Evropu zasáhla masivní bouře Bruna. Přinesla přívalové deště a vichřice

Bouře Bruna se zformovala v rozsáhlé oblasti nízkého tlaku vzduchu severně od Azorských ostrovů. Nejde přitom o krátkou epizodu. Tlaková níže s sebou přináší několik postupujících front, které budou nad Pyrenejský poloostrov přinášet další déšť, vítr a bouřky.
Portugalský meteorologický institut IPMA upozorňuje, že pevninské Portugalsko pocítí její vliv v prvních dnech týdne.
Na Kanárských ostrovech už bouře udeřila
Kanárské ostrovy mají první nápor Bruny za sebou. Na ostrově La Gomera meteorologové zaznamenali nárazy větru o rychlosti až 117 kilometrů v hodině. Na Tenerife dosahovaly poryvy rychlosti 112 kilometrů v hodině.
Silný déšť zasáhl především Gran Canarii. Meteorologická stanice v oblasti San Mateo naměřila během neděle 50,4 milimetru srážek. Všechny meteorologické výstrahy na Kanárských ostrovech byly v pondělí ráno uř zrušeny, ale srážky ještě budou v příštích dnech pokračovat.
Španělsko ohrožují přívalové deště a rozvodněné řeky
Ve Španělsku se nebezpečné počasí projevuje především v západní a jihozápadní část země. Výstrahy se týkají mimo jiné Extremadury a západní Andalusie. Meteorologové varují před intenzivními a vytrvalými srážkami, které mohou způsobit lokální záplavy a rychlé stoupání hladin řek.
V některých oblastech může během pouhých 12 hodin napršet až 100 litrů vody na metr čtvereční. Za celý průběh této meteorologické epizody mohou srážkové úhrny na jihozápadě dosáhnout 100 až 200 milimetrů, v některých částech západní Extremadury a v okolí centrálního horského systému dokonce 200 až 300 milimetrů.
Silný vítr může v horských oblastech dosahovat nárazů přes 100 kilometrů v hodině. Na pobřeží Galicie se očekávají vlny vysoké pět až šest metrů, v západní Andalusii kolem čtyř metrů.
Portugalsko čekají další dny deště a rozbouřeného moře
Také Portugalsko se musí připravit na pokračující nepříznivé počasí. Podle IPMA mohou celkové srážkové úhrny do konce týdne dosáhnout přibližně 200 milimetrů, zejména ve vyšších polohách severní a střední části země.
Na pobřeží se očekávají nárazy větru až 75 kilometrů v hodině, ve vyšších polohách až 80 kilometrů v hodině. Na západním pobřeží mohou vlny dosahovat výšky čtyř až pěti metrů.
Meteorologové proto vydali výstrahy před vydatnými srážkami, silným větrem a nebezpečným stavem moře. Obyvatelům doporučují vyhýbat se pobřežním hrázím a místům, kam mohou dopadat velké vlny, a nevstupovat do oblastí ohrožených záplavami.
Podle současných předpovědí by se počasí mělo postupně zlepšovat až od čtvrtka. Do té doby bude nutné sledovat další vývoj a aktualizace meteorologických výstrah.
Zdroje článku: euroweeklynews.com, ipma.pt, teneriffa-news.com, aemet.es, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá