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Kam zmizel Slávek Boura? Kauza s pašováním drog ho tvrdě zasáhla. Dnes pracuje s dětmi

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Dennívýzva
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V devadesátých letech ho diváci znali ze Snídaně s Novou a seznamovacího pořadu Rande. Pak přišly roky soudních tahanic, ztracené zakázky a odchod z televizního světa. Slávek Boura dnes objíždí školy s programem Logohrátky, moderuje a snaží se vypořádat i s následky kauzy, která se s ním táhla téměř deset let.
Muzik·l Ples upÌr˘ mÏl 18. 9. 2025 premiÈru v praûskÈm GoJa Music Hall.

Muzik·l Ples upÌr˘ mÏl 18. 9. 2025 premiÈru v praûskÈm GoJa Music Hall.

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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