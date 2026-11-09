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Astmatička rozbila příteli nos, pak se strážníky rozdýchávala záchvat

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Dennívýzva
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Hned několik problémů museli strážníci řešit v jedné z domácností v centru Brna. Kromě smíření vyhroceného partnerského sporu také poskytovali první pomoc. Pětadvacetiletá žena totiž rozbila svému příteli nos, pak na ni ale přišel astmatický záchvat.
Astmatička rozbila příteli nos, pak se strážníky rozdýchávala záchvat

Astmatička rozbila příteli nos, pak se strážníky rozdýchávala záchvat

Zdroj: Pexels.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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