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Portugalsko čekají další silné deště. Na západním pobřeží mají vlny dosahovat až pěti metrů

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Pobyt v pevninském Portugalsku může v příštích dnech zkomplikovat silný déšť i rozbouřené moře. Další výrazná vlna srážek se čeká od pondělního pozdního odpoledne do úterního odpoledne. Na západním pobřeží mají vlny od 9. do 11. listopadu dosahovat čtyř až pěti metrů.
Portugalsko čekají další silné deště. Na západním pobřeží mají vlny dosahovat až pěti metrů

Portugalsko čekají další silné deště. Na západním pobřeží mají vlny dosahovat až pěti metrů

Zdroj: Magnific
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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