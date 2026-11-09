Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nečas demoloval Detroit kvartetem bodů a pak se zastal českých hokejistek. Ministrovi vzkázal jedinou větu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Martin Nečas dal Detroitu dva góly a přidal dvě asistence. O den později mu stačila jediná otázka, aby se vymezil vůči Macinkovým „mužatkám“.
Nečas demoloval Detroit kvartetem bodů a pak se zastal českých hokejistek. Ministrovi vzkázal jedinou větu

Nečas demoloval Detroit kvartetem bodů a pak se zastal českých hokejistek. Ministrovi vzkázal jedinou větu

Zdroj: Colorado Avalanche
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:22

Reklama
Další články z SportyŽivě
Přítelkyně Nečase po operaci kolena popsala kruté probuzení z narkózy. Teď plánuje svatbu a prozradila neobvyklou rozlučku
Přítelkyně Nečase po operaci kolena popsala kruté probuzení z narkózy. Teď plánuje svatbu a prozradila neobvyklou rozlučku
Sparta ztratila body v Plzni a šance na titul se rozplývají. Predikce dává Slavii 96 procent, mistrovi jen tři
Sparta ztratila body v Plzni a šance na titul se rozplývají. Predikce dává Slavii 96 procent, mistrovi jen tři

Model iSportu po 14. kole dává Slavii 96% šanci na titul. Sparta po remíze 1:1 v Plzni ztrácí deset bodů a...

Exmanžel Cibulkové buduje nový život s o patnáct let mladší Ukrajinkou. Už ji představil mamince
Exmanžel Cibulkové buduje nový život s o patnáct let mladší Ukrajinkou. Už ji představil mamince

Michal Navara je oficiálně rozvedený s Dominikou Cibulkovou. Jeho partnerka Iryna Kušnir se podle...

Nosková dominovala od začátku do konce. Debut na Turnaji mistryň zvládla a semifinále je na dosah
Nosková dominovala od začátku do konce. Debut na Turnaji mistryň zvládla a semifinále je na dosah

Linda Nosková zvládla debut na Turnaji mistryň v Indian Wells výhrou 6:2, 6:4 nad Martou Kosťukovou. Za 86...

Obránce Hronek je muž dvou tváří. Na ledě konkuruje McDavidovi, dělá ale nejvíc chyb v kariéře
Obránce Hronek je muž dvou tváří. Na ledě konkuruje McDavidovi, dělá ale nejvíc chyb v kariéře

Filip Hronek hraje přes 25 minut na zápas a ujede víc kilometrů než skoro kdokoli v NHL. Zároveň ztrácí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.