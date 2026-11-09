Dva milenci zavraždili člověka a 18 let skrývali pravdu. Hvězdy Ozarku a Nočního agenta spojí síly v novém krimi

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Deadline přinesl zprávu, že Gabriel Basso dostal stálou roli v seriálu Guilty Creatures od Apple TV. Pro herce, kterého si většina diváků spojuje s vládními spiknutími a honičkami po Washingtonu, je to výrazná změna. Tentokrát ho čeká temný příběh podle skutečných událostí.
V hlavním obsazení se potká s Julií Garner, která je zároveň výkonnou producentkou seriálu. Apple TV na ní celý projekt staví, ostatní herci se k ní přidávali postupně od léta.
O čem bude Guilty Creatures?
Seriál vychází z knihy Mikity Brottmanové Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida. Podle magazínu
Variety vypráví o vášnivém poměru dvou mladých milenců, kteří podvádějí své partnery, a přesto jsou hluboce věřící. Společně spáchají vraždu a seriál pak sleduje, jak s tímhle tajemstvím dalších 18 let žijí.
Režie se ujal Craig Gillespie, který má se skutečnými příběhy zkušenosti díky filmu Já, Tonya o krasobruslařce Tonye Hardingové. Scénář píše Sarah DeLappe, známá z hororové komedie Bodies Bodies Bodies, a showrunnerem je Stuart Zicherman.
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true crime zpozorní. Gillespie navíc umí z bulvárních kauz vytáhnout lidské drama, což ukázal nejen u Tonye Hardingové, ale i v seriálu Pam & Tommy o slavném skandálu Pamely Andersonové.
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Ve stálých rolích se dál objeví
Lewis Pullman a Maddie Hasson, ve vedlejší roli pak Mary-Louise Parker. Natáčí se v okolí Atlanty, kam se Julia Garner podle deníku Atlanta Journal-Constitution vrací po letech, kdy tam natáčela Ozark.
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Ozarku na Kinoboxu 84 %. Foto: Christopher Saunders/Netflix © 2025 Noční agent se loučí
Pro Bassa přichází nová role v pravou chvíli. Netflix na konci září oznámil, že je čtvrtá řada Nočního agenta dotočená, a zároveň potvrdil, že bude poslední. Basso v krátkém videu poděkoval fanouškům a slíbil jim výbušné finále.
Seriál
Noční agent má na Kinoboxu hodnocení 76 %. První řada se zařadila mezi nejsledovanější seriály v historii Netflixu a z Bassa udělala akční hvězdu.
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Připomeňme, že Basso před Nočním agentem hrál třeba v dramatu
Americká elegie Rona Howarda. Později se objevil i v soudním dramatu Porotce č. 2 od Clinta Eastwooda, které má na Kinoboxu 73 %. Guilty Creatures tak zapadá do řady, ve které herec střídá akci s vážnějšími rolemi. Foto: Christopher Saunders/Netflix Kdy uvidíme Guilty Creatures?
Datum premiéry seriálu Guilty Creatures Apple TV (dostupné u nás také přes CANAL+) zatím neoznámil, ale mohl by vyjít koncem roku 2027 nebo začátkem roku 2028. Basso se tak fanouškům nejdřív připomene v poslední řadě Nočního agenta, kterou Netflix vydá v roce 2027.
Zdroje: Deadline, Variety, Netflix, Netflix Life, Atlanta Journal-Constitution, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 76 %