Nečas demoloval Detroit kvartetem bodů a pak se zastal českých hokejistek. Ministrovi vzkázal jedinou větu

V sobotu 7. listopadu Colorado Avalanche v Denveru přejelo Detroit Red Wings 4:0 a všechny čtyři góly prošly přes hokejku Martina Nečase. Český útočník otevřel skóre v přesilovce, ve třetí třetině zvýšil na 3:0 a na zbývajících dvou brankách se podílel přihrávkou. V neděli pak ministr zahraničí Petr Macinka v televizi prohlásil, že hokej není ženský sport, a mluvil o „ruských mužatkách“. Nečas podle citací médií odpověděl na sociální síti slovy: „Jak tohle může někdo říct?“ Žádný proslov, žádné vysvětlování. Během jednoho víkendu tak byl vidět dvakrát, pokaždé z jiného důvodu.
Večer, kdy Detroit nedal gól a Nečas byl u všeho
Zápas v Ball Areně byl dlouho opatrný. Zlom přišel v čase 9:46 druhé třetiny, kdy Nečas využil přesilovou hru a poslal Colorado do vedení. Od té chvíle hrál Detroit podle not domácích. Avalanche v utkání skórovali třikrát v přesilovce, což podle NHL.com ocenil i trenér Jared Bednar jako obrovskou vzpruhu pro celý tým.
Ve třetí třetině Nečas přidal druhý gól a zvýšil na 3:0. Bilance 2+2 znamenala, že bez českého útočníka by Colorado ten večer neskórovalo vůbec. Na druhém konci kluziště mezitím Mackenzie Blackwood chytil všech 27 střel a připsal si první čisté konto sezony, osmnácté v kariéře.
Právě o něm Nečas po zápase mluvil nejdřív. Ne o svých gólech, ale o obraně. Colorado podle něj ví, že je dynamické dopředu, a když navíc „zavře“ hru vzadu a gólman pomůže, je velmi těžké ho porazit. K přesilovkám dodal, že v NHL je těžké skórovat pořád v pěti na pět a speciální formace pomáhají převzít iniciativu. Nejproduktivnější hráč zápasu tak mluvil o defenzivě, což u hráče jeho typu nebývá samozřejmost.
Čísla, která už nejsou náhoda
Pro Nečase to byl v sezoně 2026/27 první čtyřbodový zápas, ale rozhodně ne první výrazný večer. Předtím zvládl tři zápasy se třemi body. Po výhře nad Detroitem měl 23 bodů v 18 utkáních a podle serveru iROZHLAS byl nejproduktivnějším Čechem v NHL a dvanáctým nejproduktivnějším hráčem celé soutěže.
Klubová historie se mu otevírá rychle. Podle oddělení NHL Public Relations, které citoval web Heavy, dosáhl Nečas 150 bodů v dresu Avalanche za 126 zápasů. Rychlejší byli v historii franšízy včetně éry Quebec Nordiques jen čtyři hráči:
- Peter Šťastný
- Marián Šťastný
- Peter Forsberg
- Réal Cloutier
Stát v jedné řadě s bratry Šťastnými a Forsbergem je pro hráče, který do Denveru přišel teprve v průběhu sezony 2024/25, mimořádná vizitka.
Sobotní večer zapadá i do českých statistik. Podle dostupných statistických přehledů šlo o Nečasův sedmý čtyřbodový zápas v NHL, čímž se srovnal s Alešem Hemským a Václavem Prospalem. Do absolutní české špičky má ovšem daleko: Jaromír Jágr takových večerů nasbíral 56 a mezi aktivními hráči v této disciplíně vyniká David Pastrňák.
Že nejde o krátký výkyv, ukazuje minulý ročník. V sezoně 2025/26 Nečas poprvé v kariéře překonal hranici 100 bodů (38 gólů a 62 asistencí), odehrál 31 vícebodových zápasů a v jedné pasáži nasbíral 30 bodů za 18 utkání. V červnu 2026 pak poprvé vyhrál anketu Zlatá hokejka. Letošní tempo naznačuje, že se nechce spokojit s jednou životní sezonou.
„Mužatky“ a jedna otázka
Zatímco v Denveru se hrálo, v Česku se v neděli 8. listopadu vysílala Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. Debata se točila kolem možného návratu ruských týmů na mezinárodní turnaje a lednového mistrovství světa žen do 18 let v Ostravě. Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka v ní řekl, že lední hokej považuje za mužský sport a že se české mistrovství bude muset obejít bez „ruských mužatek“. Zmínil také feministické tlaky na rovnost žen. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský ve studiu odpověděl, že jde o „nechutné šovinistické kecy“.
