
9 hlavních diamantů Cullinan I-IX, FOTO PICRYL
Z jednoho krystalu vzniklo devět hlavních diamantů
Cullinan se nakonec proměnil v devět větších vybroušených kamenů a množství menších. Největší z nich, Cullinan I, má přibližně 530 karátů a dnes je zasazen do britského panovnického žezla. Druhý největší, Cullinan II, o hmotnosti kolem 317 karátů zdobí britskou imperiální státní korunu. Jde o předměty, které jsou spojovány s korunovačními ceremoniemi a státní reprezentací.
Broušení tak velkých diamantů vyžadovalo měsíce práce specializovaných řemeslníků. Nešlo jen o odstranění přebytečného materiálu. Každá plocha musela přispívat k průchodu a odrazu světla tak, aby vznikl požadovaný vzhled. V odborném prostředí představoval Cullinan mezník v náročnosti plánování a zpracování výjimečného drahokamu.
Jeho příběh však nekončí u lesku korunovačních klenotů. Otevírá také otázky, odkud evropské královské poklady pocházejí, kdo rozhodoval o jejich získání a jakou roli při tom hrála koloniální moc. Cullinan je současně geologickou raritou, technickým mistrovským dílem i historickým dokumentem své doby. A právě tato trojí identita je důležitější než pouhý rekord v karátech.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Gemological Institute of America – Historical Reading List: The Cullinan Diamond [2], Royal Collection Trust – The Complete Set of Nine Stones Produced from the Cullinan Diamond [3], Royal Collection Trust – Mr Asscher Using the Hammer for the First Operation [4], img ai generated