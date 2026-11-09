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Dva milenci zavraždili člověka a 18 let skrývali pravdu. Hvězdy Ozarku a Nočního agenta spojí síly v novém krimi

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Julia Garner za roli Ruth v Ozarku posbírala tři ceny Emmy a teď se pouští do skutečného případu vraždy z Floridy. Po jejím boku se v novém seriálu Apple TV objeví Gabriel Basso, kterého diváci Netflixu znají jako Petera Sutherlanda z Nočního agenta. Herec má další práci ještě dřív, než Netflix vydá
Dva milenci zavraždili člověka a 18 let skrývali pravdu. Hvězdy Ozarku a Nočního agenta spojí síly v novém krimi

Dva milenci zavraždili člověka a 18 let skrývali pravdu. Hvězdy Ozarku a Nočního agenta spojí síly v novém krimi

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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