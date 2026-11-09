Kam zmizel Slávek Boura? Kauza s pašováním drog ho tvrdě zasáhla. Dnes pracuje s dětmi

V devadesátých letech ho diváci znali ze Snídaně s Novou a seznamovacího pořadu Rande. Pak přišly roky soudních tahanic, ztracené zakázky a odchod z televizního světa. Slávek Boura dnes objíždí školy s programem Logohrátky, moderuje a snaží se vypořádat i s následky kauzy, která se s ním táhla téměř deset let.
Slávek Boura (62) a Markéta Mayerová (59) patřili k dvojicím, které v devadesátých letech výrazně ovlivnily podobu televizní zábavy. Společně uváděli Snídani s Novou a hlavně Rande – pořad, v němž se lidé před kamerami pokoušeli najít partnera. Boura s Mayerovou si získali diváky bezprostředním vystupováním a humorem, který k tehdejší Nově patřil.
Jejich vztah nebyl jen pracovní. V roce 1997 se vzali a narodila se jim dcera Agáta. Manželství ale nevydrželo. Boura později vysvětloval, že se jejich povahy lišily.
řekl. Televizní sláva však netrvala věčně. Boura se postupně přestal objevovat v pravidelných pořadech a jeho jméno se začalo spojovat s úplně jiným příběhem. „Náš vztah se vyčerpal, já jsem navíc introvert a Markéta extrovert. Ale tak se to ve vztazích stává,“ Slávek Boura s dcerou Agátou (foto: NextFoto) Obvinění z pašování drog a roky u soudu
Václav Boura, kterému se od dětství říká Slávek, se ocitl v rozsáhlé kauze mezinárodního pašování drog. Podle obžaloby měla skupina převážet omamné látky do zahraničí. Boura byl obviněn, že se na činnosti podílel. Od začátku ale vinu odmítal a tvrdil, že o žádném pašování nevěděl.
„Mapoval jsem památky. Takhle jsem byl za oceánem třikrát. Nejezdil jsem sám, ale s partnerkou. Od zadavatele jsem měl všechno hrazené a můj honorář se rovnal průměrné mzdě v Česku,“ uvedl s tím, že o ničem nevěděl.
Případ se táhl dlouhé roky. V červnu 2023 soud Bouru zprostil obžaloby, státní zástupce se ale odvolal a věc se vrátila k dalšímu projednání. V
říjnu 2025 byl Boura osvobozen znovu. Sám přitom upozorňoval, že ještě očekává další odvolání. „Podruhé jsem byl osvobozen, ale předpokládá se, že se státní zástupce podruhé odvolá.“ O průběhu kauzy také uvedl: „Až po téměř deseti letech se ukazuje, že to obvinění bylo neopodstatněné.“ Kvůli kauze přišel o práci i miliony
Obvinění se nepromítlo jen do soudních jednání. Boura tvrdil, že mu poškodilo pověst a připravilo ho o řadu pracovních příležitostí. Firmy a pořadatelé podle něj nechtěli riskovat spolupráci s člověkem, jehož jméno se objevovalo v souvislosti s tak závažným případem.
„Obvinění z pašování drog v mezinárodní organizované skupině mi udělalo pořádnou díru do práce, protože žádná firma se nechce ušpinit od Boury,“ vysvětloval.
Ztráty za téměř deset let odhadoval na miliony korun. Boura také avizoval, že bude žádat odškodnění od státu. Přesnou částku podle něj ale není snadné vyčíslit. Nejde totiž jen o konkrétní zrušené zakázky, ale také o práci, kterou kvůli poškozené pověsti vůbec nedostal.
Z televize zpátky k dětem
Dnes se Boura věnuje především programu Logohrátky, se kterým navštěvuje mateřské školy a nižší ročníky základních škol.
Děti při něm prostřednictvím her, rytmu a jazykových cvičení rozvíjejí výslovnost, slovní zásobu i schopnost komunikovat. Není to pro něj přitom úplně nový obor. Boura vystudoval speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově a má státní zkoušky z logopedie, psychopedie a etopedie. „Já jsem vlastně nikdy profesi moderátora neopustil, protože moderování je o komunikačních dovednostech.“
S Logohrátkami objíždí školy už několik let. Například loni uvedl, že program má za sebou čtvrtý rok.
„Učíme komunikovat i rodiče a připravujeme cílené vzdělávání pedagogů,“ popsal jeho další směřování.
Jeho život tak dnes vypadá jinak než v době, kdy s Markétou Mayerovou uváděl Rande. Televizní popularita je pryč, soudní kauza mu vzala velkou část pracovních možností a na její následky se snaží upozorňovat i po opakovaném osvobození. Z obrazovek sice zmizel, ale práce s lidmi a mluveným slovem mu zůstala.
Zdroje: redakce, super.cz, prerovsky.denik.cz, zivotvcesku.cz, centrum.cz