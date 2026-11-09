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Sigma se zbavila Hapala po debaklu 0:5 v Hradci. Fanoušci mluví o šílenství, dva trenéři bez angažmá čekají na telefon

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Olomoucká Sigma po prohře 0:5 v Hradci odvolala Pavla Hapala z lavičky i z pozice generálního sportovního manažera. Tým přitom drží páté místo v lize.
Sigma se zbavila Hapala po debaklu 0:5 v Hradci. Fanoušci mluví o šílenství, dva trenéři bez angažmá čekají na telefon

Sigma se zbavila Hapala po debaklu 0:5 v Hradci. Fanoušci mluví o šílenství, dva trenéři bez angažmá čekají na telefon

Zdroj: FC Baník Ostrava
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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