Z Tesca se definitivně stává Albert. Co se stane s aplikacemi a cenami potravin?

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Clubcard zatím funguje bez omezení
Pokud máte v aplikaci Tesco nebo na zákaznické kartě nasbírané body, nemusíte s nimi zatím nic dělat. Tesco potvrdilo, že zákazníci mohou dál sbírat body Clubcard, využívat slevové ceny i uplatňovat poukázky a kupóny jako dosud.
Poukázky budou platit až do data na nich uvedeného. Stejné pravidlo se vztahuje na dárkové karty a záruky. Tesco slibuje, že pokud by se podmínky změnily, bude zákazníky informovat přímo.
Zatím ovšem nikdo nepotvrdil, zda se nasbírané body někdy převedou do věrnostního programu Alberta, nebo zda Clubcard po dokončení převzetí skončí.
Sloučí se aplikace Tesco a Můj Albert?
Oba řetězce mají vlastní aplikace a věrnostní programy. Tesco nabízí Clubcard, Albert pracuje s kredity, individuálními nabídkami a slevami na vybrané výrobky. Zda vznikne jeden společný program a jedna aplikace, zatím není rozhodnuto.
Albert zatím žádné konkrétní podrobnosti o budoucím uspořádání nezveřejnil. Zákazníci tak nemají důvod rušit svou aplikaci Tesco ani si kvůli převzetí zakládat nový účet.
Samostatnou novinkou je návrat aplikace Můj Albert. Tu řetězec preventivně vypnul po kybernetickém incidentu v mateřské skupině Ahold Delhaize. Znovu ji plánuje spustit ve středu 11. listopadu.
Uživatelé se mohou těšit na dvojnásobný počet nabídek Nejnižší ceny s aplikací a dvojnásobné množství kreditů v týdnu od 11. do 17. listopadu. Nevyužité kredity získané před odstávkou zůstanou zachované. Digitální sběratelské kartičky navíc budou po zbytek probíhající kampaně obsahovat čtyři předvyplněné body místo obvyklých tří. Pozor ale na to, že body z papírových a digitálních kartiček nelze kombinovat.
Zdraží potraviny a změní se sortiment?
Tady zatím není důvod k obavám, ale ani k očekávání, že by samotné převzetí přineslo automaticky levnější nákupy.
Tesco potvrdilo, že až do dokončení transakce bude zachovávat současný provoz, dostupnost zboží i ceny. Zákazníci tedy nemají očekávat žádné okamžité změny na cenovkách.
Po převzetí chce Ahold Delhaize postupně integrovat obchody Tesca do svého portfolia. Ve svém oznámení mluví o modernizaci prodejen, úpravách sortimentu, nových technologiích a lepším propojení věrnostních výhod. Konkrétní seznam výrobků, které by měly z nabídky zmizet nebo naopak přibýt, ale zatím nezveřejnil.
Pro zákazníky to znamená, že oblíbené výrobky nemusí zmizet hned s přejmenováním prodejny. O případných změnách v nabídce se rozhodne až v průběhu postupného začleňování obchodů.
Zavřou se některé prodejny?
Ani toho se zákazníci zatím nemusí obávat. Tesco i budoucí vlastník uvádějí, že v současnosti nejsou v souvislosti s transakcí plánována žádná uzavření prodejen.
Převzetí se týká také dalších částí podnikání. Do skupiny Ahold Delhaize mají přejít například obchody Žabka, Tesco Mobile, online nákupy a služby rychlého doručení. Změny se dotknou také značky F&F, která prodává oblečení a doplňky.
Samotná dohoda se týká českého i slovenského podnikání Tesca. Její dokončení se očekává až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2027, pokud ji schválí příslušné regulační orgány.
Do té doby mohou zákazníci nakupovat v Tescu jako dosud. Clubcard mohou dál používat, poukázky uplatňovat a na případné změny si ještě počkají.
Zdroje článku: seznamzpravy.cz, akcniceny.cz, itesco.cz, albert.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková