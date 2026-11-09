Kanapky se sloním žrádlem: Oblíbená retro pochoutka, která se hodí na oslavy i rychlé domácí pohoštění

Když se doma chystá oslava, Silvestr nebo jen večer, kdy má na stole stát něco slaného k zakousnutí, kanapky se sloním žrádlem u mě bývají skoro samozřejmost. Vyjdou , zasytí, dají se udělat s předstihem a díky krátce povařené zálivce z levně kečupu, hořčice a worcesteru mají přesně tu známou retro chuť, kterou si řada lidí spojuje s chlebíčky a obloženými mísami.
Na tomhle receptu je mi sympatické, že si na nic nehraje. Žádná velká gastronomie, ale na stole mizí rychle. V základu je
gothaj, cibule, a vejce natvrdo. Jenže rozdíl udělá zálivka. Když je nevýrazná, celé sloní žrádlo působí ploše. Když se povede, má kyselé okurky říz a hezky drží pohromadě. Doma se mi nejvíc osvědčila varianta, kdy se tekutá část pomazánka nejdřív krátce provaří a majonéza se přidá až po vychladnutí. Chutě se lépe spojí a není to jen naházená směs v míse.
: Jedna praktická poznámka Pokud budete kanapky zdobit rajčetem a paprikou, nechte sloní žrádlo v lednici opravdu nejméně 1 hodinu. Studené se na pečivu chová líp, neroztéká se do stran a při přenášení tácu nedělá nepořádek. Sloní žrádlo je poctivá retro pomazánka
Sloní žrádlo patří mezi recepty, které v domácnostech kolují už dlouhé roky. A skoro všude se dělá trochu jinak. Někdo přidává víc majonézy, někdo sáhne po tatarce, což se objevuje i ve starších domácích verzích určených na silvestrovské chlebíčky. Jinde přijde do směsi trochu láku z okurek, jinde ocet. Základ ale bývá podobný: měkký salám, cibule, kyselé okurky a ostřejší dochucení. Recept na retro kanapky se sloním žrádlem
Doba přípravy: 25 minut + 1 hodina chlazení Počet porcí: přibližně 20 až 24 kanapek Ingredience pro přípravu 200 g salámu Gothaj 2 ks cibule 4 ks kyselé okurky 2 ks vejce uvařená natvrdo 4 až 5 lžic majonézy 2 lžíce kečupu 2 lžíce plnotučné hořčice 2 lžíce oleje 1 lžíce octa 1 lžíce worcesteru 2 lžičky cukru 1 lžička chilli, spíše méně 4 až 5 ks rohlíků 1 ks rajče na ozdobu 1/2 ks červené papriky a trochu petrželky na ozdobu Postup přípravy domácích kanapek se sloním žrádlem
1. Do menšího rendlíku dejte
kečup, plnotučnou hořčici, olej, ocet, worcester, cukr a chilli. Směs zahřejte a nechte ji jen krátce probublat, přibližně 1 až 2 minuty. Nemá se dlouze vařit, jde hlavně o to, aby se chutě v základu propojily.
2. Rendlík stáhněte z plotny a zálivku nechte úplně vychladnout. Až potom do ní vmíchejte
majonézu. Do teplé směsi ji raději nedávejte, zřídla by a pomazánka by zbytečně povolila.
3. Mezitím nakrájejte
gothaj na tenké proužky dlouhé asi 2 cm. Kdo má radši jemnější pomazánku, může salám pokrájet na kratší nudličky. Na malých kanapkách se pak směs lépe roztírá a netahá se z pečiva.
4.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na hodně drobné kostičky, případně ji nastrouhejte nahrubo. Já ji obvykle krájím opravdu najemno, protože se v pomazánce rovnoměrněji rozloží a nekousne tak ostře hned v prvním soustu.
5.
Okurky a vejce natvrdo nastrouhejte nahrubo. Z okurek lehce vymačkejte přebytečnou tekutinu. Stačí rukou nad miskou nebo v sítku, žádná velká věda. Sloní žrádlo pak nebude vodnaté.
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6. Do větší mísy dejte
salám, cibuli, okurky a vejce. Přidejte vychlazenou zálivku s majonézou a všechno pořádně promíchejte. Pokud se vám směs zdá moc hutná, přidejte ještě jednu lžíci majonézy, ale raději postupně.
7. Hotové
sloní žrádlo ochutnejte a dolaďte podle sebe. Někdy pomůže špetka chilli navíc, jindy trochu cukru, hlavně když jsou okurky hodně kyselé. Vyplatí se upravovat po malých dávkách, protože zpátky už to vzít nejde.
8. Mísu zakryjte a dejte nejméně na
1 hodinu do lednice. Cibule během té doby trochu zjemní a celá pomazánka se chuťově usadí. Ten rozdíl je na výsledku znát.
9.
Rohlíky nakrájejte na kolečka silná zhruba 1,5 cm. Na každé kolečko dejte vrchovatou lžičku sloního žrádla.
10. Každou kanapku ozdobte kouskem
rajčete, proužkem papriky a trochou petrželky. Podávejte dobře vychlazené, nejlépe krátce po vyndání z lednice. Zbylou pomazánku dejte do uzavřené nádoby, uchovávejte ji v chladu a spotřebujte ideálně do 2 dnů. Foto: Cooky.cz, Sloní žrádlo: retro pomazánka Rady Pokud chcete jemnější výsledek, oloupejte okurky od tužší slupky jen částečně. Pomazánka pak nebude působit tak hrubě. Na slavnostnější stůl můžete kolečka rohlíku zlehka potřít máslem. Pečivo pak tolik nevlhne a kanapky drží pěknější tvar. Chilli dávejte s rozumem. Sloní žrádlo má mít pikantní tón, ne pálit tak, že přebije salám, okurky i zálivku.
Zdroj:
Jaroslava Fišarová
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