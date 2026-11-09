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Žádné „oni“. To Babiš soustavně vyzývá k zvratu a rozvratu

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Právě jsem vstřebal – za pohrdavého, a zdá se mi, že občas i poněkud jurodivého uchechtnutí řečníka – jeho projev, který se chce podobat jednou chytré horákyni, podruhé českému králi Honzovi Dobrotivému a potřetí třeba přísně káravému taťkovi Jožovi v pumpkách, který napomíná nezdárné synky a cérky z rodin neposlušné části poddaných v zemi,
profimedia-1100508286

profimedia-1100508286

Zdroj: Andrej Babiš, premiér. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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