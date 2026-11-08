Doom běží na obřím počítači IBM. Zahrát si ho může každý zdarma, ale má to jeden háček

Foto: Magnific
Když v roce 1993 vyšel první
Doom, hráči potřebovali počítač schopný vykreslovat jeho tehdy působivé trojrozměrně vypadající prostředí. O více než třicet let později se slavná střílečka dostala na hardware, který si s hraním běžně nikdo nespojuje. Společnost WND Software totiž zpřístupnila Doom běžící na mainframu IBM Z. A co je ještě zajímavější, zahrát si ho může prakticky kdokoliv přímo v internetovém prohlížeči.
Na výkonném firemním počítači skutečně běží hra, nikoliv jen nějaká animace nebo video. Má to však jednu zvláštnost. Zapomeňte na klasické textury, démony s rozeznatelnými obličeji nebo přehledné chodby. Obraz tvoří barevné textové znaky, které se neustále mění podle pohybu hráče.
Přesto Doom zůstává Doomem. Můžete procházet úrovněmi, otevírat dveře a střílet po nepřátelích. Jen občas potřebujete trochu představivosti, abyste poznali, co se před vámi vlastně nachází.
Doom
Foto: Magnific
Pět minut na přežití mezi barevnými znaky
Veřejnou ukázku společnost WND Software spustila 30. října 2026. Zájemci nemusí nic instalovat, vytvářet účet ani vlastnit původní hru. Stačí otevřít připravenou webovou stránku a spustit terminál.
Jedna herní relace trvá pět minut. Podle serveru The Register může službu současně využívat až 50 hráčů. Pokud jsou všechna místa obsazená, může být nutné počkat na uvolnění některého z nich.
Ovládání je překvapivě jednoduché. Směrovými šipkami se pohybujete a otáčíte, mezerníkem střílíte a klávesou E otevíráte dveře. Na stránce jsou dostupné také ovládací prvky pro dotykové obrazovky.
Hlavní výzvou ale není ovládání. Je jí samotná orientace v prostředí. Klasickou grafiku nahrazuje ASCII vykreslování, při kterém obraz vzniká pomocí znaků a barev. Na blízkou stěnu si oči postupně zvyknou, jenže rozpoznat vzdáleného nepřítele může být podstatně obtížnější.
Zajímavé je, že hra opravdu běží na vzdáleném mainframu IBM Z. Prohlížeč slouží pouze jako prostředník. Terminálový emulátor WND Terminal komunikuje s hostitelským systémem prostřednictvím SSH a textový obraz přenáší zpět k hráči.
Nejde tedy o klasický
Doom spuštěný přímo v prohlížeči pomocí JavaScriptu. Samotná hra se zpracovává na vzdáleném počítači a hráč prostřednictvím terminálu sleduje její výstup a posílá příkazy. Doom už běžel skoro na všem. Tohle je ale trochu jiný případ
Za textovou podobou hry stojí projekt DOOM-ASCII programátora Wojciecha Graje. Ten vychází z přenositelné implementace doomgeneric a umožňuje vykreslovat Doom přímo v textovém terminálu.
WND Software využila tuto existující technologii a propojila ji se svým terminálovým emulátorem. V ukázce je dostupná první epizoda původní sharewarové verze hry. Zvuk chybí, ale základní herní mechanismy zůstávají zachované.
Textové vykreslování přináší také technická omezení. Běžné terminály nejsou navržené pro rychlé překreslování velkého množství znaků, a proto nelze očekávat stejně plynulý a detailní obraz jako u původní grafické verze. DOOM-ASCII nabízí různé možnosti škálování a vykreslování, aby bylo možné hru přizpůsobit schopnostem terminálu.
Samotné spuštění Doomu na mainframu není úplnou novinkou. Podobné experimenty vznikaly už dříve, například s využitím grafického vzdáleného přístupu. Tentokrát je podstatné něco jiného: hra je ovladatelná prostřednictvím textového terminálu a veřejně dostupná bez instalace.
Pro WND Software jde současně o demonstraci možností jejího produktu. Terminálový emulátor běžně slouží k přístupu k podnikovým systémům, nikoliv k likvidaci démonů. Hra tak názorně ukazuje, že přes terminálové spojení lze přenášet i průběžně se měnící interaktivní obsah.
Doom se za více než tři desetiletí stal oblíbeným testem programátorů, kteří zkoušejí, na jakých neobvyklých zařízeních ho ještě dokážou spustit. Tentokrát je příjemné, že výsledek nezůstává pouze na videu nebo fotografii. Každý si může otevřít web, chopit se virtuální zbraně a zjistit, kolik démonů zvládne během pěti minut rozeznat a zastřelit.
Zahrát si Doom zdarma můžete na stránce WND Software:
https://wndsoftware.com/doom Zdroje