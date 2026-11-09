Portugalsko čekají další silné deště. Na západním pobřeží mají vlny dosahovat až pěti metrů

Portugalsko čekají další silné deště. Na západním pobřeží mají vlny dosahovat až pěti metrůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Portugalsko čekají další silné deště. Na západním pobřeží mají vlny dosahovat až pěti metrůZdroj: Magnific
Článek byl publikován 09.11.2026 10:24
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