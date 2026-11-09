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Na Václaváku se objevily prázdné talíře, upozorňují na začínající sbírku potravin

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Podzimní část Sbírky potravin se uskuteční ve více než 3560 prodejnách, což je dosud v podzimní části nejvíce. Darovat potraviny potřebným lidé mohou v sobotu 14. listopadu od osmi do šesti. Ve vybraných internetových obchodech se sbírka uskuteční od 10. do 24. listopadu.
Na Václaváku se objevily prázdné talíře, upozorňují na začínající sbírku potravin

Na Václaváku se objevily prázdné talíře, upozorňují na začínající sbírku potravin

Zdroj: Ondřej Besperát
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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