Výrok se tedy týkal juniorského turnaje a ruských hráček. Hokejová veřejnost ho ale přijala jako zpochybnění ženského hokeje jako celku a reakce na sebe nenechaly čekat.
Nečas podle citací CNN Prima NEWS a Blesku na sociální síti napsal „Jak tohle může někdo říct?“; Blesk uvádí variantu „Wow, jak tohle může někdo říct“ doplněnou zvracejícím emoji. Nebyla to útočná ani vulgární reakce. Spíš nevěřícné zakroucení hlavou, které ale nenechalo pochyb, na které straně stojí.
Nečas tentokrát nebyl vidět jen díky čtyřem bodům, ale i proto, že k urážlivému výroku nepotřeboval dlouhý proslov. Stačila mu jedna otázka.
Klapka ostřeji, svaz smířlivě, ministr bez omluvy
Nečas nebyl zdaleka sám a jiní volili výrazně tvrdší slova. Útočník Adam Klapka napsal: „Už dost tohoto dementa, prosím.“ Bývalý reprezentant Jiří Hrdina sáhl po velmi vulgární kritice. Ozval se i olympionik Vavřinec Hradilek.
Ženská hokejová reprezentace na síti X připomněla, že hokej je sport pro všechny. Generální manažerka ženského hokeje Tereza Sadilová vyjádřila hrdost na hráčky a zopakovala jejich motivaci bojovat za všechny holky, které si jdou za hokejovými sny. Prezident svazu Alois Hadamczik volil smířlivější tón: hokej podle něj může hrát každý, „holka, nebo kluk“, a ženské reprezentace si ve světě vybudovaly dobré jméno.
Macinka se neomluvil. Na dotaz Blesku, který zmínil i kritiku od Nečase a Klapky, odpověděl, že mluvil o ruských hokejistkách, a vlnu nesouhlasu označil za „tradiční hysterii“. Na otázku, zda považuje za „mužatky“ i české hokejistky, přímo neodpověděl. Spor se tak nezměnil v osobní střet hokejisty s ministrem, ale v širší debatu o tom, jak se o ženském sportu mluví.
Tvrdší Nečas a díra po Mansonovi
Kdo Colorado sleduje, mohl si v posledních dnech všimnout ještě jedné proměny. Nečas, který svou kariéru postavil na rychlosti a technice, hraje viditelně tvrději. Když Arťom Levšunov z Chicaga vysoko zasáhl Calea Makara, Nečas se k potyčce okamžitě vrhl. Proti Columbusu mu statistici připsali hit na Ryana Lomberga.
Přímé vysvětlení od něj nezaznělo, souvislost se ale nabízí. Obránce Josh Manson si 30. října zranil kotník a podle NHL.com bude chybět osm týdnů. Do té doby vedl tým v počtu hitů a byl třetí v zablokovaných střelách. Spoluhráč Brett Kulak jeho výpadek označil za nenahraditelnou ztrátu a řekl, že teď musí mít „víc kousavosti“ každý. V sestavě Mansona pravidelně nahrazuje Noah Juulsen, fyzickou roli ale musí převzít celý tým. Podle nás nejde o to, že by se z Nečase stával bitkař. Spíš jde o hvězdu, která pochopila, že bez Mansona se o ochranu spoluhráčů musí postarat i hvězdy samy.
Další šanci uvidět ho v akci mají čeští fanoušci v noci na středu 11. listopadu, kdy Colorado hraje v Torontu proti Maple Leafs. Utkání začíná zhruba v 1:00 našeho času. Podle NHL.com vysílají NHL v této sezoně Nova a Prima, dohromady 24 zápasů základní části týdně na Nova Sport 1 a 2, Oneplay, Prima Sport a Prima+. Vybrané zápasy jsou zdarma na Nova Action a Prima Sport. Jestli bude duel v Torontu v televizním výběru, zatím jisté není. Jistotou je NHL.tv přes DAZN, kde jsou všechny zápasy živě i ze záznamu, ovšem s anglickým komentářem.
Nečas ten víkend nemusel nic vysvětlovat. V sobotu mluvila jeho čísla, v neděli jedna otázka a od obou se dá těžko odvrátit pohled.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka