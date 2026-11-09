Sigma se zbavila Hapala po debaklu 0:5 v Hradci. Fanoušci mluví o šílenství, dva trenéři bez angažmá čekají na telefon

Sobota 7. listopadu 2026, 14. kolo Chance Ligy. Ještě ve 38. minutě je duel v Hradci Králové otevřený, o hodinu později odjíždí Sigma s pěti inkasovanými góly a o několik hodin později i bez trenéra. Klub oznámil, že končí spolupráce s Pavlem Hapalem, a to v obou funkcích, které zastával. Hapal už nepovede A-tým a přestává být i generálním sportovním manažerem. Oficiální zdůvodnění porážku vůbec nezmiňuje. Podle zákulisních informací byl Hradec jen poslední kapkou. Olomouc tak neřeší jen trenéra po jednom zlém dni. Mění celé sportovní řízení uprostřed sezony, ve které se jí výsledkově daří.
Červená karta a čtyři góly po pauze
Utkání se zlomilo ve 39. minutě. Václav Sejk, do té doby jeden z nejlepších střelců ligy se šesti góly, byl vyloučen za úder loktem. Sigma se ještě nestačila přeskupit a Tomáš Čvančara proměnil penaltu. Do kabin šli hosté s jednobrankovou ztrátou a o hráče méně.
Druhý poločas byl jednostranný. Za Hradec skórovali Tom Slončík, podruhé Čvančara, Mick van Buren a Ondřej Mihálik. Podle oficiální zápasové zprávy FC Hradec Králové jde o nejvyšší vítězství domácích v nové aréně. Pro Sigmu je to nejtěžší večer sezony.
Skóre 0:5 je kruté, ale zápas se rozhodl jedním okamžikem. Do červené karty šlo o vyrovnané utkání, a kdo hraje pětačtyřicet minut v deseti na hřišti soupeře, obvykle se brání, ne útočí. Tím neomlouváme defenzivu, která se po pauze rozpadla. Samotná výsledková tabule ale rychlost a rozsah klubového rozhodnutí nevysvětluje.
Klub mluví o směřování, zákulisí o poslední kapce
Oficiální oznámení klubu je strohé: „Rozhodnutí vychází z celkového vyhodnocení dosavadní spolupráce a představ vedení o dalším směřování klubu.“ Předseda představenstva Ondřej Navrátil Hapalovi poděkoval za odvedenou práci a popřál mu hodně úspěchů. Konkrétní výtka, zmínka o konfliktu ani jméno nástupce v textu nejsou. Klub pouze slíbil, že o dalším uspořádání sportovního úseku bude informovat.
Formulace „celkové vyhodnocení“ napovídá, že nešlo o reakci na jeden zápas. Tento výklad podporují i zákulisní zdroje. Novinář Michal Kvasnica v pořadu Liga naruby popsal debakl v Hradci jako poslední kapku. Nespokojenost s Hapalovou prací se podle něj v klubu kupila delší dobu a trenéra „držely vlastně jen výsledky“. Server RUIK s odkazem na zasvěcený zdroj píše, že „nešlo o zkrat“ a že Hapal měl s vedením odlišné představy o fungování klubu. Expert citovaný stejným serverem mluví o „dvou jiných světech“.
Kdo konkrétně o konci rozhodl a jak, se z veřejných zdrojů zjistit nedá. Pod oznámením je podepsán klub, Navrátil v něm pouze děkuje. Jasné je jen načasování. Rozhodnutí přišlo hned po Hradci, tedy ve chvíli, kdy ho šlo obhájit výsledkem.
Pokud zákulisní výklad platí, Sigma neodvolala trenéra kvůli porážce. Porážku spíš využila k rozhodnutí, které už měla připravené.
Pátá v tabulce, a přesto bez trenéra
Právě proto odvolání fanoušky tak zaskočilo. Po 14 kolech má Sigma 24 bodů z bilance sedmi výher, tří remíz a čtyř porážek. Podle aktuální tabulky Chance Ligy na webu FC Viktoria Plzeň je pátá a na Teplice s Jabloncem má náskok tří bodů. Některé zdroje uváděly před sobotním kolem Olomouc dokonce na druhém či třetím místě, tak těsná je horní polovina ligy. V každém případě Sigma drží kontakt s pohárovými příčkami. Jestli z toho bude Evropa, rozhodne až konečné pořadí po nadstavbě a výsledek MOL Cupu.
Server RUIK zaznamenal reakce fanoušků na síti X a zněly ostře. „Pokud je to kvůli dnešní prohře, tak je vedení Sigmy zralé na Chocholouška,“ napsal jeden z nich v narážce na olomoucké psychiatrické zařízení. Jiný stroze dodal: „Tohle je moc i na mě.“ Další fanoušek namířil výtku ještě výš: „Konečně se na to dá dívat a vy takto zatočíte s Hapalem. A paradox Minář tam pořád je?“
Ladislav Minář je v klubové struktuře veden jako sportovní manažer a část příznivců ho kritizuje dlouhodobě. Český rozhlas Olomouc už v červenci 2025 psal, že je „trnem v oku velké skupiny fanoušků“. Nic nenaznačuje, že by Minář za Hapalovým koncem stál. Jeho jméno v reakcích ale ukazuje, že fanoušci nevnímají odvolání jako trenérskou otázku. Vnímají ho jako otázku, kdo v Olomouci řídí fotbal.
Jejich frustrace má svou logiku. Sigma se pod Hapalem herně zlepšila, Sejk prožíval podle RUIK „životní formu“ a restartoval se i Dominik Janošek po matné první sezoně. Tabulka má ale i druhou stranu. Skóre 22:20 je na tým z horní poloviny nezvykle vyrovnané a ukazuje, že Olomouc vyhrávala těsně a za cenu velkého počtu inkasovaných gólů.
Druhý restart za sedm měsíců
Hapalův konec dává smysl až v širším kontextu. V létě 2025 převzala klub společnost SIGMA SPORT spojovaná s Milanem Šimonovským a nové vedení se netajilo ambicí pravidelně útočit na elitní šestku a hrát o Evropu. Hapal přišel v říjnu 2025 jako generální sportovní manažer. Trénovat neměl.
Lavičku tehdy vedl Tomáš Janotka, autor jedné z nejlepších olomouckých sezon poslední doby. Přinesl šesté místo, MOL Cup, návrat do evropských pohárů a postup do jarní fáze Konferenční ligy. V březnu 2026 ho Olomoucký kraj ocenil jako nejlepšího trenéra roku. O necelý měsíc později, 12. dubna, byl odvolán, když byla Sigma sedmá. Důvodem měl být „nový impulz“.
Tým převzal Hapal a sám to tehdy označil za dočasné řešení. Funkci sportovního manažera si ponechal a podle vlastních slov měl variantu návratu na lavičku ukotvenou ve smlouvě, i když to „nebylo na pořadu dne“. Sekundární zdroje sice tvrdí, že se o něm jako o připravené náhradě mluvilo dlouho, oficiálně to ale nikdy nezaznělo. V červnu pak pro Sport.cz vysvětlil, proč u týmu zůstal i do nové sezony: trenéři, které klub vytipoval, byli pod kontrakty a nikdo jiný vedení nevyhovoval.
Hapalovo trenérské angažmá tedy bylo od začátku řešením z nouze. Teď Sigma znovu hledá trenéra, a navíc i člověka, který povede sportovní úsek. Za sedm měsíců je to druhá velká změna. Podle nás tím klub riskuje víc, než by naznačovala jedna porážka. Kontinuitu, kterou nový majitel sliboval, už dvakrát přerušil.
Kdo může na lavičku
Příští ligový zápas hraje Sigma 21. listopadu 2026 v 15:00 na Andrově stadionu proti Slavii. Kdo ji povede, klub zatím neoznámil.
Nejbližší variantou je člověk, který už v kabině sedí. Jaime Monroy je od léta 2026 asistentem v Hapalově mezinárodním realizačním týmu. Hanácká Drbna připomíná jeho zkušenosti z AC Milán, Porta, Olympiakosu, Leedsu, West Bromwiche, Atlética Madrid nebo Herthy. Liga naruby naznačuje, že by mohl tým převzít „na pár zápasů“, a z dlouhodobějšího hlediska zmiňuje jméno Adriána Guľi. Potvrzení zatím chybí.
Na trhu jsou ovšem i dva čeští trenéři, kteří se v posledních měsících ocitli bez práce. O kontaktu se Sigmou se mluví jen na úrovni spekulací.
|
|Martin Hyský
|Marek Jarolím
|Poslední angažmá
|Viktoria Plzeň, konec v srpnu 2026
|Arka Gdynia, konec v září 2026
|Důvod konce
|nepovedený start sezony 2026/27
|odvolání po deseti soutěžních zápasech
|Největší úspěch
|Karviná: 8. místo po základní části, klubový rekord 41 bodů
|Karviná: vítězství v MOL Cupu 2026
|Ligová bilance v Karviné
|celkově 10. místo
|22 zápasů, 8 výher, 3 remízy, 11 porážek
Hyský se profiloval jako trenér, který dokáže dlouhodobě budovat herní identitu. Jarolím přinesl Karviné historickou trofej a v poháru vyhrál všechny čtyři zápasy, v lize ale prohrál víc utkání, než vyhrál. Oba si nesou čerstvý šrám z posledního angažmá. Pro tým, který chce udržet pohárový kontakt a navázat na fungující ofenzivu kolem Sejka, vychází podle nás lépe Hyský. Jarolím by byl spíš sázkou na rychlý impulz.
Rozhodnutí o trenérovi ale bude jen polovinou úkolu. Sigma potřebuje obsadit i místo generálního sportovního manažera a podle toho, kdo ho dostane, se bude odvíjet i to, jaký trenér do Olomouce zapadne.
Do zápasu se Slavií zbývají dva týdny a Sigma do něj půjde jako pátý tým ligy, který právě přišel o trenéra i sportovního šéfa v jedné osobě. Z prvního restartu vzešel Hapal, protože nikdo lepší nebyl k mání. Teď klub nemůže sáhnout po stejném řešení.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner