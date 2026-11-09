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Máte ve spíži tuhle kameninovou mísu na těsto? Nedávejte ji do sběru, prodává se i za 850 Kč

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Dennívýzva
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Podzimní úklid spíže a v rukou těžká mísa po mamince nebo babičce. […]
Máte ve spíži tuhle kameninovou mísu na těsto? Nedávejte ji do sběru, prodává se i za 850 Kč

Máte ve spíži tuhle kameninovou mísu na těsto? Nedávejte ji do sběru, prodává se i za 850 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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